मूलांक 2 राशिफल 17 अक्टूबर : फोन पर बात करते समय ना करें ये गलती, जानें कैसा जाएगा शनिवार?
2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों को आज यानी 17 अक्टूबर के दिन बात करते वक्त कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। जानें मूलांक 2 वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा जाएगा?
मन थोड़ा भरा हुआ या चिड़चिड़ा लग सकता है, लेकिन यही बेचैनी आपको रुकी हुई बात सुलझाने की तरफ भी ले जाएगी। अंक 2 पर चंद्र का असर रहता है, इसलिए छोटी बात भी भीतर ज्यादा देर तक घूम सकती है। घर या करीबी लोगों से जुड़ा कोई मुद्दा अब टालने लायक नहीं रहेगा। फोन पर बातचीत में शब्द चुनकर बोलें, क्योंकि एक साधारण बात भी गलत मतलब ले सकती है। 17 अक्टूबर 2026 का मूलांक 8 आपको समस्या को ठोस ढंग से देखने की सीख देता है, जबकि भाग्यांक 1 पहल करने का हौसला बढ़ाता है। भावनाएं रखें, पर बात साफ रखें। इससे उलझन कम होगी और दिशा दिखेगी।
लव राशिफल
रिश्तों में खामोशी से ज्यादा असर साफ और नरम बात का रहेगा। अगर मन में कोई पुरानी खटक है, तो उसे जमा रहने देने से दूरी बढ़ सकती है। चंद्र की संवेदनशीलता आपको सामने वाले की बात महसूस कराती है, पर इसी कारण आप जल्दी आहत भी हो सकते हैं। पार्टनर से बात करते समय आरोप की जगह अपने मन की स्थिति बताना बेहतर रहेगा। परिवार में भी किसी बात पर तना हुआ माहौल हो सकता है। उसे हल्का बताकर टालें नहीं। एक शांत बातचीत बहुत कुछ आसान कर सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में एक अधूरा मामला, रुकी फाइल, उलझा कोऑर्डिनेशन या टीम के बीच गलतफहमी सुलझाने की जरूरत पड़ सकती है। आपके लिए सबसे बड़ी ताकत यह रहेगी कि आप लोगों की बात समझ लेते हैं। चंद्र का यही गुण मीटिंग, क्लाइंट बात या ग्रुप स्टडी में काम आएगा। बस मूड के असर में प्रतिक्रिया देने से बचें। 17 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा में मूलांक 8 अनुशासन और जवाबदेही पर जोर देता है। भाग्यांक 1 कहता है कि पहल आपको ही करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी लंबित टॉपिक या प्रोजेक्ट को हिस्सों में बांटकर पूरा करना बेहतर रहेगा।
आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर कोई फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। घर से जुड़ा खर्च, मरम्मत, बिल या किसी साझा जिम्मेदारी पर बात हो सकती है। रकम से ज्यादा स्पष्टता जरूरी रहेगी। किसी लेनदेन में मौखिक बात पर निर्भर रहने के बजाय पुष्टि कर लेना बेहतर होगा। अगर परिवार में खर्च को लेकर मतभेद है, तो हिसाब सामने रखकर बात करें। इससे अनावश्यक टेंशन कम हो सकती है। छोटे स्तर पर सुधार की सोच बनेगी।
हेल्थ राशिफल
मन की बेचैनी शरीर में भी असर दिखा सकती है। छाती भारी लगना, नींद टूटना या पेट में हल्की गड़बड़ी जैसी परेशानी हो सकती है। चंद्र प्रधान अंक होने से भावनाएं सीधे शरीर पर असर डालती हैं। शाम को कुछ देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना और एक समय में एक ही काम करना फायदेमंद रहेगा। तेज बहस से थोड़ा हटकर पानी पीकर लौटें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर तुनककर जवाब न दें। घर की उलझन को फिर से आगे मत खिसकाएं। आधी जानकारी पर राय बनाना नुकसान दे सकता है।
आज की सलाह: पहले मन शांत करें, फिर रुकी बात सुलझाने बैठें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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