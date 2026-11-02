मूलांक 2 राशिफल 2 नवंबर: मेहनत के बाद भी अटक सकते हैं काम, इन बातों का रखें ध्यान
मूलांक 2 राशिफल 2 नवंबर 2026: चंद्रमा और भाग्यांक 5 के प्रभाव से आज मेहनत के बाद भी काम अटक सकते हैं। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
चंद्र के असर वाला आपका मूलांक 2 मन की लहरों को जल्दी महसूस करता है, इसलिए 2 नवंबर 2026 की धीमी खिंचतान आपको सामान्य से ज्यादा चुभ सकती है। ऊपर से दिन का मूलांक भी 2 है, इसलिए भावनाएं, परिवार और भीतर की प्रतिक्रिया बहुत सक्रिय रहेंगी। भाग्यांक 5 कामों में भागदौड़ और लगातार बदलती बातें लेकर आ रहा है। ऐसे में जो बात जल्दी पूरी होनी चाहिए थी, वह अटकती दिख सकती है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति या नियम बनाने वाले पक्ष से तालमेल बैठाना भी आसान नहीं रहेगा। मन में खीझ हो सकती है, पर चंद्र की ताकत यही है कि आप नरमी से भी बात मनवा सकते हैं। अपने इरादे साफ रखें, बस प्रतिक्रिया थोड़ी थामकर दें।
मूलांक 2 का लव राशिफल
दिल की बात इस समय जल्दी लग सकती है। अगर किसी अपने ने आपकी उम्मीद के मुताबिक साथ ना दिया हो तो मन में दूरी आ सकती है। चंद्र आपको अपनापन देता है, लेकिन यही संवेदनशीलता छोटी बात को बड़ा भी बना देती है। रिश्तों में अभी हिसाब बराबर करने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बात सादे शब्दों में रखें। परिवार के किसी सदस्य का मूड भी बदला हुआ लग सकता है। पार्टनर से बात करते समय पुराने शिकवे निकालने के बजाय मौजूदा परेशानी पर टिके रहें। इससे गलतफहमी कम होगी।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम की डेडलाइन को लेकर दबाव बन सकता है। कोशिश पूरी रहेगी, फिर भी किसी मंजूरी, जवाब या साइन में देरी से झुंझलाहट हो सकती है। ऑफिस में सीनियर या किसी अधिकार वाले व्यक्ति से बात करते समय शब्द बहुत सोचकर चुनें। चंद्र का स्वभाव सीधा टकराव नहीं, बल्कि समझ बनाकर रास्ता निकालने का है। यही तरीका आपके लिए बेहतर रहेगा। पढ़ाई करने वालों को भी एकाग्रता बार बार टूटती महसूस हो सकती है, खासकर जब बाहर से लगातार निर्देश मिल रहे हों। छोटे हिस्सों में काम बांटें। जो जरूरी है, उसे पहले पूरा करें। दिखावे से ज्यादा स्थिर प्रगति पर ध्यान दें।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में रुकावट वाली स्थिति बन सकती है। कोई भुगतान देर से आए या किसी खर्च की मंजूरी अटकी रहे, ऐसी संभावना है। भाग्यांक 5 के कारण इधर उधर के छोटे खर्च अचानक सामने आ सकते हैं। ऐसे में भावुक होकर खरीदारी करना ठीक नहीं रहेगा। चंद्र का असर सुविधा और सुकून पर खर्च करवाता है, इसलिए मन भारी होने पर जेब ढीली पड़ सकती है। पहले जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग करें। उधार के वादों पर पूरा भरोसा करने के बजाय साफ समय पूछ लें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन का दबाव शरीर में सुस्ती, पेट की गड़बड़ी या नींद की उलझन बनकर दिख सकता है। चंद्र से जुड़े लोग माहौल जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए भीड़भाड़ या तनाव भरी बातचीत के बाद थोड़ी शांति लेना आपके लिए जरूरी रहेगा। दिन में दो तीन बार गहरी सांस लेकर गति धीमी करें। हल्का और सादा भोजन बेहतर रहेगा। मन भरे तो लिखकर निकालें, भीतर दबाकर ना रखें।
2 नवंबर का यह दिन मूलांक 2 के जातकों को धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। कार्यों में आने वाली रुकावटों से निराश होने के बजाय अपनी प्रगति को निरंतर बनाए रखें। बड़ों के साथ बातचीत में नम्रता का परिचय दें और अपनी योजनाओं को शांतिपूर्वक पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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