मूलांक 2 राशिफल 30 अक्टूबर: दिल की बात दबाने से बढ़ेगी उलझन
मूलांक 2 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 2 वालों के लिए सलाह है कि आज के दिन दिल की बात दबाकर ना रखें नहीं तो इससे उलझन बढ़ती ही जाएगी। पढ़ें आज का अंक राशिफल।
एक छोटी सावधानी पहले समझ लें। पुराने किस्सों में इतना न उलझें कि सामने का काम ढीला पड़ जाए। चंद्र के असर से आपका मन जल्दी भावुक होता है और इस समय निजी बातें, परिवार, यादें और बीते फैसले बार बार मन में आ सकते हैं। 30 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 भीतर की बात को शब्द देना चाहता है, जबकि भाग्यांक 5 लोगों से बातचीत बढ़ाता है। ऐसे में मन की गांठ खोलने का मौका भी बन सकता है। जैसे सुबह चाय बनाते समय आप खिड़की पर खड़े होकर किसी पुराने दौर को याद करने लगते हैं, वैसा ही भाव दिन में कई बार लौट सकता है। रचनात्मक काम, लिखना, सजावट, संगीत या शांत बातचीत में मन टिके तो राहत मिलेगी।
लव राशिफल
दिल की बात दबाने से उलझन बढ़ सकती है। चंद्र आपको नरम बनाता है, इसलिए आप सामने वाले के मूड को जल्दी पकड़ लेते हैं। यही बात रिश्तों में काम आएगी। किसी पुराने मैसेज, पुरानी बात या परिवार के किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर मन ही मन तुलना कर रहे हैं, तो उसे साफ शब्दों में रखें। पार्टनर से उम्मीदें बहुत ऊंची न रखें। अपनापन रहेगा, पर संवेदनशील बात को हल्के मजाक में टालना ठीक नहीं होगा। घर के किसी सदस्य को आपकी सुनवाई की जरूरत पड़ सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में मन थोड़ा इधर उधर जा सकता है, क्योंकि निजी बातें बीच बीच में ध्यान खींचेंगी। फिर भी मूलांक 3 नई समझ देता है और भाग्यांक 5 संवाद को तेज करता है, इसलिए मीटिंग, लिखित काम, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, डिजाइन, टीचिंग या कस्टमर से जुड़ा काम संभल सकता है। ऑफिस में कोई पुराना आइडिया फिर से सामने आ सकता है और इस बार उसे बेहतर तरीके से रखा जा सकेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए रिवीजन, नोट्स दोबारा देखना और पुराने सवाल हल करना अच्छा रहेगा। बिजनेस में किसी पुराने संपर्क से बात शुरू हो सकती है, लेकिन बात को भावनाओं से नहीं, साफ तथ्य से आगे बढ़ाएं।
आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में पुरानी खरीद, पिछला हिसाब या किसी छूटी पेमेंट की याद आ सकती है। यह दिन अकाउंट साफ करने के लिए ठीक रह सकता है। चंद्र का प्रभाव कई बार मन देखकर खर्च करवाता है, इसलिए सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए शॉपिंग करना समझदारी नहीं होगी। कोई छोटा घरेलू खर्च अचानक सामने आ सकता है। लेनदेन करते समय पुरानी एंट्री और नया भुगतान मिलाकर देखें। अगर किसी से पैसा लेना या देना बाकी है, तो नरमी से याद दिलाना बेहतर रहेगा।
हेल्थ राशिफल
मूड का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। मन भारी हो तो भूख का पैटर्न बदल सकता है या आलस बढ़ सकता है। सुबह की शुरुआत थोड़ी सधी रखें। उठते ही फोन देखने के बजाय चेहरा धोकर दो मिनट खुली हवा लें। चंद्र से जुड़ी बेचैनी कम करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग, सादा नाश्ता और पानी की सही मात्रा मदद करेगी। मीठा या बहुत ठंडा बार बार लेने से सुस्ती बढ़ सकती है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: पुरानी बात को बार बार दोहराने से घर में खिंचाव बढ़ सकता है। सुबह की ढीली शुरुआत पूरे दिन का रिदम बिगाड़ सकती है। भावुक होकर अनावश्यक खरीद करने से बचें।
आज की सलाह: मन की बात लिखें, फिर उसी हिसाब से दिन चलाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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