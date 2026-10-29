मूलांक 2 राशिफल 29 अक्टूबर: पैसों के लेनदेन में ना भूलें ये बात, पढ़ें चंद्रमा के संकेत
मूलांक 2 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 2 वालों को आज के दिन पैसों के लेनदेन के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। यहां पढ़ें आज चंद्रमा किन चीजों में अलर्ट रहने के संकेत दे रहे हैं?
किसी अपने को लेकर मन थोड़ा ज्यादा नरम रह सकता है। यही वजह है कि सामने वाले की बातों में आप वही अर्थ पकड़ें, जो आपका दिल सुनना चाहता है। चंद्र का असर संवेदनशीलता बढ़ाता है, लेकिन इसी के साथ मन में कल्पना भी तेज चलती है। जैसे सुबह चाय बनाते समय आप एक छोटी सी बात को बार बार सोचते रहें और रूटीन थोड़ा धीमा पड़ जाए, वैसा हाल बन सकता है। 29 अक्टूबर 2026 में मूलांक 2 आपकी भावनाओं को उभार रहा है, जबकि भाग्यांक 4 आपको जमीन पर टिके रहने की सीख दे रहा है। इसलिए हर बात का मतलब अपने हिसाब से तय न करें। सुनें, देखें, फिर मानें। रचनात्मक काम में यह भावनात्मक गहराई काम आ सकती है।
लव राशिफल
दिल की दुनिया में खिंचाव रहेगा, पर साफ तस्वीर बनाना जरूरी होगा। किसी व्यक्ति के बारे में मन बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन हर इशारा वैसा ही हो, यह मान लेना ठीक नहीं। चंद्र आपको अपनापन देता है, इसलिए आप जल्दी जुड़ते हैं और जल्दी उम्मीद भी बांध लेते हैं। अगर रिश्ते में हैं, तो आधी बात समझकर मन ही मन कहानी न बना लें। सीधे, नरम और छोटे शब्दों में पूछ लेना बेहतर रहेगा। परिवार में भी किसी की चुप्पी को नाराजगी मानने से पहले उसका कारण समझें।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी समझ लोगों के मूड पकड़ने में मदद करेगी, लेकिन अनुमान को सच मान लेना मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऑफिस, क्लास या बिजनेस में लिखित बातों और तय नियमों पर ज्यादा भरोसा करें। भाग्यांक 4 यही कहता है कि भावना के साथ व्यवस्था भी जरूरी है। मीटिंग में अगर किसी की प्रतिक्रिया ठंडी लगे, तो उसे अपने खिलाफ न मानें। छात्र पढ़ाई में कल्पनाशील रहेंगे, खासकर लेखन, डिजाइन, भाषा या आर्ट जैसे विषयों में। फिर भी उत्तर लिखते समय तथ्य साफ रखें। चंद्र की रचनात्मकता अच्छी है, पर करियर में ठोस तैयारी उससे भी ज्यादा जरूरी रहेगी।
फाइनेंस राशिफल
पैसे के मामले में भावुक सोच हावी हो सकती है। किसी के लिए कुछ लेने का मन बने या किसी बात से प्रभावित होकर खर्च बढ़े, तो एक बार ठहरकर जरूरत देखें। उधार, शेयरिंग या छोटे लेन देन में साफ बात रखना ठीक रहेगा। मूलांक 2 दिल से चलाता है, पर 29 अक्टूबर 2026 का भाग्यांक 4 हिसाब में सीधापन मांगता है। कोई चीज अच्छी लगने भर से उपयोगी साबित हो, यह जरूरी नहीं। रकम छोटी हो तब भी नोट करके चलें।
हेल्थ राशिफल
मन का उतार चढ़ाव शरीर की गति पर असर डाल सकता है। पेट में हल्की गड़बड़ी, सुस्ती या पानी कम पीने जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। सुबह उठते ही फोन देखने के बजाय दो मिनट शांत बैठें। इससे विचारों की भीड़ थोड़ी थमेगी। चंद्र प्रधान लोगों के लिए साफ नींद और हल्का, सादा भोजन ज्यादा सहायक रहता है। अगर मन भटका हुआ लगे, तो छोटे काम एक एक करके निपटाएं।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: इशारों को पूरा सच मानकर मन न बांधें। किसी की चुप्पी का अर्थ अपने मन से तय न करें। सुबह की उलझन पूरे दिन की रफ्तार न बिगाड़े।
आज की सलाह: दिल से सोचें, लेकिन बातों की पुष्टि जरूर करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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