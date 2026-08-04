मूलांक 2 राशिफल 4 अगस्त 2026: आज भावनाओं से नहीं, सोच-समझकर लिए फैसले देंगे फायदा
मूलांक 2 राशिफल 4 अगस्त 2026: आज भावनाओं से नहीं, सोच-समझकर लिए फैसले फायदा देंगे। चंद्र प्रभाव से मन भारी रह सकता है, व्यावहारिक सोच अपनाएं। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।
4 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 2 वालों के लिए भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने का दिन है। घर और काम दोनों तरफ जिम्मेदारियां एक साथ महसूस हो सकती हैं। चंद्रमा के प्रभाव से मन थोड़ा शांत भीतर की ओर और कुछ हद तक भारी रह सकता है। छोटी बात भी दिल पर लग सकती है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। आज मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की ऊर्जा व्यवहारिकता नियम और ठोस नतीजों पर जोर दे रही है। मन भले धीमा चले, लेकिन काम को छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ाया जा सकता है।
मूलांक 2 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आप ज्यादा बोलने की बजाय महसूस ज्यादा करेंगे। छोटी बात भी मन में बैठ सकती है, इसलिए हर खामोशी को दूरी समझ लेना ठीक नहीं है। साथी या परिवार के साथ सीधी और नरम बात करना बेहतर रहेगा। किसी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो, तो भावुक प्रतिक्रिया देने की जगह साफ भूमिका तय करें। अगर मन उदास हो, तो उसे छिपाने की बजाय हल्के शब्दों में कह दें। इससे गलतफहमी कम होगी और अपनापन बना रहेगा। आज भावनाओं को समझदारी के साथ व्यक्त करने से रिश्ते ज्यादा सहज और मजबूत महसूस होंगे। सुनने और कहने दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम की डेडलाइन या लंबित टास्क को देखकर मन थोड़ा दबाव में आ सकता है। चीजें उम्मीद से कठिन लग सकती हैं लेकिन व्यवस्थित कदम उठाने से राहत मिलेगी। दिन की 4 वाली ऊर्जा आपको ढांचा क्रम और जिम्मेदारी की ओर धकेल रही है। पढ़ाई में नोट्स असाइनमेंट या तैयारी को भागों में बांटना फायदेमंद रहेगा। ऑफिस में किसी मीटिंग या रिपोर्ट पर आपकी शांत समझ काम आएगी बस अपनी बात दबाकर ना रखें। बिजनेस में भावनाओं से ज्यादा तथ्य देखें। रचनात्मकता बनी रहेगी, लेकिन उसे ठोस प्लान के साथ जोड़ना जरूरी होगा। सोच-समझकर लिए गए फैसले आज करियर में फायदा देंगे।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज भावनात्मक खर्च से ज्यादा व्यावहारिक सोच की जरूरत है। मन भारी होने पर लोग कभी-कभी बिना जरूरत खरीदारी करके राहत ढूंढते हैं ऐसा करने से बचना बेहतर रहेगा। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर बताता है कि हिसाब साफ रखना ज्यादा उपयोगी होगा। किसी भुगतान मासिक बजट या छोटे लेन-देन को लिखकर चलें। उधार देने या लेने में बात पूरी तरह स्पष्ट रखें, ताकि बाद में असहजता ना हो। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और अनावश्यक चिंता से बचा जा सकेगा। आज सोच-समझकर फैसला लेने से फायदा होगा।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन की थकान शरीर पर भी दिख सकती है, इसलिए खुद को लगातार व्यस्त रखकर दबाव बढ़ाने की बजाय थोड़ी मानसिक ढील दें। चंद्रमा का संबंध भावनाओं और नींद से माना जाता है, इसलिए सोने से पहले हल्का संगीत धीमी रोशनी या कुछ मिनट शांत बैठना अच्छा रहेगा। पेट और जल संतुलन पर भी ध्यान दें। बहुत देर तक खाली मन बैठने से उदासी बढ़ सकती है, इसलिए हल्की दिनचर्या बनाए रखें। नियमित पानी पीना और हल्का भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। मन और शरीर दोनों को संतुलित रखने से दिन ज्यादा सहज बीतेगा और थकान कम महसूस होगी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: काम की डेडलाइन देखकर मन से हार ना मानें। खामोशी को रिश्तों की ठंडक मान लेना ठीक नहीं। उदासी में अनावश्यक खरीदारी से बचें।
आज की सलाह: मन भारी हो तब भी काम को छोटे हिस्सों में बांटें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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