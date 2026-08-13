मूलांक 2 राशिफल 13 अगस्त 2026: आज मन रह सकता है भारी, अपनों के साथ ना दिखाएं नाराजगी
Mulank 2 Ank Jyotish 13 August 2026: आज मूलांक 2 वालों का मन सुबह से भारी रह सकता है। हालांकि चंद्रमा से कई मामलों में सपोर्ट मिलता दिखेगा। जानें आज के दिन 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों को कौन सी सावधानियां बरतनी हैं?
Mulank 2 Daily Horoscope 13 August 2026: थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है, क्योंकि मन हर बात में कमी जल्दी पकड़ सकता है। आप दूसरों की बातों की सतह के नीचे छिपी उलझन तुरंत समझ लेते हैं, और चंद्र के असर से यह संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। दिक्कत तब होती है जब वही समझ मन पर बोझ बन जाए। 13 अगस्त 2026 में मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की दोहरी ऊर्जा आपको साफ सोच और व्यावहारिक नजर देती है। इसलिए केवल खामी देखने के बजाय हल भी सुझाइए। घर के छोटे खर्च, सामान की जरूरत या किसी प्लान की उपयोगिता पर आपकी राय सही बैठ सकती है। बस बात रखने का तरीका नरम रखें, तभी लोग आपकी बात मानेंगे।
मूलांक 2 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी चुप्पी गलत समझी जा सकती है। मन में अगर किसी की बात को लेकर खटास है, तो उसे जमा न होने दें। चंद्र प्रधान अंक 2 होने के कारण आप बातों को भीतर तक ले लेते हैं। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की योजना आपको अधूरी या दिखावे वाली लग सकती है। ऐसी स्थिति में सीधी नाराजगी से ज्यादा साफ और शांत बातचीत बेहतर रहेगी। बच्चों या घर के लोगों के छोटे फैसलों में भी आपका नर्म रवैया काम आएगा। अपनी भावना छिपाने के बजाय सरल शब्दों में कहेंगे तो दूरी कम हो सकती है।
मूलांक 2 करियर राशिफल
कामकाज में आपकी नजर बहुत बारीक रहेगी। किसी फाइल, प्रोजेक्ट, मीटिंग या पढ़ाई के तरीके में जो कमी दूसरे नहीं देख रहे, वह आप पकड़ सकते हैं। यह आपकी ताकत है। चंद्र का स्वभाव कल्पनाशील है, लेकिन 4 की मजबूत दिन ऊर्जा आपसे कहती है कि बात केवल महसूस करने तक न रहे, उसे ठोस सुझाव में बदलें। ऑफिस में किसी प्लान पर सवाल उठाना पड़े तो उसके साथ बेहतर तरीका भी रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए नोट्स दोबारा जांचना और कठिन हिस्से को छोटे भागों में बांटना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में दिखावे से ज्यादा काम की बात पर ध्यान दें।
मूलांक 2 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में आपका नजरिया काफी व्यावहारिक रहेगा। घर का छोटा खर्च, जैसे रसोई, सफाई, रिपेयर या रोजमर्रा के सामान में कहां बेकार पैसा जा रहा है, यह साफ दिख सकता है। यही समझ काम की है। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर हिसाब मांगता है, इसलिए खरीदारी से पहले जरूरत और उपयोग अलग कर लें। किसी और के कहने भर से चीज लेना ठीक नहीं। छोटी बचत भी इस समय आगे राहत दे सकती है।
मूलांक 2 हेल्थ राशिफल
मन भारी हो तो उसका असर शरीर पर भी दिखता है। आंखों के आसपास थकान, सिर में दबाव या बिना वजह सुस्ती महसूस हो सकती है। चंद्र के कारण मूड जल्दी बदल सकता है, इसलिए अपने दिन में थोड़ी शांति जोड़ें। ठंडे पानी से चेहरा धोना, कुछ देर खुली हवा में बैठना और रात को दिमागी उलझन लिखकर अलग रखना राहत दे सकता है। नमक और बहुत मीठी चीजें थोड़ी संतुलित रखें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: हर बात में कमी निकालने से लोग दूर हो सकते हैं। घर के छोटे खर्च पर बहस बढ़ाने से बचें। अधूरे प्लान पर चुप रहने के बजाय साफ सुझाव दें।
आज की सलाह: शक नहीं, साफ तर्क और नरमी साथ लेकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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