मूलांक 2 राशिफल 24 अक्टूबर: आज अच्छे आइडिया के चक्कर में ना करें जल्दबाजी, छोटी चूक पड़ सकती है भारी
Mulank 2 Horoscope 24 October 2026: चंद्र के प्रभाव से बढ़ेंगे नए विचार और क्यों आज जल्दबाजी से बचने की है सलाह। जानें मूलांक 2 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
मन में कई अच्छे आइडिया एक साथ चल सकते हैं और आपको लगेगा कि बस इन्हें तुरंत आगे बढ़ा देना चाहिए। यही जगह है जहां थोड़ी रुककर देखना बेहतर रहेगा। चंद्र के प्रभाव से आप भावना और भरोसे से काम लेते हैं, लेकिन हर बात सिर्फ अच्छे इरादे से नहीं चलती। 24 अक्टूबर 2026 का मूलांक 6 लोगों से तालमेल और सुविधा की तरफ खींचता है, जबकि भाग्यांक 8 कागज, नियम और जिम्मेदारी पर जोर देता है। इसलिए जो बात ऊपर से आसान दिखे, उसके भीतर की शर्तें भी समझ लें। किसी फॉर्म, मैसेज, ईमेल या बातचीत का छोटा हिस्सा अनदेखा करने से बाद में उलझन बन सकती है। उत्साह बनाए रखें, पर बात पूरी पढ़कर ही कदम बढ़ाएं।
मूलांक 2 का लव राशिफल
दिल से बोलने की आपकी आदत रिश्तों में गर्माहट लाती है, पर इस समय आधी बात सुनकर पूरी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। चंद्र आपको संवेदनशील बनाता है, इसलिए किसी प्रिय व्यक्ति के शब्द जल्दी दिल पर लग सकते हैं। मूलांक 6 का असर अपनापन बढ़ा रहा है, लेकिन भाग्यांक 8 साफ बात और जिम्मेदारी मांग रहा है। पार्टनर, परिवार या करीबी दोस्त जो कह रहे हैं, उसके पीछे की जरूरत भी समझें। किसी वादे, प्लान या घरेलू जिम्मेदारी को ठीक से सुनना जरूरी रहेगा। नरमी रखें, पर बात की बारीकी भी समझें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम या पढ़ाई में रचनात्मक सोच आपका मजबूत पक्ष रहेगा। कोई प्रेजेंटेशन, लिखने का काम, डिजाइन, कंटेंट या टीम के साथ तालमेल वाली भूमिका में आप अच्छा असर छोड़ सकते हैं। फिर भी सिर्फ मुख्य बात पकड़कर आगे बढ़ जाना मुश्किल दे सकता है। ऑफिस में कोई मीटिंग नोट, नियम, टाइमलाइन या जिम्मेदारी की लाइन छूट गई तो बाद में जवाब देना पड़ सकता है। 24 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा यही कहती है कि मुलायम स्वभाव के साथ सख्त जांच भी जरूरी है। विद्यार्थी सवाल को पूरा पढ़ें। नौकरीपेशा लोग मेल और डॉक्युमेंट दोबारा देखें। बिजनेस वालों के लिए शर्तें समझकर ही हां कहना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भरोसे से ज्यादा पुष्टि पर टिकें। बैंक, यूपीआई, कार्ड पेमेंट या किसी ऑटो डेबिट जैसी बात में छोटी लाइनें पढ़ना जरूरी रहेगा। भाग्यांक 8 हिसाब साफ रखने को कह रहा है, इसलिए सिर्फ सुनकर या मानकर काम ना करें। मूलांक 6 सुविधा की तरफ ले जा सकता है, पर सुविधा के साथ जांच भी चाहिए। किसी भुगतान की तारीख, चार्ज या नियम पहले समझ लें। छोटी लापरवाही बाद में बेवजह की टेंशन दे सकती है।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन तेज चलेगा, इसलिए शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ लग सकता है। चंद्र प्रधान लोगों में ऐसी स्थिति में बेचैनी, हल्का सिर भारी होना या नींद का पैटर्न बिगड़ना देखा जाता है। एक काम पूरा किए बिना दूसरा शुरू करने से थकान बढ़ेगी। थोड़ी देर शांत बैठकर अपनी अगली तीन प्राथमिकताएं लिख लें। इससे मन बिखरेगा नहीं और भीतर का दबाव भी कम होगा।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने रचनात्मक विचारों को अनुशासित ढंग से लागू करने का है। चंद्र देव की कृपा से आपकी अंतर्दृष्टि और कल्पनाशीलता प्रबल रहेगी, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का यह योग आपको उतावलेपन से बचने और हर कार्य में पूर्ण सतर्कता बरतने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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