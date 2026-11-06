मूलांक 2 राशिफल 6 नवंबर: करियर में मिल सकता है अच्छा अवसर, लेकिन खर्च बढ़ने से बचाएं
Mulank 2 Numerology 6 November 2026: चंद्रमा, मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 2 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज वित्तीय बजट पर रखना है नियंत्रण।
मन में उम्मीद और खुलकर खर्च करने का उत्साह रहेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ आपके पक्ष में है और कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दिन अच्छा है। आप सामान्य दिनों से ऊंचा लक्ष्य रखेंगे। कोई बहुत अच्छा अवसर या उपयोगी संपर्क मिलने की संभावना है। तारीख के मूलांक 6 से आपका तटस्थ रिश्ता और भाग्यांक 9 से मित्रता इस उत्साह को सहारा देगी। आपके स्वामी चंद्र की भावनात्मक और रचनात्मक प्रकृति सपनों में रंग भरेगी। बस, मन की खुशी में अपनी क्षमता का हिसाब ओझल ना होने दें। बड़ा सोचने की इच्छा समझ में आती है। किसी आकर्षक प्रस्ताव पर आगे बढ़ते हुए उसकी जिम्मेदारियां भी समझ लें।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों को लेकर आपका नजरिया उम्मीद भरा रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की कोई बड़ी इच्छा साझा करने का मन होगा। चंद्र की संवेदनशीलता अपनापन जताने में मदद करेगी, लेकिन उत्साह में ऐसा वादा ना करें जिसे निभाना आपके लिए भारी हो। परिवार के लिए कुछ खास करने की चाह रहेगी। महंगा उपहार ही इस भावना को जताने का एकमात्र तरीका ना मानें। साथ मिलकर पसंद का कोई छोटा काम करना भी सुख देगा। नए संपर्क में अपनापन महसूस हो तो पहचान को सहज गति से बढ़ने दें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में अपनी मौजूदा सीमा से आगे जाने की इच्छा रहेगी। किसी बेहतर अवसर या उपयोगी पेशेवर संपर्क की संभावना है। नौकरी में नई जिम्मेदारी की बात हो या बिजनेस का प्रस्ताव, दिन संभावनाएं तलाशने के लिए अनुकूल है। चंद्र से जुड़ी रचनात्मकता अपने विचार को दिलचस्प ढंग से रखने में काम आएगी। विद्यार्थी सामान्य से बड़ा लक्ष्य चुनेंगे। उसे छोटे पड़ावों में बांटें ताकि उत्साह काम में भी दिखे। सब आसान लगने पर तैयारी छूट सकती है। बातचीत में अपनी क्षमता साफ बताएं और जिस मदद की जरूरत हो, उसका जिक्र भी करें।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
खर्च करने का मन कुछ ज्यादा रहेगा। मसलन, घर के लिए साबुन या चाय लेने जाएं तो साथ में सजावट की चीज जोड़ने का मन होगा। छोटी रकम भी कुल बिल बढ़ाती है। खरीदने से पहले सूची से मिलान कर लें। किसी अवसर में आय की संभावना दिखे तो मिलने वाली रकम और लगने वाली लागत अलग समझें। निवेश या लेनदेन में केवल अच्छे एहसास को आधार ना बनाएं। भुगतान की शर्तें और अपनी उपलब्ध रकम देखकर ही हामी भरें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
उत्साह में अपनी ऊर्जा को असीम मान लेने का रुझान रहेगा। एक ही दिन में बहुत सारे काम जोड़ने से बचें। चंद्र की संवेदनशील प्रकृति के अनुरूप कोई रचनात्मक गतिविधि मन को सुकून देगी। पसंद का संगीत सुनें या थोड़ी चित्रकारी करें। अच्छा महसूस करना सुखद है, फिर भी शरीर की थकान को काम समेटने का संकेत मानें।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन करियर में नए मुकाम हासिल करने और अपनी रचनात्मकता का परिचय देने का है। आज के दिन अधिक भरोसे के कारण अपनी कार्ययोजना को कमजोर ना पड़ने दें, मौज-मस्ती के चक्कर में अनावश्यक खर्चों का बोझ ना बढ़ाएं और किसी भी नए संपर्क को तुरंत बड़ा वादा देने से बचें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: सब ठीक होने का भरोसा तैयारी को कमजोर ना करे। खुश मिजाज में छोटे खर्च जोड़ते ना जाएं। नए संपर्क को तुरंत बड़ा वादा ना दें।
आज की सलाह: बड़े लक्ष्य के साथ अपनी क्षमता का हिसाब भी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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