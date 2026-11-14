मूलांक 2 राशिफल: 14 नवंबर को कामकाज का दबाव बढ़ाएगा बेचैनी, हर जिम्मेदारी अकेले उठाने से बचें
मूलांक 2 राशिफल 14 नवंबर 2026: आज कामकाज का दबाव मन में बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए हर जिम्मेदारी अकेले उठाने से बचें। जानिए स्वामी चंद्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
जिम्मेदारियों का बोझ मन पर रहेगा और अपनी मर्जी के लिए जगह कम महसूस होगी। रोज के दायित्व भी भावनाओं को बांधने वाले लगेंगे। लोगों से मिलने का मन कम होगा और वे आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसकी भी खास परवाह नहीं रहेगी। 14 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके अंक 2 के लिए तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 2 से मेल मन की संवेदनशीलता को सामने रखता है। आपके स्वामी चंद्र भावना और मन की स्थिति से जुड़े हैं, इसलिए काम का दबाव भीतर तक महसूस होगा। अपनी परेशानी को स्वीकार करें, लेकिन खुद पर तरस खाने में ना उलझें। सारे दायित्व एक साथ उठाने की कोशिश छोड़कर एक काम पूरा करने भर की जगह बनाएं।
मूलांक 2 का लव राशिफल
अपनों की अपेक्षाएं भी बोझ जैसी लगेंगी, खासकर जब आपका मन बातचीत के लिए तैयार ना हो। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण सामान्य आग्रह भी अपनी आजादी में दखल जैसा लगेगा। पार्टनर या परिवार से कहें कि फिलहाल आपको थोड़ा निजी समय चाहिए। हर बुलावे को स्वीकार करने का दबाव ना लें। दूसरों की राय की चिंता कम रहेगी, फिर भी अपनी दूरी की वजह दो शब्दों में बता देना उपयोगी रहेगा। इससे मन की थकान जाहिर होगी और रिश्ते में अपनी जगह भी बनी रहेगी।
चंद्रमा के प्रभाव से आज मूलांक 2 वालों के मन में भावनात्मक उथल-पुथल और कामकाज का दबाव बढ़ सकता है। जिम्मेदारियों के बोझ से बेचैनी महसूस होगी और रिश्तों में भी थोड़ा अकेले रहने का मन कर सकता है। जानें आज आपका लव, करियर, पैसा और सेहत का मामला कैसा रहेगा। अपनी परेशानियों का ज्योतिषीय समाधान जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
पढ़ाई का तय हिस्सा, ऑफिस के काम या बिजनेस की जिम्मेदारियां निभाना भारी लगेगा। काम से अधिक उससे जुड़ी अपेक्षाएं मन को बांधेंगी। साथियों से मेलजोल या लंबी चर्चा में दिलचस्पी कम रहेगी। चंद्र की कल्पनाशीलता को काम में जगह दें, जैसे कठिन विषय को अपने शब्दों में लिखना या किसी काम का सरल खाका बनाना। विद्यार्थियों के लिए छोटे हिस्सों में पढ़ना व्यावहारिक रहेगा। नौकरी और कारोबार में अपनी मौजूदा जिम्मेदारी की सीमा स्पष्ट रखें। खुद को अकेला बोझ उठाने वाला मानते रहने से काम और कठिन महसूस होगा।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
भुगतान और हिसाब रखने जैसे काम भी बोझ लगेंगे। मसलन, ऑनलाइन पेमेंट करते समय मन उचटा हो तो रकम और पाने वाले का नाम पढ़कर ही पुष्टि करें। लेनदेन को लेकर आपकी उदासीनता जांच का छोटा कदम ना छुड़वाए। आय, खरीदारी या निवेश पर कोई नया निष्कर्ष केवल मन की थकान से ना निकालें। चंद्र से जुड़ी भावुकता को पहचानें और आर्थिक जिम्मेदारी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार छोटा, स्पष्ट काम चुनें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन को हर वक्त किसी अपेक्षा में बंधा महसूस करना थकाने वाला रहेगा। कुछ देर ऐसा काम करें जिसका कोई लक्ष्य या हिसाब ना हो, जैसे कागज पर रंग भरना। चंद्र से जुड़ी रचनात्मकता भावनाओं को जगह देने का सहज रास्ता बनेगी। मेलजोल का मन ना हो तो खुद को मजबूर ना करें। अकेले समय को अपनी कमियों का हिसाब बनाने में भी ना लगाएं।
14 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक यदि हर जिम्मेदारी अकेले उठाने से बचते हैं और अपने लिए थोड़ा निजी समय निकालते हैं, तो मानसिक बेचैनी से आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। अपने स्वामी चंद्र देव की शीतलता को अपनाएं और कम बोलने की इच्छा को रूखे व्यवहार में ना बदलने दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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