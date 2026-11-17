मूलांक 2 राशिफल 17 नवंबर 2026: हर जिम्मेदारी निभाना लगेगा भारी, खुद के लिए निकालें थोड़ा समय
मूलांक 2 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज जिम्मेदारियों का बोझ मन पर भारी लग सकता है, इसलिए खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें। जानिए स्वामी चंद्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन, भावनाओं और संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जाता है। 17 नवंबर का दिन मूलांक 2 वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कामकाज और घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए ऐसा महसूस हो सकता है कि अपने लिए समय ही नहीं बचा है। दूसरों की अपेक्षाएं भी मन पर दबाव डाल सकती हैं। ऐसे में हर काम एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करें। कुछ देर खुद के साथ बिताना भी आज जरूरी रहेगा।
मूलांक 2 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आपको थोड़ी निजी जगह की जरूरत महसूस हो सकती है। पार्टनर या परिवार के सदस्य बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन आपका मन हर समय उनके साथ रहने का नहीं होगा। ऐसे में उनकी बातों पर चिढ़ने या रूखा जवाब देने से बचें। बेहतर होगा कि आप साफ शब्दों में बता दें कि आप कुछ समय अकेले बिताना चाहते हैं। इससे सामने वाला आपकी मनःस्थिति को समझ सकेगा। चंद्रमा के प्रभाव से भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं, इसलिए छोटी-छोटी बातें भी मन को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में अपनी जरूरतों को पीछे ना रखें। रिश्तों में दूरी बनाने के बजाय अपनी बात सहजता से समझाएं। इससे संबंधों में अनावश्यक तनाव नहीं बढ़ेगा।
चंद्रमा के प्रभाव से आज मूलांक 2 वालों की भावनाएं संवेदनशील रह सकती हैं और कामकाज के साथ घर की जिम्मेदारियां भी बोझ लग सकती हैं। दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के चक्कर में अपनी खुशियों और जरूरतों को नजरअंदाज न करें। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव, पारिवारिक उलझनों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भी आपको भारी लग सकती हैं। ऑफिस में काम करने का मन कम होगा और सहकर्मियों के साथ लंबी बातचीत से बचने की इच्छा रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को एक साथ कई काम मिलने पर परेशानी हो सकती है। ऐसे में जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और एक समय में एक ही जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करें। कारोबार करने वालों को भी अपने काम की सीमाएं समझनी होंगी। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई का मन बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसे में पूरे पाठ्यक्रम को एक साथ पूरा करने के बजाय छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ें। अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कठिन विषयों को आसान तरीके से समझने में कर सकते हैं।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज लापरवाही से बचने की जरूरत है। मन काम में नहीं लगेगा, इसलिए पैसों से जुड़े छोटे काम भी टालने का मन कर सकता है। ऑनलाइन भुगतान करते समय जल्दबाजी ना करें। रकम भेजने से पहले खाते की जानकारी और भुगतान पाने वाले का नाम अच्छी तरह जांच लें। खरीदारी या निवेश से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी केवल मन की मौजूदा स्थिति के आधार पर ना लें। अगर महीने का बजट बनाना है, तो जरूरी खर्चों और बाकी भुगतान की जानकारी पहले जुटाएं। आर्थिक जिम्मेदारियों को लेकर खुद पर अनावश्यक दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार में छोटे काम निपटाने से हिसाब संभालना आसान रहेगा। भावनाओं में आकर किसी को पैसा देने या खर्च बढ़ाने से भी फिलहाल बचें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक थकान को समझना आपके लिए जरूरी होगा। लगातार जिम्मेदारियों के बारे में सोचते रहने से मन बोझिल हो सकता है। ऐसे में कुछ समय के लिए काम और लोगों की अपेक्षाओं से दूरी बनाएं। अपनी पसंद का कोई हल्का काम करें, जैसे संगीत सुनना, कुछ लिखना या रंग भरना। इससे मन को दूसरी दिशा में लगाने में मदद मिलेगी। अगर बातचीत करने का मन नहीं है, तो खुद को जबरदस्ती सामाजिक गतिविधियों में शामिल ना करें। हालांकि, अकेले रहने के दौरान बार-बार अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहना भी ठीक नहीं होगा। समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें। दिनभर की व्यस्तता के बीच अपने लिए थोड़ी जगह बनाना आज आपकी मानसिक शांति के लिए फायदेमंद रहेगा।
17 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक यदि अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए थोड़ी निजी जगह और एकांत रखते हैं, तो मन का भारीपन आसानी से दूर हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र