मूलांक 2 राशिफल 18 अक्टूबर: छोटी-छोटी बातें बढ़ा सकती हैं मानसिक दबाव, खुद को संभालकर आगे बढ़ें
मूलांक 2 राशिफल 18 अक्टूबर 2026: चंद्रमा के प्रभाव से बढ़ेगा भावनात्मक दबाव। जानें आज का लव, करियर, धन, स्वास्थ्य राशिफल और शुभ अंक-रंग।
मन इस समय हल्का नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ को ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता है। यही आपकी संवेदनशीलता है, क्योंकि अंक 2 पर चंद्र का असर बातों को सिर्फ सुनता नहीं, भीतर तक ले भी जाता है। 18 अक्टूबर 2026 का मूलांक 9 काम निपटाने की जल्दी पैदा करता है, जबकि भाग्यांक 2 भीतर की नरमी और भावनात्मक जगह मांगता है। इसी खिंचाव से आपको लग सकता है कि लोग आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। खुद पर तरस खाने से राहत नहीं मिलेगी। बेहतर रहेगा कि जो जरूरी है, उसे पहले पूरा करें और बाकी को बाद के लिए रखें। लोगों से कम बोलने का मन हो तो ठीक है, पर जरूरी जवाब रोककर उलझन ना बढ़ाएं।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय दूरी दिखाने की बजाय अपनी मनःस्थिति साफ शब्दों में कहना ज्यादा काम देगा। चंद्र का स्वभाव भावुक है, इसलिए छोटी बात भी भीतर जमा हो सकती है। अगर आपका मूड मिलनसार नहीं है, तो अपनेपन से इतना बता दें कि आपको थोड़ा शांत समय चाहिए। इससे सामने वाला गलत मतलब कम निकालेगा। प्रेम संबंध में चुप्पी लंबी हो जाए तो शक बढ़ सकता है। घर के लोगों की बात आपको दबाव जैसी लगे, फिर भी हर बात को ताना ना मानें। नरम लहजा यहां सबसे बड़ा सहारा बनेगा।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में जिम्मेदारियां अचानक ज्यादा भारी लग सकती हैं। ऑफिस में ऐसे काम आ सकते हैं जो मन के अनुसार ना हों, फिर भी उन्हें टालना मुश्किल रहेगा। मूलांक 9 आपको काम पूरा करने की ताकत देता है, लेकिन चंद्र की संवेदनशीलता बीच बीच में मन हटाती रहेगी। ऐसे में एक साथ सब करने के बजाय छोटे हिस्सों में काम बांटना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि मन ना लगने पर विषय बदल बदलकर पढ़ने से फायदा कम होगा। बिजनेस में लोगों से कम मेलजोल रखने का मन हो सकता है, पर जरूरी कॉल, मेल या अपडेट रोके नहीं। अपनी बात सीधी और शांत रखें।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भावनाओं से ज्यादा साफ हिसाब काम देगा। कोई भुगतान करते समय, खासकर ऑनलाइन पेमेंट में, रकम, नाम और स्क्रीन पर दिख रहे विवरण दोबारा देख लें। मन भटका हो तो छोटी गलती भी झुंझलाहट बढ़ा सकती है। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन कुछ खर्च मन मारकर करने पड़ सकते हैं। ऐसे में यह ना सोचें कि सब बोझ ही है। जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग कर लेंगे तो दबाव कुछ कम लगेगा। उधार या साझा लेनदेन में लिखित पुष्टि रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
भावनात्मक थकान का असर शरीर में सुस्ती, भारीपन या नींद की अनियमितता के रूप में दिख सकता है। चंद्र से जुड़े लोगों को मन शांत करने के लिए पानी के पास थोड़ी देर बैठना, हल्का संगीत सुनना या कुछ देर अकेले लिखना राहत दे सकता है। मीठा खाकर मूड ठीक करने की आदत बढ़े तो उसे सीमित रखें। शाम के समय अपने कामों की छोटी सूची बनाकर दिमाग को खाली करना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन खुद को संभालकर और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ने का है। चंद्रमा देव की कृपा से आपकी संवेदनशीलता आपकी ताकत बन सकती है, बशर्ते आप मूलांक 9 के साहस का सहारा लेकर अपने कार्यों को समय पर पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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