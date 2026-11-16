मूलांक 2 राशिफल: 16 नवंबर को सामने आएगी पुरानी परेशानी, घर के तनाव से बढ़ेगी परेशानी
मूलांक 2 राशिफल 16 नवंबर 2026: आज कोई पुरानी परेशानी सामने आ सकती है, इसलिए घर के तनाव को टालना भारी पड़ेगा। जानिए स्वामी चंद्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मन में चल रही किसी पुरानी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा रहेगी। 16 नवंबर 2026 का दिन आपको उस बात पर काम करने के लिए तैयार करेगा, जिसे टालते आ रहे हैं। घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा और परेशानी को अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। तारीख के मूलांक 7 से आपका तटस्थ संबंध है, भाग्यांक 1 आपका मित्र है और सोमवार का स्वामी अंक भी 2 है। ऐसे में चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता को दूसरों की बात समझने में लगाएं। छोटी टिप्पणी भी चुभेगी, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। चिड़चिड़ापन बातचीत को उलझाएगा। आप सब कुछ अकेले संभालने का दबाव ना लें। पहले तय करें कि समस्या का कौन सा हिस्सा आपके हाथ में है।
मूलांक 2 लव राशिफल
परिवार में दबी हुई परेशानी पर बात करनी होगी। उसे अगली बार के लिए छोड़ने से तनाव बना रहेगा। पार्टनर से बातचीत में पुरानी शिकायतों की लंबी सूची खोलने से बचें। जिस मुद्दे का हल चाहिए, उसी पर टिकें। चंद्र की भावुकता के कारण किसी अपने की बात ज्यादा चुभेगी, लेकिन पहले उसका आशय पूछ लें। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में घरेलू तनाव का पूरा ब्योरा साझा करने से बचें। मन भारी हो तो कह दें कि आपको बात संभालने के लिए थोड़ा ठहराव चाहिए।
चंद्रमा के प्रभाव से आज मूलांक 2 वालों के सामने कोई पुरानी परेशानी फिर से आ सकती है। घर-परिवार में तनाव और पार्टनर के साथ अनबन की आशंका है, वहीं भावुक होकर लिया गया आर्थिक फैसला मुश्किलें बढ़ा सकता है। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन। पारिवारिक समस्याओं और निजी जीवन से जुड़े सवालों का ज्योतिषीय समाधान जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 करियर राशिफल
पढ़ाई या काम की अटकी परेशानी को समझने की इच्छा मजबूत रहेगी। विद्यार्थी देखें कि उलझन विषय समझने में है या अभ्यास के तरीके में। ऑफिस में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो तो तथ्य साथ रखें। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता सहयोगियों की बात समझने में मदद देगी, मगर तीखी प्रतिक्रिया चर्चा को भटका देगी। बिजनेस में बार बार सामने आ रही कठिनाई को दर्ज करें और उसके कारण की जांच करें। पेशेवर प्रगति के लिए समस्या पहचानने का यह प्रयास उपयोगी है। घर की खींचतान का असर काम की बातचीत पर ना उतारें।
मूलांक 2 मनी राशिफल
घर के किसी खर्च या लेनदेन पर मतभेद हो तो रकम और जिम्मेदारी साफ करें। तनाव में किसी आर्थिक बात को टालना उलझन बनाए रखेगा। आय और देनदारी का उपलब्ध हिसाब देखकर ही चर्चा करें। भावुक होकर मदद का ऐसा वादा ना करें, जिसे निभाने में परेशानी हो। निवेश से जुड़ा फैसला पारिवारिक नाराजगी से अलग रखें। चंद्र की संवेदनशीलता दूसरों की जरूरत समझने में लगाएं, हर मांग मान लेने में नहीं।
मूलांक 2 हेल्थ राशिफल
घरेलू तनाव के बीच मन बेचैन रहेगा। चंद्र से जुड़ी भावनात्मक संवेदनशीलता को देखते हुए दिनभर अपनी मनःस्थिति पर ध्यान दें। चिड़चिड़ाहट बढ़े तो बातचीत रोककर कुछ देर शांत जगह बैठें। कागज पर लिखें कि आपको किस बात से परेशानी है। इससे अपनी बात स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। खुद को हर बहस का हिस्सा बनाने का दबाव ना दें।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक यदि घरेलू परेशानी को टालने के बजाय शांत स्वर में अपनों के साथ मिलकर समाधान का रास्ता निकालते हैं, तो हर उलझन दूर हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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