मूलांक 2 राशिफल 15 नवंबर 2026: रिश्तों में बदलेगा नजरिया, करियर में काम आएगा आपका नया आइडिया
मूलांक 2 राशिफल 15 नवंबर 2026: आज रिश्तों को देखने का आपका नजरिया बदलेगा और करियर में कोई नया आइडिया खूब काम आएगा। जानिए स्वामी चंद्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मन में एक अनोखा भाव रहेगा, जिसे शब्दों में बताना थोड़ा कठिन होगा। रोजमर्रा की भागदौड़ से हटकर सुंदर संगीत सुनने, एकांत में बैठने या प्रेरक साहित्य पढ़ने की इच्छा होगी। आपके स्वामी चंद्र की संवेदनशीलता इस रुझान में साफ दिखेगी। 15 नवंबर 2026 के मूलांक 6 से आपका संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 9 से मित्रता है। यह मेल भीतर की भावनाओं और रचनात्मक सोच को जगह देगा। सुबह का रूटीन शुरू करते हुए कुछ पल चुपचाप बैठना अच्छा लगेगा। मन की इस जरूरत को लेकर खुद को दोष ना दें। बस घर के लोगों को बता दें कि आपको थोड़ा निजी वक्त चाहिए, ताकि आपकी चुप्पी का गलत अर्थ ना निकले।
मूलांक 2 का लव राशिफल
अपनों से लगाव रहेगा, फिर भी कुछ देर अकेले रहने का मन होगा। इन दोनों भावों को साथ जगह दें। पार्टनर को सरल शब्दों में बताएं कि आपकी चुप्पी नाराजगी का संकेत नहीं है। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता में किसी छोटी बात का असर गहरा लगेगा, इसलिए अनुमान लगाने से पहले उसका मतलब पूछ लें। प्रेम जीवन में भावनाएं बताने के लिए किसी गीत या पढ़ी हुई पंक्ति का सहारा ले सकते हैं। परिवार से बातचीत में अपनी बात समझाने का दबाव ना लें।
चंद्रमा के प्रभाव से आज मूलांक 2 वालों की सोच और रिश्तों को देखने का नजरिया बदल सकता है। पार्टनर के साथ पुराने मतभेद दूर होने के संकेत हैं, वहीं करियर में कोई नया आइडिया सफलता के रास्ते खोल सकता है। हालांकि, भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले और गैरजरूरी खर्च परेशानी बढ़ा सकते हैं। जानें आज प्रेम, करियर और धन के मामले में आपके ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। अपने भविष्य और निजी समस्याओं से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
पढ़ाई या काम की एकरसता से कुछ दूरी बनाने की इच्छा रहेगी। विद्यार्थी किसी प्रेरक लेख का छोटा अंश पढ़कर अपने विषय की ओर लौटें। चंद्र की रचनात्मकता को नोट्स की भाषा या विचारों को साफ करने में लगाएं। ऑफिस में शांत माहौल की जरूरत हो तो उपलब्ध सुविधा के अनुसार काम की जगह चुनें। बातचीत से बचने के लिए जरूरी संदेश अनदेखे ना करें। बिजनेस में नए विचार लिख लेना उपयोगी रहेगा, लेकिन उन्हें नतीजे का भरोसा ना मानें। पेशेवर प्रगति के लिए प्रेरणा के साथ नियमित अभ्यास भी बनाए रखें।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
संगीत, किताब या शांत माहौल से जुड़ी किसी चीज पर खर्च करने की इच्छा हो तो पहले उसकी उपयोगिता देखें। मन को सुकून देने वाली हर चीज खरीदना आवश्यक नहीं है। घर में मौजूद किताब या संगीत का संग्रह भी देख लें। आय और निवेश के मामले में इस भावुक मनोदशा को फैसले का आधार ना बनाएं। कोई लेन-देन करना हो तो रकम और शर्तें पढ़कर पुष्टि करें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
भीतर की भावनाओं पर ध्यान ज्यादा रहेगा। सुकून के लिए धीमी आवाज में संगीत सुनें या किसी शांत जगह बैठकर अपने भाव कागज पर लिखें। प्रेरक साहित्य पढ़ते हुए हर बात तुरंत जीवन में उतारने का दबाव ना लें। एकांत अच्छा लगे तो भी रोजमर्रा की देखभाल से दूरी ना बनाएं। अपने लिए लिया गया विराम सहज रखें।
15 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक यदि बदलते नजरिए के साथ रिश्तों में अपनापन बढ़ाते हैं और अपने नए आइडिया को सही दिशा देते हैं, तो दिन एकदम सफल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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