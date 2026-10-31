मूलांक 2 राशिफल 31 अक्टूबर: छोटी गलती पड़ सकती है भारी, जरूरी कागज दोबारा जांचें
Mulank 2 Numerology 31 October 2026: चंद्रमा, मूलांक 4 एवं भाग्यांक 6 का प्रभाव। जानें मूलांक 2 का लव, करियर, धन व स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज कागजात जांचना है जरूरी।
जरूरी कागज हाथ में लेकर दोबारा नाम, तारीख या साइन मिलाने जैसी स्थिति बन सकती है, और वहीं से दिन का मूड तय होगा। आपके लिए 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 बारीकी और व्यवस्था मांग रहा है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों और घर के माहौल में संतुलन चाहता है। चंद्र के स्वामी होने से आप आसपास की छोटी खटपट भी गहराई से महसूस करते हैं। इसी कारण मन सामान्य से ज्यादा विचलित हो सकता है और ध्यान बार बार भटक सकता है। बेहतर यही रहेगा कि जो बात उलझा रही है, उसे मन में घुमाने के बजाय लिख लें। छोटे काम एक सूची बनाकर करें। इससे भावनात्मक बोझ भी हल्का होगा और गलती की आशंका भी कम रहेगी।
मूलांक 2 का लव राशिफल
मन अगर पहले से भरा हो तो अपने लोग भी दूर लगने लगते हैं। चंद्र का प्रभाव आपको अपनापन देता है, पर यही संवेदनशीलता कभी बात टालने की आदत भी बना देती है। किसी जरूरी चर्चा से बचने के बजाय समय चुनकर शांत ढंग से बात करें। पार्टनर के शब्दों का मतलब तुरंत ना निकालें। परिवार में भी किसी के रूखे जवाब को निजी चोट ना मानें। भाग्यांक 6 संकेत दे रहा है कि तालमेल मेहनत से बनेगा। कम बोलकर नाराज रहने से बेहतर है साफ और सीमित शब्दों में अपनी बात रखी जाए।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में फोकस टूटने की स्थिति बन सकती है, खासकर जब मन किसी रिश्ते या माहौल की खटास में अटका हो। मूलांक 4 बता रहा है कि काम को भावनाओं से अलग करके क्रम में करना जरूरी है। पहले जरूरी कागज, मेल, फॉर्म या डेटा की जांच करें। फिर ही आगे बढ़ें। चंद्र आपको रचनात्मक सोच देता है, लेकिन बिना ढांचे के वही सोच बिखर सकती है। स्टूडेंट्स एक बार में लंबा पढ़ने के बजाय छोटे हिस्सों में तैयारी करें। मीटिंग या बातचीत में अगर असहमति आए तो उसे टालें नहीं। दो साफ बिंदु बोलें और नोट बनाकर रखें। इससे काम भी बचेगा और गलतफहमी भी कम होगी।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में कागजी स्पष्टता सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी। बिल, रसीद, बैंक एंट्री या ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें। भाग्यांक 6 घर और सुविधा से जुड़े खर्च दिखा सकता है, इसलिए भावुक होकर किसी को तुरंत हां कहने से पहले रकम और जरूरत दोनों देखें। चंद्र के कारण आप कभी कभी सामने वाले की स्थिति देखकर नरम पड़ जाते हैं। मदद करनी हो तो सीमा तय करके करें। छोटे हिसाब लिखने से राहत मिलेगी।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन की बेचैनी का असर आंखों की थकान, पेट की हल्की गड़बड़ी या काम में ढील के रूप में दिख सकता है। चंद्र प्रधान लोगों के लिए पानी की मात्रा और नींद का क्रम बहुत फर्क डालता है। शाम को दस मिनट चुप बैठकर अगले दिन के तीन काम लिख लें। बिखरे मन को दिशा मिलेगी। तेज आवाज और अनावश्यक बहस से थोड़ी दूरी रखना भी आपके लिए बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सतर्कतापूर्वक कागजी कार्यवाही पूरी करने का है। आज आपका शुभ अंक 1 है एवं शुभ रंग सफेद, क्रीम और हल्का नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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