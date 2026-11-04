मूलांक 2 राशिफल 4 नवंबर: किसी महिला से आज मिलेगी मदद, लेनदेन की बात करें स्पष्ट
मूलांक 2 वालों को आज के दिन अपनी बात एक दम स्पष्ट तरीके से ही सामने रखनी चाहिए। चंद्रमा के संकेत हैं कि आज आपको किसी महिला मदद मिलने वाली है।
दोस्त से बातचीत हो या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। भावनात्मक तौर पर आप सहज रहेंगे और रोजमर्रा के दूसरे मामलों में भी समय अनुकूल है। कोई महिला किसी रूप में आपकी मददगार बनेगी। उनका सहयोग आपके लिए खास मायने रखेगा। 4 नवंबर 2026 के मूलांक 4 से आपके अंक 2 का संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 7 है, इसलिए दिन की अनुकूलता को सहज समझ और मेलजोल से जोड़कर देखें। आपके स्वामी चंद्र की संवेदनशीलता दूसरों का भाव समझने में सहायक होगी। सामाजिक गतिविधियों के लिए भी दिन अच्छा है। अपनी सुविधा देखकर किसी साझा गतिविधि में शामिल हों। मन की बात कहने का अवसर मिले तो उसे सहजता से रखें।
लव राशिफल
रिश्तों में भावनात्मक सहजता रहेगी। चंद्र से जुड़ा अपनापन आपको पार्टनर और परिवार की छोटी बातों की अहमियत समझाएगा। अपनी खुशी साझा करना अच्छा लगेगा और बातचीत में जुड़ाव महसूस होगा। किसी महिला की मदद या समझदारी भरी बात आपके लिए सहारा बनेगी। उनकी भूमिका को सम्मान दें और आभार जताएं। दोस्त से बातचीत में केवल अपनी बात कहने तक सीमित न रहें, उनकी खुशियों में भी रुचि लें। साथ मिलकर किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होने के लिए दिन अनुकूल है।
करियर राशिफल
पढ़ाई और कामकाज के लिहाज से भी समय अच्छा है। चंद्र की रचनात्मकता का उपयोग किसी विषय को नए तरीके से समझने या अपना विचार सरल ढंग से पेश करने में करें। कोई महिला आपकी मददगार बनेगी, इसलिए काम या पढ़ाई से जुड़ा उपयोगी सुझाव मिले तो उस पर गौर करें। सहयोग का रूप छोटा हो, तब भी उसकी उपयोगिता समझें। समूह में सीखने और पेशेवर मेलजोल के लिए दिन अनुकूल है। किसी चर्चा में अपना सवाल स्पष्ट रखें। बिजनेस से जुड़े सामाजिक संपर्कों में बातचीत सहज और काम से संबंधित रखें।
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों पर विचार करने के लिए समय अनुकूल है, हालांकि इसे निश्चित कमाई का संकेत न मानें। किसी महिला का सहयोग आपके लिए उपयोगी रहेगा, पर उसका रूप धन मिलना ही हो, ऐसा मानकर न चलें। सामाजिक गतिविधि में शामिल होने से पहले अपना बजट तय कर लें। चंद्र की भावुकता में किसी की मदद का वादा करें तो अपनी आर्थिक क्षमता भी देखें। लेनदेन की बात स्पष्ट रखें।
हेल्थ राशिफल
भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करेंगे और मेलजोल में मन लगेगा। चंद्र की संवेदनशीलता को रचनात्मक काम में जगह दें। पसंद का संगीत सुनना या कुछ लिखना अच्छा लगेगा। सामाजिक गतिविधियों के बीच अपनी ऊर्जा के अनुसार विराम रखें। हर निमंत्रण स्वीकार करने का दबाव न लें। सहज मन के साथ उतना ही कार्यक्रम रखें, जितना आराम से निभा सकें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: मदद को निश्चित आर्थिक लाभ न समझें। सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न लें।
आज की सलाह: सहयोग स्वीकार करें और मेलजोल में अपनी सहजता बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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