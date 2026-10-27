मूलांक 2 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: घर में होगा बदलाव, छोटी बात पर ना हों परेशान
मूलांक 2 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
छोटी बात को दिल पर लेने से बचें, वरना बना बनाया संतुलन बिगड़ सकता है। आपके स्वामी ग्रह चंद्र मन, भावना और घर के माहौल से जुड़े हैं, इसलिए आसपास की सफाई, सजावट या चीजों को सलीके से रखने का मन बना रह सकता है। 27 अक्टूबर 2026 का मूलांक 9 आपको काम में थोड़ी तेजी देगा, जबकि भाग्यांक 2 भीतर की शांति और लोगों से तालमेल बनाए रखने की तरफ ले जाएगा। परिवार की बातचीत में आप बीच का रास्ता निकालने वाले साबित हो सकते हैं। घर में कोई छोटा बदलाव, जैसे चीजों की नई जगह तय करना या माहौल हल्का रखना, मन को भी सुकून देगा। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी संवेदनशीलता आपको चुपचाप बोझ उठाने पर मजबूर ना करे।
मूलांक 2 का लव राशिफल
दिल की बात समझने की आपकी क्षमता इस समय काम आएगी। चंद्र का असर आपको रिश्तों में नरमी देता है, इसलिए साथी या परिवार के किसी सदस्य की अधूरी बात भी आप पकड़ सकते हैं। अगर घर में किसी मुद्दे पर अलग राय चल रही हो, तो आपकी शांत भाषा माहौल संभाल सकती है। मूलांक 9 की ऊर्जा सामने वाले को साफ जवाब चाह सकती है, लेकिन भाग्यांक 2 कहता है कि जवाब में अपनापन रखें। किसी अपने को सुधारने से पहले उसकी बात पूरी सुन लेना बेहतर रहेगा। इससे दूरी नहीं, भरोसा बढ़ेगा।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम की जगह पर आपका सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन मजबूत रह सकता है। चाहे पढ़ाई हो, ऑफिस हो या बिजनेस, आप चीजों को व्यवस्थित और देखने में बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। यह गुण मामूली नहीं है, क्योंकि कई बार साफ और सलीकेदार काम ही अच्छी छाप छोड़ता है। 27 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा में मूलांक 9 थोड़ा दबाव और तेजी ला सकता है, इसलिए दूसरों की धीमी गति से खीझ हो सकती है। वहीं भाग्यांक 2 टीमवर्क और सहयोग का रास्ता दिखाता है। किसी मीटिंग, नोट्स, फाइल या प्रोजेक्ट की भाषा और रूप दोनों सुधारने का अच्छा समय है। पढ़ाई में रचनात्मक विषयों पर मन ज्यादा टिक सकता है।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
घर या काम की जगह को बेहतर बनाने में छोटा खर्च हो सकता है। यह खर्च बेकार नहीं होगा, अगर जरूरत देखकर किया जाए। चंद्र का संबंध सुविधा और सुकून से है, इसलिए आप ऐसी चीजों पर पैसा लगाना चाहेंगे जो माहौल को शांत और उपयोगी बनाएं। मूलांक 9 के कारण एकदम से कुछ खरीद लेने की इच्छा उठ सकती है। पहले देखें कि चीज सच में काम की है या केवल मन भा रही है। किसी साझा खर्च में अपनी बात साफ रखें, ताकि बाद में हिसाब को लेकर उलझन ना बने।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन शांत रहे तो शरीर भी हल्का लगेगा। फिर भी चंद्र प्रधान लोगों में मूड का असर जल्दी दिखता है। अगर बेचैनी लगे, तो कमरे की व्यवस्था ठीक करना, हल्की खुशबू या कुछ मिनट शांत बैठना राहत दे सकता है। पानी की मात्रा ठीक रखें। बहुत देर तक बंद माहौल में रहने से भारीपन महसूस हो सकता है। थोड़ा खुली हवा में समय बिताना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी संवेदनशीलता को संभालते हुए घर और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का है। आज आपका शुभ अंक 9 है एवं शुभ रंग सफेद, क्रीम और हल्का नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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