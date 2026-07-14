मूलांक 2 अंक राशि 14 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज धन के मामले में तुरंत भरोसा न करें
2 number rashifal numerology horoscope 14 July 2026: किसी व्यक्ति के बारे में मन अपनी तरफ से कहानी बना सकता है। इसलिए जो सुनें, उसे तुरंत सच मानने के बजाय थोड़ा ठहरकर देखें। जानें 14 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-
Mulank 2 number rashifal numerology horoscope 14 July 2026, मूलांक 2 अंक राशि 14 जुलाई: मन इस समय बहुत जल्दी किसी की बात, चेहरे या इशारे से जुड़ सकता है। अंक 2 के स्वामी चंद्र आपको कोमलता, अपनापन और गहरी महसूस करने की क्षमता देते हैं, लेकिन यही संवेदनशीलता कभी कभी तस्वीर को धुंधला भी कर देती है। 14 जुलाई 2026 का मूलांक 5 लोगों से बात बढ़ाने, मैसेज और हलचल का रंग ला रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि हर बात को थोड़ी जांच के बाद ही मानें। किसी व्यक्ति के बारे में मन अपनी तरफ से कहानी बना सकता है। इसलिए जो सुनें, उसे तुरंत सच मानने के बजाय थोड़ा ठहरकर देखें। रचनात्मक सोच अच्छी रहेगी। लिखने, सजाने या शांत तरीके से प्लान समझने में मन लग सकता है।
2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज धन के मामले में तुरंत भरोसा न करें
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामले में नरमी तो रहेगी, पर सामने वाले को लेकर कल्पना कुछ ज्यादा भी चल सकती है। अगर आप किसी के इशारों को अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो एक साफ बातचीत बहुत मदद करेगी। रिश्ते में हैं तो बिना कहे उम्मीदें रखने के बजाय छोटी बात खुलकर बोलें। चंद्र का असर आपको परवाह करना सिखाता है, लेकिन केवल महसूस करने से तालमेल नहीं बनता, समझना भी पड़ता है। परिवार में भी किसी की चुप्पी का गलत मतलब न निकालें। हल्के ढंग से बात करेंगे तो दूरी कम होगी।
शिक्षा और करियर
ऑफिस या पढ़ाई में आपका सहयोगी स्वभाव लोगों को अच्छा लगेगा। टीम के काम में आप माहौल संभाल सकते हैं, लेकिन किसी सहकर्मी या टीचर की बात को निजी संकेत समझने की भूल न करें। मूलांक 5 के कारण बातचीत, कॉल, मेल और छोटी मीटिंग बढ़ सकती हैं। वहीं भाग्यांक 4 आपको फाइल, डेटा और तय प्रक्रिया पर टिके रहने की सलाह देता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट, डिजाइन या काउंसलिंग जैसे काम से जुड़े हैं तो अच्छे आइडिया आ सकते हैं। छात्रों के लिए बेहतर रहेगा कि सुनी हुई बात पर भरोसा करने से पहले नोट्स, डेट और निर्देश दोबारा मिला लें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट रिक्वेस्ट को देखकर तुरंत भरोसा न करें। नाम, राशि और वजह एक बार फिर देख लें। किसी परिचित की बात पर बिना पूरी जानकारी के रकम रोकना या भेजना बाद में असहज कर सकता है। छोटा बजट बनाकर चलेंगे तो मन भी शांत रहेगा। दिखने में आसान लगने वाला खर्च जरूरी हो, यह जरूरी नहीं।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की हलचल शरीर पर भी असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, नींद टूटना या पेट में हल्की गड़बड़ी जैसी बातें महसूस हो सकती हैं। बहुत तेज शोर या भीड़ से थोड़ी दूरी आपको राहत दे सकती है। चंद्र से जुड़ी शांति के लिए ठंडे पानी से चेहरा धोना, कुछ देर चुप बैठना और मन की बात लिख लेना उपयोगी रहेगा। मीठा या चाय बार बार लेने की आदत पर भी नजर रखें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: किसी के इरादे अपनी कल्पना से तय न करें। बैंक या पेमेंट स्क्रीन पर नाम जरूर मिलाएं। आधी जानकारी पर भावुक प्रतिक्रिया उलझन बढ़ा सकती है।
आज की सलाह: महसूस करें, पर हर बात को पहले परख भी लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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