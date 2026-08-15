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मूलांक 2 राशिफल 15 अगस्त: इमोशनल होकर आज ना करें ये काम, पढ़ें अंक राशिफल

By Anita Baranwal
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Mulank 2 Ank Jyotish 15 August 2026: 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। जानें 15 अगस्त के दिन मूलांक 2 के जातकों का दिन कैसा जाने वाला है?

Mulank 2 aaj ka ank rashifal 15 August 2026
मूलांक 2 अंक राशिफल

Mulank 2 Daily Horoscope 15 August 2026: चंद्र की संवेदनशील ऊर्जा आपके मन में कई भावनाएं और नए चित्र बना सकती है। 15 अगस्त 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 रिश्तों, जिम्मेदारियों और सलीके से काम करने की प्रेरणा दे रहा है। किसी छोटी बात से मन जल्दी प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें। आपकी कल्पनाशक्ति किसी लेखन, सजावट या रचनात्मक प्लान में उपयोगी साबित हो सकती है। दूसरों की परेशानी सुनते समय अपनी सीमा भी तय रखें। ऑनलाइन पेमेंट करते हुए नाम और भुगतान के उद्देश्य को पढ़ लेना बेहतर रहेगा। मन में आए हर विचार को तुरंत सच मानने के बजाय उसे थोड़ा समय दें।

मूलांक 2 लव राशिफल

रिश्तों में आपकी अपनापन भरी बात लोगों को करीब ला सकती है। चंद्र के प्रभाव से आप पार्टनर की छोटी जरूरतों को भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी मन में कोई बात दबाकर रखने से दूरी महसूस हो सकती है। शांत ढंग से अपनी अपेक्षा बताएं और सामने वाले को जवाब देने का अवसर दें। परिवार के किसी सदस्य को आपके सहयोग या भावनात्मक सहारे की जरूरत पड़ सकती है। पुराने मतभेद पर चर्चा हो तो आरोप लगाने के बजाय समाधान पर बात करें।

मूलांक 2 करियर राशिफल

पढ़ाई और करियर में रचनात्मक सोच आपकी खास ताकत बन सकती है। मूलांक 6 की ऊर्जा आपको टीम, ग्राहक या सहकर्मियों की जरूरत समझकर काम करने में मदद देगी। ऑफिस में किसी काम का प्रस्तुतीकरण, लिखित मसौदा या डिजाइन बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। केवल कल्पना में उलझने के बजाय काम की सूची बनाकर एक एक कदम पूरा करें। बिजनेस से जुड़े लोगों को ग्राहक की बात ध्यान से सुननी चाहिए। छात्रों के लिए किसी कठिन विषय को चित्र, उदाहरण या छोटे नोट्स से समझना उपयोगी रहेगा।

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मूलांक 2 फाइनेंस राशिफल

वित्तीय मामलों में सुविधा या किसी करीबी की जरूरत के लिए खर्च करने का विचार बन सकता है। बजट में जरूरी और वैकल्पिक खर्च अलग रखने से स्थिति साफ रहेगी। किसी साझा भुगतान या उधार से जुड़ी बात हो तो शर्तें स्पष्ट कर लें। ऑनलाइन पेमेंट की पुष्टि के बाद ही आगे का काम तय करें। आय बढ़ाने का कोई विचार रचनात्मक काम से जुड़ सकता है, पर पहले उसकी व्यावहारिक लागत समझना जरूरी है।

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मूलांक 2 हेल्थ राशिफल

भावनात्मक थकान शरीर पर भी असर डाल सकती है, खासकर सिर भारी लगने या आंखों में बोझ के रूप में। काम के बीच कुछ मिनट शांत जगह बैठकर गहरी सांस लें। पानी की मात्रा ठीक रखें और बहुत मीठी चीजों पर निर्भर न रहें। मन बेचैन हो तो कागज पर अपनी प्राथमिकताएं लिखना राहत दे सकता है।

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शुभ अंक: 9

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: भावुक होकर भुगतान का वादा न करें। अधूरी जानकारी पर किसी की बात सच न मानें। काम और निजी चिंताओं को एक साथ न मिलाएं।

आज की सलाह: भावनाओं को समझें और जरूरी फैसले स्पष्ट सोच से लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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