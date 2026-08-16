मूलांक 2 राशिफल 16 अगस्त 2026: आज बदलेगा नजरिया, रिश्तों में भी बढ़ेगा अपनापन
16 अगस्त 2026 का मूलांक 2 राशिफल: नजरिया बदलेगा, रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी। प्रेम, नौकरी, पैसे और सेहत में क्या खुशखबरी है? पूरा दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल यहां पढ़ें।
अंक 2 वाले जातकों के लिए 16 अगस्त 2026 का दिन हल्का और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। जो चीजें पहले अजीब या आपकी पसंद से बाहर लगती थीं, उनमें अब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा। चंद्रमा का प्रभाव भावनाओं को संवेदनशील बना रहा है और रचनात्मक सोच बढ़ा रहा है। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 भीतर की जिज्ञासा जगा रहे हैं, इसलिए नई कला, अलग विचार या अनोखे लोगों को समझने का मन बन सकता है। परिवार की छोटी जरूरतों पर ध्यान देने से आज खास संतोष मिलेगा।
मूलांक 2 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता लोगों को करीब लाएगी। पार्टनर की कोई अलग पसंद या बदला हुआ व्यवहार पहले थोड़ा चौंका सकता है, लेकिन आलोचना करने के बजाय समझने की कोशिश करें। खुली और नरम बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। घर के किसी सदस्य की चुप्पी भी आपको महसूस हो सकती है, उनसे प्यार से पूछें कि वे कैसे हैं। पुरानी बातों को लेकर मन में अनुमान लगाने की बजाय सीधे और स्नेह से बात करना बेहतर रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव अपनापन बढ़ाएगा, इसलिए रिश्तों में गर्माहट लौटने की अच्छी संभावना है। थोड़ी समझदारी और धैर्य से आज रिश्ते और मजबूत होंगे।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
पढ़ाई या ऑफिस के काम में आज अलग तरीके से सोचने का फायदा मिल सकता है। कोई विषय, प्रोजेक्ट या काम करने का नया तरीका आपकी रुचि जगाएगा। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की ऊर्जा रिसर्च, जांच और बारीक समझ वाले कामों के लिए अनुकूल है। चंद्रमा की वजह से आप टीम का माहौल जल्दी समझ लेंगे, लेकिन दूसरों की राय से अपना लक्ष्य ना बदलें। बिजनेस में नए ग्राहक वर्ग या अलग सेवा के बारे में जानकारी जुटाना फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों को कठिन टॉपिक को अपने ढंग से नोट्स बनाकर पढ़ना उपयोगी साबित होगा। आज नई सोच अपनाकर काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज कोई नया ऑफर या अनोखी खरीदारी आकर्षित कर सकती है। पहले उसकी असल जरूरत और उपयोग अच्छी तरह समझ लें। बैंक, पेमेंट या ऑनलाइन लेनदेन करते समय नाम, राशि और रसीद दोबारा जांचें। किसी अलग स्कीम की बात सुनने पर पूरी जानकारी लेना जरूरी है। चंद्रमा के प्रभाव में मूड के अनुसार, खरीदारी करने का मन बन सकता है, इसलिए संयम रखें। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब लिखने से बजट संभालना आसान होगा। आज सावधानी से वित्तीय फैसले लें, तो पैसों का दबाव नहीं बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
भावनात्मक हलचल की वजह से आज नींद का क्रम थोड़ा बदल सकता है। सोने से पहले अपने मन की बातें कागज पर लिख लें, इससे विचारों की भीड़ कम होगी। आंखों में भारीपन लगे तो कुछ देर आंखें बंद करके आराम करें। हल्की संगीत धुन, चित्रकारी या कोई शांत रचनात्मक काम मन को संतुलन दे सकता है। अपने लिए थोड़ा निजी समय निकालना आज बहुत उपयोगी रहेगा। शरीर को थकान ना होने दें और हल्का भोजन करें। भावनाओं को संभालकर रखने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और दिन तरोताजा महसूस होगा।
आज का दिन नजरिया बदलने और रिश्तों में अपनापन बढ़ाने वाला है। नई बातों को समझने का मौका दें, लेकिन अपनी जरूरत को पहले पहचानें। शांत और संवेदनशील रहकर आगे बढ़ें तो दिन सुखद और सकारात्मक रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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