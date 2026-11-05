मूलांक 2 राशिफल 5 नवंबर: महंगी खरीददारी का प्रेशर ना लें
Mulank 2 Ank Rashifal 2026: मूलांक 2 वालों को आज से अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जानें चंद्रमा के संकेत क्या क्या हैं? यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।
मन सपनीला और रोमांटिक रहेगा। प्रेम, अपनापन और करुणा की चाह बढ़ेगी। 5 नवंबर 2026 को किसी की भावना समझना आपके लिए सहज होगा। धार्मिक आस्था और भक्ति की ओर भी मन झुकेगा। तारीख के मूलांक 5 से आपके अंक 2 का संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 8 है। इस मेल में अपनी भावनाओं को जगह देते हुए रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़े रहना उपयोगी रहेगा। आपके स्वामी चंद्र की संवेदनशीलता रिश्तों में उदारता लाएगी। दूसरों की छोटी कमियों को सहना आसान होगा और अपने लाभ की चिंता कम रहेगी। किसी की मदद करके संतोष मिलेगा। अपने मन की जरूरतों को भी पहचानें। स्नेह पाने की इच्छा स्वाभाविक है, उसे सहज शब्दों में कहें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपका स्नेह खुलकर सामने आएगा। पार्टनर की किसी छोटी भूल को लेकर मन में नरमी रहेगी। अपनी बात कहने के साथ उनकी भावना के लिए भी जगह रखेंगे। फोन पर बातचीत हो तो केवल हालचाल तक सीमित न रहें। कोई प्यारी याद साझा करें या पूछें कि उनका दिन कैसा बीता। परिवार के प्रति निस्वार्थ भाव बढ़ेगा। किसी अपने की बात सुनना भी आपके लिए अपनापन जताने का तरीका होगा। प्रेम की चाह रहेगी, लेकिन हर प्रतिक्रिया को अपने स्नेह की कसौटी न बनाएं।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम के बीच कल्पनाओं में खोने का मन होगा। चंद्र से जुड़ी रचनात्मकता को लेखन, प्रस्तुति या नए विचार की रूपरेखा में लगाएं। छात्रों के लिए पढ़े हुए विषय को अपने शब्दों में समझाना उपयोगी अभ्यास रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी की बात अधिक सहनशीलता से सुनेंगे। मदद का भाव रहेगा, लेकिन अपना काम पूरा करने की गुंजाइश भी रखें। बिजनेस की चर्चा में सामने वाले की जरूरत समझने पर ध्यान दें। सहयोग की इच्छा अच्छी है, फिर भी हर अनुरोध स्वीकार करने से पहले अपनी क्षमता देख लें।
फाइनेंस राशिफल
अपनों के लिए कुछ करने या धार्मिक कार्य में योगदान देने की इच्छा रहेगी। इस भावना का सम्मान करें और उतनी ही राशि चुनें जो सहज लगे। स्नेह जताने के लिए महंगी खरीदारी का दबाव न लें। किसी की आर्थिक मदद पर विचार हो तो अपनी उपलब्ध रकम पहले देख लें। आय या निवेश से जुड़ी उम्मीदों में भावनाओं को प्रमाण न मानें। लेनदेन की बात में रकम और वापसी की शर्त स्पष्ट रखें।
हेल्थ राशिफल
भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी, इसलिए दूसरों की परेशानी सुनते हुए अपनी मनःस्थिति भी पहचानें। मन भक्ति में लगे तो कुछ देर प्रार्थना या भजन के लिए निकालें। शांत संगीत सुनना भी एक सहज विकल्प है। देखभाल का भाव केवल दूसरों तक सीमित न रखें। अपनी जरूरत बताने में संकोच हो तो पहले उसे कागज पर लिख लें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अपनापन पाने की चाह में हर अनुरोध स्वीकार न करें। भावुक होकर मदद की रकम तय न करें। कल्पनाओं में काम की जिम्मेदारी न छूटे।
आज की सलाह: अपनों से स्नेह जताएं और अपनी जरूरत भी साफ कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र