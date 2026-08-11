मूलांक 2 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज नई शुरुआत के लिए दिन रहेगा शानदार, उलझन से मिलेगा छुटकारा
मूलांक 2 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज नई शुरुआत के लिए शानदार दिन है और उलझनों से छुटकारा मिलेगा। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा पूर्वानुमान जानें। साफ सोच और नरम अंदाज अपनाकर सफलता पाएं।
अंक 2 यानी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन काफी अनुकूल है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की दोहरी ऊर्जा आपके स्वभाव को और मजबूत बना रही है। चंद्रमा का प्रभाव मन को नरम रखते हुए सोच को साफ कर रहा है। घर और काम के बीच तालमेल बनाना आसान लगेगा। प्लान बनाने, नई पढ़ाई शुरू करने या पुराने काम की नई रणनीति तय करने का यह सही समय है। सधे शब्दों में बात कहेंगे, तो लोग ध्यान से सुनेंगे।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका कोमल स्वभाव आज ताकत बन सकता है। चंद्र का असर आपको सामने वाले की बात के पीछे छिपी भावना समझने में मदद देगा। अगर पार्टनर कुछ कम बोल रहा हो, तो उसे तुरंत दूरी ना मानें। शांत ढंग से बात करने पर बात खुल सकती है। परिवार में भी किसी पुराने मुद्दे पर बीच का रास्ता निकलने की संभावना है। मन में जो बात है, उसे इशारों में रखने के बजाय साफ शब्दों में कहें। इससे गलतफहमी कम होगी और अपनापन बढ़ेगा। नरमी बनाए रखें, तो रिश्ते और मधुर होंगे।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में सोचने-समझने की क्षमता मजबूत रहेगी। दिन की 2 वाली ऊर्जा दिमाग को ग्रहणशील बनाती है इसलिए नोट्स, रिसर्च, ड्राफ्ट, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू की तैयारी में अच्छा फोकस बन सकता है। जो लोग नई पढ़ाई, नया कोर्स या स्किल सीखने का मन बना रहे हैं, वे शुरुआत की रूपरेखा तय कर सकते हैं। नौकरी में किसी काम को समझाकर रखना आपके पक्ष में जाएगा। बिजनेस वालों के लिए रणनीति, क्लाइंट से संवाद और टीम के साथ स्पष्ट निर्देश उपयोगी रहेंगे। दूसरों की जरूरत समझकर काम करेंगे तो असर बेहतर दिखेगा।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में सोच-समझकर बनाया गया छोटा प्लान ज्यादा काम देगा। आय और खर्च को देखकर कोई साफ सूची बनाना बेहतर रहेगा। अगर किसी खरीदारी या भुगतान को लेकर मन बदल रहा हो, तो पहले उसकी जरूरत तय करें। चंद्र के प्रभाव में लोग कभी-कभी भावनात्मक खर्च कर बैठते हैं। इस दिन ऐसा करने से बचना ठीक रहेगा। पुराने लेनदेन को व्यवस्थित करना और कागज या मैसेज साफ रखना आगे सुविधा देगा। संतुलित रुख अपनाएं तो आर्थिक उलझन कम होगी।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन तेज चलेगा इसलिए थकान शरीर से ज्यादा दिमाग में महसूस हो सकती है। एक साथ कई बातें सोचने पर बेचैनी बढ़ सकती है। थोड़ी देर चुप बैठकर अपने अगले दो काम लिख लें। इससे मन हल्का होगा। चंद्र का असर पानी और नींद से भी जुड़ता है, इसलिए दिन में खुद को सूखा और खाली ना छोड़ें। हल्का संगीत या शांत बातचीत भी राहत दे सकती है। नियमित पानी पीना और पर्याप्त आराम स्वास्थ्य को संतुलित रखेगा।
आज की सलाह है कि मन साफ रखें और लिखित प्लान के साथ आगे बढ़ें। हर बात दिल पर लेकर जवाब ना दें और अधूरी जानकारी पर वादा ना करें। दोस्त की राय सुनें पर फैसला खुद समझकर लें। नई शुरुआत के लिए यह दिन शानदार साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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