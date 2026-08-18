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मूलांक 2 राशिफल 18 अगस्त 2026: नई उम्मीदों से भरा रहेगा दिन, समझदारी से चुनें सही राह

By Anita Baranwal
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मूलांक 2 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। जानें अंक 2 के जातकों का आज का लव, करियर, धन और सेहत राशिफल।

mulank 2 rashifal 18 august 2026
मूलांक 2 राशिफल 18 अगस्त 2026

18 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 2 वाले जातकों के लिए नई उम्मीदों और संभावनाओं से भरा रहेगा। चंद्र के प्रभाव से आप अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की जरूरतों को भी बारीकी से समझेंगे। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 बड़े उद्देश्य से जुड़ने और लोगों के काम आने की भावना जगा सकते हैं। अपने विचार किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने रखें। आपकी सहज बात किसी सहयोगी को भी प्रेरित कर सकती है। रचनात्मक काम, घर की योजना या किसी पुराने शौक को फिर से समय देना अच्छा लगेगा। हर संभावना को एक साथ पकड़ने के बजाय जरूरी काम पहले चुनें।

मूलांक 2 का लव राशिफल

रिश्तों में खुलकर अपनी उम्मीदें बताने का मन बनेगा। पार्टनर आपकी योजनाओं को समझना चाहेगा, इसलिए केवल नतीजे नहीं बल्कि अपनी भावना भी साझा करें। चंद्र आपको अपनापन देता है, मगर सामने वाले की चुप्पी को तुरंत नाराजगी ना मानें। परिवार में किसी की बात सुनकर आप मदद का रास्ता सुझा सकते हैं। छोटी गलतफहमी को मन में रखने के बजाय नरमी से पूछ लेना बेहतर रहेगा। आपके स्नेहपूर्ण व्यवहार से तालमेल मजबूत हो सकता है। समझदारी से बात करने पर रिश्ते में गर्माहट बनी रहेगी।

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मूलांक 2 का करियर राशिफल

पढ़ाई या करियर में आगे की दिशा साफ दिखने लग सकती है। टीमवर्क, सेवा और बड़े लक्ष्य वाले कामों को बल मिलेगा। ऑफिस में अपनी नई सोच मीटिंग में रख सकते हैं, लेकिन उसे काम के आसान चरणों में समझाएं। बाजार या दुकान के काम से जुड़े लोग ग्राहकों की पसंद सुनकर नई व्यवस्था बनाने पर विचार कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी विषय को लेकर उत्साह महसूस करेंगे और समूह चर्चा से लाभ पा सकते हैं। चंद्र की संवेदनशीलता लोगों की प्रतिक्रिया समझने में मदद देगी। काम का बोझ देखकर अपनी क्षमता से अधिक वादा ना करें।

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मूलांक 2 का मनी राशिफल

आने वाले समय के लिए कोई वित्तीय प्लान बनाने का विचार उभर सकता है। आय बढ़ाने की संभावना दिखे, तो उसकी जानकारी लिखकर रखें और फिर तुलना करें। घर, रचनात्मक काम या किसी जरूरतमंद की सहायता पर खर्च का मन बन सकता है। उदारता अच्छी है, लेकिन अपनी जरूरी जिम्मेदारियों का हिसाब पहले देखें। किसी परिचित के कहने पर लेन-देन तय करने से पहले शर्तें स्पष्ट कर लेना समझदारी होगी। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी और बाद में पछतावा नहीं होगा।

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मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल

भावनात्मक व्यस्तता से सिर भारी या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। काम के बीच कुछ मिनट खिड़की के पास बैठकर गहरी सांस लें। मन में चल रहे विचार कागज पर लिखना राहत दे सकता है। पानी की मात्रा पर ध्यान दें। हल्का संगीत या अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधि मूड को संतुलित रखने में सहायक हो सकती है। हल्का भोजन और थोड़ा आराम शरीर को तरोताजा रखेगा। मन को शांत रखने से स्वास्थ्य बेहतर महसूस होगा।

आज का दिन नई उम्मीदों से भरा है। समझदारी से सही राह चुनें और उत्साह को साफ योजना में बदलकर आगे बढ़ें तो परिणाम सुखद रहेंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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