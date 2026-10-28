मूलांक 2 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: आज एक गलती से रिश्ते में आ सकती हैं दूरियां
मूलांक 2 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: मूलांक 2 वालों को आज के दिन अपनी बात सोच-समझकर रखनी चाहिए। साथ ही कहां चुप रहना है और कहां नहीं इस पर भी गौर करना होगा।
हल्का सा सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है, लेकिन मन पूरी तरह स्थिर रहे, यह जरूरी नहीं। चंद्र के प्रभाव से आप अपने लिए थोड़ी जगह चाहते हैं, जबकि भीतर अपनापन भी चाहिए। यही खींचतान आपको कुछ लोगों से दूर और कुछ बातों में चुप बना सकती है। 28 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा में मूलांक 1 अपनी बात स्पष्ट करने को कहता है और भाग्यांक 3 संवाद बढ़ाने का संकेत देता है। इसलिए मन में रखी बात को दबाने के बजाय सरल शब्दों में कहना बेहतर रहेगा। किसी जरूरी कागज की जांच करते समय नाम, तारीख, साइन और छोटी शर्तें दोबारा देख लें। भावुक होकर नहीं, साफ दिमाग से काम लें। दूरी बनाना आसान लगेगा, पर हर दूरी राहत नहीं देती।
मूलांक 2 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता बहुत गहरी है, पर इस समय आप उसे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। सामने वाला इसे बेरुखी समझे, ऐसी संभावना है। चंद्र का स्वभाव जोड़ने का है, इसलिए पूरी तरह अलग हो जाना मन को और खाली कर सकता है। अगर आपको थोड़ा स्पेस चाहिए तो सीधी बात करें। चुप रहकर संकेत देने से उलझन बढ़ेगी। प्रेम संबंध में छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। परिवार में भी आपका मूड जल्दी बदल सकता है। किसी अपने को सिर्फ इतना बता दें कि आपको थोड़ा समय चाहिए, नाराजगी नहीं है। इतना कहने से आधी गलतफहमी कम हो सकती है।
मूलांक 2 करियर राशिफल
कामकाज में आपका मन एक साथ दो दिशाओं में जा सकता है। एक तरफ शांति चाहिए, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां बुलाएंगी। ऐसे में जरूरी है कि आप काम को हिस्सों में बांटें। पहले वे काम पूरे करें जिनमें जांच, जवाब या पुष्टि जरूरी है। मूलांक 1 आपको पहल करने की ताकत देता है, जबकि भाग्यांक 3 मीटिंग, लिखित बातचीत और प्रेजेंटेशन में साफ बोलने का लाभ दे सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। जो समझ न आए, उसे टालें नहीं, पूछ लें। ऑफिस या बिजनेस में किसी फाइल, मेल या जरूरी कागज की जांच बिना मन भटकाए करें। आपकी रचनात्मक सोच अच्छी रहेगी, बस मूड के कारण काम अधूरा न छोड़ें।
मूलांक 2 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन की स्थिति असर डाल सकती है। कभी लगेगा कि खुद पर खर्च करें, कभी सब रोक देने का मन होगा। बीच का रास्ता बेहतर रहेगा। किसी भुगतान, रसीद, बैंक एंट्री या लिखित लेन देन को ध्यान से देखें। छोटी सी चूक बाद में समझाने का काम बढ़ा सकती है। अगर किसी बात को लेकर मन साफ नहीं है, तो तुरंत हामी भरने के बजाय एक बार शर्तें पढ़ लेना ठीक रहेगा। सुविधा और भावना में फर्क समझकर फैसला लें।
मूलांक 2 हेल्थ राशिफल
मन की थकान शरीर पर जल्दी उतर सकती है। बेचैनी सीधे पेट, नींद या चेहरे की थकावट में दिख सकती है। चंद्र के असर में पानी कम न होने दें। दो बार चेहरा धोकर कुछ मिनट शांत बैठना भी राहत देगा। अगर बहुत लोगों से बात करने का मन नहीं है, तो थोड़ी देर अकेले रहें, पर खुद को पूरी तरह बंद न करें। मन हल्का रखने के लिए कागज पर दो जरूरी बातें लिख लें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: जरूरत से ज्यादा चुप रहना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। जरूरी कागज बिना जांच आगे न बढ़ाएं। स्पेस मांगें, पर ठंडापन न दिखाएं।
आज की सलाह: जो कहना है, उसे नरमी से साफ शब्दों में कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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