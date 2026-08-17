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मूलांक 2 राशिफल 17 अगस्त 2026: घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपनी जरूरतों को ना करें नजरअंदाज

By Anita Baranwal
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मूलांक 2 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज चंद्रमा के प्रभाव से मन संवेदनशील रहेगा। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खुद को अनदेखा ना करें। जानें अपना आज का लव, करियर, धन और हेल्थ राशिफल।

mulank 2 rashifal 17 august 2026
मूलांक 2 राशिफल 17 अगस्त 2026

आज सुबह की शुरुआत के साथ ही घर-परिवार की छोटी-मोटी जरूरतें आपकी व्यक्तिगत योजनाओं पर हावी हो सकती हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपका मन बहुत संवेदनशील रहेगा और आप अपने आसपास शांति, सफाई तथा सुंदरता बनाए रखना चाहेंगे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ अपने सिर पर लेने से बचना ही समझदारी होगी। 17 अगस्त 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 आपको हर काम बेहद व्यवस्थित ढंग से करने का संदेश दे रहे हैं। किसी भी जरूरी संदेश या घरेलू काम को टालना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अपने कार्यस्थल और कमरे की व्यवस्था सुधारने से मानसिक शांति मिलेगी, इसलिए अपनी नरमी बनाए रखने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर साफ मना करना भी सीखें।

मूलांक 2 का लव राशिफल

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज आप दूसरों के मन की बात तुरंत समझ लेंगे, लेकिन दूसरों की हर समस्या को अपनी सिरदर्दी बनाने से बचें। अपने जीवनसाथी या पार्टनर के साथ मन की बातें खुलकर और शांत तरीके से साझा करें, क्योंकि मन में बातें दबाने से गलतफहमी बढ़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की जरूरत जरूर पड़ सकती है, लेकिन सहयोग देते समय अपनी सीमाएं तय करना ना भूलें। घर के माहौल को बेहतर बनाने का आपका प्रयास रिश्तों में मिठास घोलेगा। किसी पुराने पारिवारिक मसले को हल करते समय केवल भावनाओं में ना बहें, बल्कि व्यावहारिक होकर फैसला लें।

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मूलांक 2 का करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र और शिक्षा के मामले में आज आपकी रचनात्मक सोच बहुत काम आने वाली है। यदि आपका काम लेखन, डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन या लोगों से तालमेल बनाने से जुड़ा है, तो दिन काफी अच्छा रहेगा। परिस्थितियों के अनुसार, खुद को ढालना आपकी खूबी है, लेकिन अपने काम का श्रेय दूसरों को ना लेने दें। मूलांक 8 के प्रभाव की वजह से काम की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी सबसे ज्यादा मायने रखेगी। टीम में काम करते समय अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह स्पष्ट रखें। व्यापार से जुड़े लोग ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखकर अपनी सेवाओं में सुधार कर सकते हैं, वहीं छात्रों को नोट्स व्यवस्थित रखकर पढ़ाई करनी चाहिए।

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मूलांक 2 का मनी राशिफल

आज घर की सजावट, सुख-सुविधाओं या अपनों के लिए खरीदारी करने की तीव्र इच्छा हो सकती है। कोई भी सामान खरीदने से पहले यह सोच लें कि वह सचमुच जरूरी है या सिर्फ एक शौक। मूलांक 8 की ऊर्जा आपसे पैसों के मामले में कड़े अनुशासन की मांग करती है, इसलिए अपनी नियमित बचत और जरूरी बिलों का भुगतान पहली प्राथमिकता रखें। किसी भी साझीदार या संबंधी के साथ वित्तीय लेन-देन करते समय केवल भावनात्मक बातों पर भरोसा ना करें। कमाई के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन शर्तें अच्छी तरह समझ लें। छोटी-मोटी खरीदारी का जोड़ भी आपके बजट को बिगाड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें।

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मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव आज शरीर में सुस्ती, थकान या बेचैनी के रूप में सामने आ सकता है। दिन की शुरुआत में कुछ समय एकांत में बैठकर आज के सबसे महत्वपूर्ण कामों की सूची बना लें। अव्यवस्थित जगह और बहुत तेज रोशनी आपकी मानसिक थकान बढ़ा सकती है, इसलिए अपने आसपास का माहौल साफ-सुथरा रखें। हल्का संगीत सुनना, गुनगुना पानी पीना और कुछ देर खुली हवा में टहलना आपके मन को संतुलित रखेगा। अपनी नींद के समय में बदलाव ना करें और समय पर सोएं। मन को शांत रखकर काम करने से सेहत अच्छी बनी रहेगी और दिनभर ऊर्जा का स्तर बना रहेगा।

मूलांक 2 के जातकों के लिए 17 अगस्त 2026 का दिन अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने का है। दूसरों की मदद करते हुए अपनी सेहत, बजट और मानसिक शांति से समझौता ना करें। सही योजना और सीमाएं तय करके आप दिन को सुखद बना सकते हैं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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