मूलांक 2 राशिफल 9 अगस्त 2026: चंद्रमा के चलते होगी ये दिक्कत, पैसों के मामले में रखें सावधानी
मूलांक 2 वालों को आज चंद्रमा के चलते थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। हालांकि कुछ सावधानियां बरतकर चीजें ट्रैक पर वापस आ सकती हैं। मूलांक 2 के लिए पढ़ें आज का अंक राशिफल।
मूलांक 2 अंकराशिफल 9 अगस्त 2026: मन कुछ ज्यादा कोमल और कल्पनाशील रह सकता है। आसपास का माहौल, लोगों का व्यवहार, कमरे की रोशनी, खुशबू या हल्का शोर भी आप पर असर डाल सकता है। अंक 2 पर चंद्र का प्रभाव आपको संवेदनशील और ग्रहणशील बनाता है, इसलिए छोटी बात भी भीतर तक जा सकती है। ऐसे में अपने दिन को थोड़ा सलीके से रखना बेहतर रहेगा।
काम की जगह और घर में साफ, शांत और सहज माहौल चुनें। 9 अगस्त 2026 को मूलांक 9 और भाग्यांक 9 की ऊर्जा भीतर के भावों को तेज कर सकती है। इससे एक तरफ रचनात्मक सोच बढ़ेगी, दूसरी तरफ मन जल्दी भर भी सकता है। अपने मूड को समझकर चलेंगे तो फैसले ज्यादा संतुलित रहेंगे।
मूलांक 2 लव राशिफल
दिल की बात महसूस तो बहुत गहराई से होगी, पर हर भावना तुरंत बोल देना जरूरी नहीं है। चंद्र का स्वभाव आपको अपनों के संकेत जल्दी पकड़ने की क्षमता देता है। इसी वजह से किसी की चुप्पी भी आपको ज्यादा भारी लग सकती है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य थोड़ा अलग दिखे, तो मन में कहानी बनाने के बजाय सीधी और नरम बात करें। प्यार में अपनापन दिखेगा, लेकिन उम्मीदें भी बढ़ सकती हैं। रिश्तों में सुकून चाहिए तो माहौल को हल्का रखें। छोटे स्नेहपूर्ण इशारे ज्यादा असर करेंगे।
मूलांक 2 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में आपका मन एकदम सीधी रेखा में नहीं चलेगा। कभी बहुत अच्छा फोकस बनेगा, कभी ध्यान भटक सकता है। इसलिए ऐसे काम पहले निपटाएं जिनमें बारीकी चाहिए। चंद्र की रचनात्मकता लेखन, डिजाइन, प्रेजेंटेशन, रिसर्च या लोगों से जुड़े कामों में मदद कर सकती है। ऑफिस में किसी की टोन आपको उम्मीद से ज्यादा चुभ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले बात का मतलब साफ कर लें। 9 का दोहरा असर लक्ष्य की तरफ धकेलता है, पर आपके लिए तरीका नरम और योजनाबद्ध होना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ाई की जगह और माहौल बदलकर देखें, इससे पकड़ बेहतर बन सकती है।
मूलांक 2 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में भावनाओं से ज्यादा साफ हिसाब जरूरी रहेगा। बैंक, यूपीआई, कार्ड पेमेंट या किसी ऑटो पेमेंट की सेटिंग देखते समय पूरा ध्यान रखें। मन भटका तो छोटी चूक हो सकती है। आय का पक्ष सामान्य रह सकता है, लेकिन सुविधा के नाम पर अनचाही खरीद का मन बन सकता है। जो जरूरी है, पहले उसी को रखें। अगर किसी भुगतान को लेकर उलझन हो, तो रसीद, मैसेज या एंट्री तुरंत मिलान कर लें। इससे बाद की टेंशन बचेगी।
मूलांक 2 हेल्थ राशिफल
आपकी सेहत पर इस समय मन का असर सीधा दिख सकता है। तेज खुशबू, बंद कमरा या बहुत तेज रोशनी से बेचैनी बढ़ सकती है। अपने आसपास थोड़ा खुलापन रखें। ठंडा पानी छूकर चेहरा धोना और कुछ मिनट शांत बैठना अच्छा लगेगा। अगर मन भरा हुआ लगे, तो हल्का संगीत या धीमी चाल से टहलना राहत दे सकता है। नींद से पहले कमरे का माहौल सादा रखें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: बैंक या पेमेंट करते समय ध्यान भटकने न दें। किसी की चुप्पी को सीधा नाराजगी न मानें। तेज माहौल में ज्यादा देर रुकना मन भारी कर सकता है।
आज की सलाह: अपने मन का माहौल संभालें, तभी फैसले साफ होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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