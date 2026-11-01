मूलांक 2 राशिफल 1 नवंबर: दिल की सुनेंगे, लेकिन फैसले में ना करें जल्दबाजी
Mulank 2 Numerology 1 November 2026: चंद्रमा, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 2 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना है।
घर और काम, दोनों जगह आप लोगों की बात जल्दी महसूस कर लेंगे, लेकिन हर एहसास पूरी तरह सही हो, यह जरूरी नहीं। चंद्र के असर से मन नरम रहेगा और आप सामने वाले में वही देख सकते हैं, जो आपका दिल देखना चाहता है। किसी जरूरी कागज की जांच करते समय खास सावधानी रखें। नाम, तारीख, पता या छोटी शर्तें छूट सकती हैं। 1 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने को कहता है, जबकि भाग्यांक 4 साफ और पक्की जांच की मांग करता है। रचनात्मक सोच अच्छी रहेगी, पर कल्पना और हकीकत को अलग रखना बेहतर रहेगा। किसी की बात से जल्दी प्रभावित होने के बजाय थोड़ा ठहरकर समझें।
मूलांक 2 का लव राशिफल
मन किसी एक व्यक्ति को लेकर ज्यादा व्यस्त रह सकता है। आप उसके इशारों में अपनी उम्मीदें जोड़ सकते हैं। यही बात बाद में हल्की उलझन भी दे सकती है। चंद्र का स्वभाव अपनापन बढ़ाता है, इसलिए रिश्तों में गर्माहट रहेगी, पर साफ बातचीत जरूरी होगी। पार्टनर की चुप्पी को अपनी कहानी मत बना लीजिए। परिवार में भी किसी बात को आधा सुनकर पूरा मतलब निकालने से बचें। अगर दिल में कुछ है, तो नरमी से पूछ लें। यह तरीका रिश्तों को हल्का और भरोसेमंद बनाएगा।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में आपकी समझ बारीक रहेगी, लेकिन निर्णय लेते समय भावनाएं बीच में आ सकती हैं। किसी मेल, फॉर्म, रिपोर्ट या जरूरी कागज की जांच खुद करें। दूसरे के भरोसे छोड़ी गई छोटी बात बाद में रुकावट बन सकती है। मूलांक 1 की ऊर्जा आपको आगे बढ़कर बात रखने का हौसला देगी, मगर भाग्यांक 4 कहता है कि हर काम का रिकॉर्ड और डिटेल ठीक होना चाहिए। स्टूडेंट्स को नोट्स और सबमिशन दोबारा देखना बेहतर रहेगा। क्रिएटिव काम में अच्छा फ्लो बन सकता है, बस अनुमान पर नहीं, तथ्य पर टिके रहें।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भावनात्मक फैसला थोड़ा भारी पड़ सकता है। किसी की बात मानकर खरीदारी, एडवांस पेमेंट या मदद करने से पहले शर्तें समझ लें। अगर कोई पेपर, रसीद, पॉलिसी या अकाउंट डिटेल जुड़ी है, तो उसे ध्यान से पढ़ें। चंद्र आपको भरोसा दिलाता है, लेकिन भाग्यांक 4 हिसाब भी मांगता है। मूलांक 1 के कारण खुद पहल करके बकाया या लंबित काम साफ करना ठीक रहेगा। छोटी जांच आगे की झंझट बचा सकती है।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन जल्दी भर सकता है और फिर उतनी ही जल्दी थक भी सकता है। चंद्र के कारण नींद, मूड और पानी की जरूरत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। अगर दिमाग में एक ही बात घूम रही हो, तो थोड़ी देर खुली हवा में टहलें। बहुत तेज संगीत या बहुत भीड़ से कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है। हल्का भोजन और शांत माहौल आपको संतुलित रखने में मदद करेगा।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सतर्कता से फैसले लेने का है। आज आपका शुभ अंक 1 है एवं शुभ रंग सफेद, क्रीम और हल्का नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र