मूलांक 2 राशिफल 3 अगस्त 2026: रिश्तों में बढ़ सकती है गलतफहमी, संभलकर करें बातचीत
मूलांक 2 राशिफल 3 अगस्त 2026: रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए संभलकर बातचीत करें। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। चंद्र प्रभाव से भावनाएं तेज रहेंगी, ठंडे दिमाग से फैसला लें।
3 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 2 वालों के लिए भावनाओं का उतार-चढ़ाव लेकर आया है। चंद्र का असर आपको बातों को गहराई से महसूस करवाता है। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 होने से भावनाएं शब्दों में जल्दी बाहर आ सकती हैं। अगर कुछ समय से लग रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। ऐसे में ठहराव बहुत जरूरी रहेगा। घर के काम परिवार की राय या बच्चों की पढ़ाई को लेकर छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। रचनात्मक सोच अच्छी रहेगी लेकिन मन भरा हुआ हो तो फैसला थोड़ी देर बाद लें।
मूलांक 2 का लव राशिफल
आज दिल की बात खुलकर कहने का मन रहेगा लेकिन लहजा तय करेगा कि बात बनेगी या बिगड़ेगी। चंद्र आपको संवेदनशील बनाता है इसलिए पार्टनर की एक साधारण टिप्पणी भी ज्यादा चुभ सकती है। दिन की 3 वाली ऊर्जा संवाद बढ़ाती है मगर उसी में भावुक बहाव भी जुड़ सकता है। अगर किसी रिश्ते में दूरी महसूस हो रही है तो ताना देने की बजाय साफ शब्दों में अपनी जरूरत बताना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी अपने की बात बीच में काटने से गलतफहमी बढ़ सकती है। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा जितना बोलना। आज नरम और संयमित बातचीत से रिश्ते संभल सकते हैं। सिंगल लोग भी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में मन भटकने की संभावना है खासकर जब लगे कि आपकी मेहनत का सही मान नहीं मिल रहा। 3 के दोहरे प्रभाव से आइडिया अच्छे आएंगे। प्रेजेंटेशन लेखन डिजाइन टीचिंग या बातचीत वाले काम में फायदा दिख सकता है। फिर भी चंद्र का स्वभाव कहता है कि मूड के आधार पर जवाब देना नुकसान कर सकता है। ऑफिस में किसी मीटिंग में बात रखने से पहले नोट बना लें। छात्रों के लिए खास बात यह है कि अगर बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में दबाव चल रहा हो, तो तुलना करने से बात उलझेगी। पढ़ाई का तरीका बदलना छोटा टाइमटेबल बनाना और रोज की प्रगति देखना ज्यादा काम देगा। सोच-समझकर कदम बढ़ाने से काम बेहतर होगा।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भावुक खर्च से बचना बेहतर रहेगा। मन भारी हो तो कई लोग छोटी खुशी के लिए तुरंत खरीदारी कर लेते हैं लेकिन बाद में खटकन रह सकती है। 3 की ऊर्जा नए विकल्प दिखाएगी इसलिए कोई कोर्स हॉबी सामान या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। जरूरत और उत्साह में फर्क समझना जरूरी रहेगा। लेन-देन में बात साफ रखें। किसी से मन खट्टा हो तो उसी भाव में पैसा जोड़ने या रोकने का फैसला ना करें। आज भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। छोटी-छोटी सावधानियां आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेंगी और बाद का पछतावा नहीं होगा।
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मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। बेचैनी बढ़े तो छाती भारी नींद हल्की या सिर सुस्त लग सकता है। चंद्र प्रधान लोगों के लिए पानी के पास कुछ शांत समय हल्का संगीत या कागज पर मन की बात लिखना राहत दे सकता है। मीठा खाकर मूड ठीक करने की आदत हो तो मात्रा संभालें। दिन में कुछ मिनट अकेले बैठना भी फायदेमंद रहेगा। आज हल्का भोजन करें और पानी नियमित पिएं। मन को शांत रखने की कोशिश करें तो शरीर भी आराम महसूस करेगा। छोटी-छोटी आदतें स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मददगार साबित होंगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर भावुक प्रतिक्रिया ना दें। मन खिन्न हो तो तुरंत मैसेज या जवाब भेजने से बचें।
आज की सलाह: पहले मन शांत करें, फिर ही अपनी बात रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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