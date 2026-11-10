मूलांक 2 राशिफल 10 नवंबर 2026: परिवार की पुरानी बातें याद कर भावुक होंगे, मन रहेगा थोड़ा बेचैन
मूलांक 2 राशिफल 10 नवंबर 2026: आज परिवार की पुरानी बातें याद कर भावुक हो सकते हैं। जानिए स्वामी चंद्रमा के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा दैनिक फल।
पुरानी यादें और माता-पिता या बच्चों से हुई बातचीत आपके मन को गहराई से छुएगी। जिन भावनाओं को आप लंबे समय से टालते आए हैं, वे उभरेंगी। अतीत की कुछ चिंताएं भी लौटेंगी, इसलिए मन थोड़ा उलझा रहेगा। अंक 2 के स्वामी चंद्र की संवेदनशीलता आपको पारिवारिक अनुभवों से अधिक जोड़ेगी। 10 नवंबर 2026 के मूलांक 1 से आपके अंक की मित्रता अपनी बात रखने का सहारा देती है, जबकि भाग्यांक 4 भावनाओं को क्रम से समझने की जरूरत बताता है। हर याद का जवाब तुरंत ढूंढने का दबाव ना लें। जो बात सबसे अधिक परेशान करे, उसे पहचानें। अपने मन की तकलीफ को छोटी बात कहकर टालना आपके लिए कठिन होगा।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में पुरानी बातचीत का असर महसूस होगा। माता-पिता की कोई कही हुई बात या बच्चों से जुड़ा कोई पल आपको भावुक करेगा। पार्टनर से बात करते समय साफ बताएं कि आपकी बेचैनी किस याद से जुड़ी है। पुराने दुख का पूरा बोझ मौजूदा बातचीत पर रखने से उलझन बढ़ेगी। चंद्र से जुड़ा अपनापन आपको सुनने और समझने की ओर ले जाएगा। मन में दबी शिकायत हो तो एक ही विषय पर बात रखें। अपनी भावना बताएं और सामने वाले को जवाब देने की जगह दें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
पढ़ाई या काम के बीच अतीत की चिंता आपका ध्यान खींचेगी। किसी पुरानी बातचीत को मन में दोहराते रहने से सामने का काम कठिन लगेगा। बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा हो तो अपनी पुरानी पढ़ाई के अनुभव उन पर लागू करने से पहले उनकी परेशानी पूछें। चंद्र की संवेदनशीलता यहां उनकी बात समझने में उपयोगी होगी। ऑफिस या बिजनेस में निजी बेचैनी के बीच किसी संदेश का अर्थ लगाने से पहले उसे दोबारा पढ़ें। विद्यार्थी कठिन लग रहे हिस्से को छोटे अभ्यास में बांटें। करियर की पुरानी निराशा उभरे तो उसे मौजूदा योग्यता का अंतिम फैसला ना मानें।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पुराने पैसों से जुड़ी कोई चिंता याद आने पर मन बेचैन होगा। ऐसी भावना उभरे तो पहले देखें कि वह मामला अभी बाकी है या केवल उसकी याद परेशान कर रही है। आय और लेन-देन को लेकर अंदाजे लगाने से बेहतर है उपलब्ध जानकारी देखना। परिवार से जुड़ी भावुकता में खरीदारी का फैसला ना लें। किसी पुराने आर्थिक फैसले का अफसोस हो तो उसकी भरपाई के लिए नया निवेश करने का दबाव खुद पर ना डालें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
दबी भावनाएं सामने आने पर भीतर भारीपन महसूस होगा। इसे अपनी कमजोरी ना समझें। कुछ देर शांत जगह बैठकर लिखें कि कौन सी याद लौटी और उससे क्या महसूस हुआ। लिखने में असहजता हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। चिंता रोजमर्रा के काम में लगातार बाधा डाल रही हो तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना उचित रहेगा।
10 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 2 के जातकों को अपनी भावनाओं को संतुलित करने का पाठ पढ़ाता है। चंद्रमा के प्रभाव और भाग्यांक 4 की स्थिरता का उपयोग करके आप पुरानी चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं। अपने परिजनों के साथ पारदर्शी संवाद बनाए रखें और काम के स्थान पर सजगता बरतें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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