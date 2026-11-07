मूलांक 2 राशिफल 7 नवंबर: मेहनत के बाद भी अटकेगा काम, तरीका बदलने से निकलेगा रास्ता
मूलांक 2 राशिफल 7 नवंबर 2026: चंद्र देव और भाग्यांक 1 के प्रभाव से आज अटके काम तरीका बदलने से बनेंगे। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
आपके लिए अहम काम में आ रही चुनौती हौसला कमजोर करेगी, लेकिन तरीका बदलने और किसी की राय लेने से रास्ता निकलेगा। इसमें आपका कीमती समय और काफी मेहनत लगी है, इसलिए एक रुकावट को पूरी कोशिश का नतीजा ना मानें। 7 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 2 से तटस्थ है और भाग्यांक 1 मित्र है। यह संबंध अपनी कोशिश को नई दिशा देने के अनुकूल है। आपके स्वामी चंद्र की संवेदनशीलता से काम के प्रति लगाव गहरा रहेगा। इसी ग्रह की रचनात्मकता अलग उपाय सोचने में मददगार होगी। जहां काम अटका है, उस हिस्से को पहचानें। भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह से अपनी योजना में उपयोगी बदलाव कर पाएंगे।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्ते में बात अटकने पर मन जल्दी उदास होगा, खासकर जब आपने उसे संभालने में बहुत भावनाएं लगाई हों। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता आपको दूसरे की बात गहराई से महसूस कराएगी। हर प्रतिक्रिया को रिश्ते का अंतिम फैसला ना मानें। बातचीत का तरीका बदलने से उलझन सुलझाने में मदद मिलेगी। अपनी परेशानी किसी एक घटना के सहारे समझाएं, पुराने मुद्दों की पूरी सूची ना खोलें। परिवार के मामले में किसी भरोसेमंद सदस्य की राय लें। सामने वाले की बात का अर्थ पूछना भी दूरी घटाने की अच्छी शुरुआत होगी।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम या पढ़ाई में जिस लक्ष्य पर मेहनत की है, उसे केवल मौजूदा अड़चन के कारण छोड़ने का मन होगा। थोड़ी निराशा स्वाभाविक है। अब उसी तरीके को बार बार दोहराने की जगह दूसरा रास्ता जांचें। ऑफिस की मीटिंग में केवल समस्या बताने तक सीमित ना रहें। पूछें कि प्रक्रिया के किस हिस्से को बदला जा सकता है। अनुभवी सहकर्मी की राय चुनौती से निकलने में मदद करेगी। पढ़ाई में कठिन विषय को छोटे सवालों में बांटें। बिजनेस में अटके काम की प्रक्रिया की समीक्षा करें। चंद्र की रचनात्मकता समाधान का नया तरीका सोचने में उपयोगी रहेगी।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
किसी अहम काम पर पहले से समय और ऊर्जा लगी हो तो उसे आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खर्च करने का दबाव महसूस होगा। केवल पिछली मेहनत को देखकर और रकम लगाने का फैसला ना लें। पहले जांचें कि तरीका बदलने से जरूरत घटेगी या नहीं। आय या निवेश से जुड़े फैसले में जानकारी रखने वाले व्यक्ति से विकल्प समझें। लेनदेन की कोई शर्त उलझा रही हो तो उसका साफ अर्थ पूछें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
अटके काम का बोझ मन में बना रहेगा और अपनी मेहनत बेकार लगने पर उदासी होगी। खुद को हर पल नतीजे के आधार पर ना परखें। परेशानी कागज पर लिखकर उसके सामने एक छोटा अगला कदम तय करें। किसी अपने से मन की बात कहना भी सहारा देगा। शांत संगीत जैसी पसंदीदा गतिविधि के लिए थोड़ी जगह रखें।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 7 नवंबर 2026 का यह दिन अपने कार्यों का तरीका बदलकर नई सफलता प्राप्त करने का है। आज आपका शुभ अंक 1 है एवं शुभ रंग सफेद, क्रीम और हल्का नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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