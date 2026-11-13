मूलांक 2 राशिफल 13 नवंबर 2026: ऑफिस में चमकेंगे आपके आइडिया, मीटिंग में चुप रहने की गलती ना करें
मूलांक 2 राशिफल 13 नवंबर 2026: आज ऑफिस मीटिंग में आपके आइडिया चमकेंगे, चुप रहने की गलती ना करें। जानिए स्वामी चंद्रमा के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मन में संतोष रहेगा और दिन सुकून भरा लगेगा। जो बातें सामने आएंगी, उन्हें सहजता से स्वीकार करने का भाव रहेगा। 13 नवंबर 2026 का मूलांक 4 आपके अंक 2 के प्रति तटस्थ है और भाग्यांक 7 है। इस मेल में अपनी सहज गति से दिन बिताने का भाव प्रमुख रहेगा। आपके स्वामी चंद्र भावना और संवेदनशीलता से जुड़े हैं, इसलिए मन को भाने वाली छोटी बातों में भी खुशी मिलेगी। पसंदीदा संगीत, कोई रचनात्मक काम या आराम का मौका इस सुखद एहसास को और बढ़ाएगा। लोगों और परिस्थितियों के साथ चलना सहज लगेगा। अपनी पसंद के लिए भी थोड़ी जगह रखें, ताकि दूसरों के साथ तालमेल में आपका आराम पीछे ना छूटे।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में सहज अपनापन महसूस होगा। परिवार की बातचीत में पुरानी अच्छी यादों या किसी साझा पसंद का जिक्र खुशी देगा। पार्टनर के साथ हर बात को किसी नतीजे तक पहुंचाने का दबाव कम रहेगा। हल्की बातचीत भी मन को अच्छी लगेगी। चंद्र की संवेदनशीलता आपको अपनों के भाव समझने में मदद करेगी। उनकी पसंद में शामिल होना सहज लगेगा, लेकिन अपनी इच्छा भी प्यार से बताएं। साथ बैठकर कोई पसंदीदा गीत सुनना या घरेलू शौक साझा करना इस सुकून को और बढ़ाएगा।
चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका मन शांत और रचनात्मक विचारों से भरा रह सकता है। ऑफिस में आपके आइडिया लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन क्या अपनी बात खुलकर रख पाएंगे? लव, करियर और धन से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई को लेकर मन में सहजता रहेगी। सामने आने वाले काम को स्वीकार करके आगे बढ़ना आसान लगेगा। ऑफिस में चर्चा के दौरान दूसरों के तरीके समझने की गुंजाइश रखें। हर प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले अपनी भूमिका देख लें। चंद्र से जुड़ी रचनात्मकता को लेखन, प्रस्तुति या नए विचारों वाले काम में जगह दें। विद्यार्थियों के लिए पसंदीदा विषय से पढ़ाई शुरू करना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में लोगों की पसंद समझने पर ध्यान दें। सहज रवैया बनाए रखें, लेकिन काम की तय शर्तें केवल माहौल अच्छा होने के कारण ना बदलें।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
संतोष का भाव पैसों से जुड़ी सोच में भी रहेगा। पसंदीदा शौक पर कुछ खर्च करने का मन होगा। उसके लिए पहले एक छोटी रकम अलग तय कर लें, ताकि आनंद के साथ बजट भी सहज रहे। किसी की खरीदारी की पसंद देखकर वही चीज लेने की सहमति तुरंत ना दें। आय, निवेश और लेनदेन में अपनी जरूरत को आधार बनाएं। मन का अच्छा होना किसी आर्थिक प्रस्ताव की मजबूती का प्रमाण ना मानें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
अपने भीतर अच्छा महसूस करेंगे और आराम की इच्छा रहेगी। इस सुखद मनोदशा को पसंदीदा शौक से और सहारा मिलेगा। हल्की धुन सुनें, चित्र बनाएं या पौधों के पास कुछ देर बैठें। जो गतिविधि सचमुच आराम दे, वही चुनें। खाली वक्त को भी किसी उपलब्धि में बदलने का दबाव ना रखें। अपनी सहज गति का आनंद लेना अच्छा लगेगा।
13 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक यदि अपनी रचनात्मक सोच को कार्यक्षेत्र में सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और मीटिंग में अपनी बात रखते हैं, तो उन्हें बड़ी सराहना मिल सकती है। अपने स्वामी चंद्र देव की सौम्यता और भाग्यांक 7 की अंतर्दृष्टि का संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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