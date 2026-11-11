मूलांक 2 राशिफल 11 नवंबर: बातचीत की गलतफहमी बढ़ाएगी काम की उलझन
मूलांक 2 वालों को 11 नवंबर के दिन अपनी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जानें काम से जुड़ी चीजों के लिए बात करते हुए कैसे सावधान रहना है और आज का दिन कैसा जाने वाला है?
काम की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझन रहेगी और ध्यान टिकाना मुश्किल होगा। कोई साधारण निर्देश भी दो अर्थ वाला लगेगा। बातचीत में गलतफहमी रहेगी और जिम्मेदारी से बचने का मन भी हो सकता है। ११ नवंबर २०२६ का मूलांक २ आपके अंक से मेल खाता है, जबकि भाग्यांक और बुधवार का अंक ५ है। इस मेल में चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता मन को कही गई बातों में उलझाए रखेगी और संवाद की स्पष्टता अहम होगी। छोटी बात से परेशान हों तो खुद को कमजोर न मानें। काम की डेडलाइन सामने हो तो पहले तय करें कि आपको क्या पूरा करना है। अनुमान पर काम आगे बढ़ाने से पहले निर्देश दोबारा पूछ लें।
लव राशिफल
अपनों की किसी बात का आशय समझने में उलझन होगी। पार्टनर की छोटी टिप्पणी भी मन में अटकी रहेगी। चंद्र की संवेदनशीलता के कारण शब्दों के साथ उनके लहजे पर भी आपका ध्यान रहेगा। जवाब देने से पहले पूछें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। घर की किसी साझा जिम्मेदारी को टालने का मन हो सकता है। अपनी हिस्सेदारी साफ रखें और जितना संभाल पाएंगे, उतना ही कहें। मन भटका हुआ हो तो यह बात सीधे बताना रिश्ते की बातचीत को स्पष्ट रखेगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई और ऑफिस के सामान्य कामों में ध्यान बार बार हटेगा। काम की डेडलाइन पास होने पर भी शुरुआत टालने का मन हो सकता है। विद्यार्थी एक अभ्यास पूरा करके अगला लें। नौकरी में किसी निर्देश पर संदेह हो तो उसकी पुष्टि लिखित संदेश से करें। चंद्र की कल्पनाशीलता से कई विचार आएंगे, लेकिन उन्हें काम के तय दायरे से जोड़ना होगा। बिजनेस की बातचीत में किसकी क्या जिम्मेदारी है, यह स्पष्ट करें। कोई हिस्सा कठिन लगे तो मदद मांगें। उसे चुपचाप छोड़ देने से काम की स्थिति समझने में और उलझन होगी।
आर्थिक राशिफल
पैसों से जुड़ी सामान्य जानकारी समझते समय ध्यान भटकेगा। आय और खर्च की रकम दर्ज करते हुए हर प्रविष्टि मिलाएं। किसी लेन देन में कही गई राशि और लिखी रकम का अंतर पहले स्पष्ट करें। भुगतान की जिम्मेदारी टालने का मन हो तो उसकी तय तारीख जांच लें। खरीदारी या निवेश की शर्त समझ न आए तो सवाल पूछें। चंद्र से जुड़ा भावनात्मक झुकाव किसी प्रस्ताव को परखने का अकेला आधार न बनाएं।
हेल्थ राशिफल
मन की उलझन रोजमर्रा की देखभाल से भी ध्यान हटा देगी। अपनी नियमित दिनचर्या के कामों के लिए छोटा रिमाइंडर लगाएं। एक साथ कई काम करने की कोशिश थकाने वाली लगेगी। काम बदलते समय कुछ सहज सांसें लेकर अगले काम पर ध्यान लाएं। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता को देखते हुए आसपास का शोर कम रखें और अपनी जगह व्यवस्थित करें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे निर्देश को अपनी समझ से पूरा न मानें। डेडलाइन वाला काम टालने की इच्छा पर नजर रखें। अस्पष्ट जवाब से जिम्मेदारी की उलझन बढ़ेगी।
आज की सलाह: काम शुरू करने से पहले अपनी जिम्मेदारी साफ कर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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