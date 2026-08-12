मूलांक 2 राशिफल 12 अगस्त 2026: चंद्रमा की वजह से होगा इस बात का भ्रम, पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
Mulank 2 Ank Jyotish 12 August 2026: मूलांक 2 वालों को आज कुछ मामलों में सतर्क रहना है। जानिए आज चंद्रमा का आप पर क्या असर पड़ने वाला है?
Mulank 2 Daily Horoscope 12 August 2026: एक छोटी सावधानी पहले समझ लें। मन का उतार चढ़ाव बढ़े तो आप अनजाने में अपनी बात मनवाने पर अड़ सकते हैं। अंक 2 पर चंद्र का असर भावनाओं को गहरा करता है, इसलिए प्रतिक्रिया जल्दी आती है और बाद में मन खिंचता भी है। 12 अगस्त 2026 में मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा बोलचाल को तेज बना रही है। इसी वजह से फोन पर बातचीत में भी आपका लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त सुनाई दे सकता है, जबकि इरादा वैसा न हो। जहां काम अकेले निपट सकता हो, वहां खुद करना आसान रहेगा। हर बात में साथ या सहमति ढूंढने से उलझन बढ़ सकती है। थोड़ी नरमी और थोड़ी दूरी, दोनों आपके पक्ष में रहेंगी।
मूलांक 2 लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपकी संवेदनशीलता बहुत ऊंची रह सकती है। चंद्र आपको अपनापन देता है, पर मन अस्थिर हो तो वही अपनापन अपेक्षा में बदल जाता है। पार्टनर, परिवार या किसी करीबी से तुरंत जवाब न मिले तो उसे ठंडापन मानने की जरूरत नहीं है। खासकर फोन पर छोटी बात लंबी न करें। अपनी जरूरत साफ शब्दों में कहें, लेकिन सामने वाले की गति भी समझें। अगर मन भारी हो, तो हर भावना उसी पल साझा करना जरूरी नहीं। थोड़ा ठहरकर बात करेंगे तो गलतफहमी कम होगी।
मूलांक 2 करियर राशिफल
कामकाज में सहयोग से ज्यादा अपना ढंग अपनाने का मन रहेगा। यह बुरा नहीं है, बस तरीका संतुलित होना चाहिए। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 संवाद, लिखने, समझाने और आइडिया रखने की ताकत बढ़ा रहे हैं, इसलिए मीटिंग, रिपोर्ट, कंटेंट, टीचिंग या क्लाइंट बातों में आपकी पकड़ दिख सकती है। लेकिन चंद्र की बदलती मनःस्थिति आपको कभी बहुत उत्साही और कभी खींचा हुआ बना सकती है। टीम वर्क में दूसरों की रफ्तार कम लगे तो चिढ़ हो सकती है। जहां संभव हो, अपना हिस्सा साफ रखें और पहले वही पूरा करें। स्टूडेंट्स के लिए अकेले पढ़ना या नोट्स व्यवस्थित करना ज्यादा फलदायी रह सकता है।
मूलांक 2 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। किसी की बात सुनकर तुरंत मदद, खरीदारी या ऑनलाइन पेमेंट करने का मन बन सकता है, पर पहले जरूरत और रकम दोनों देख लें। दिन की 3 वाली ऊर्जा आपको समझाने और समझने में तेज रखेगी, इसलिए शर्तें पढ़ने और रकम मिलाने में लापरवाही न करें। जो खर्च अपने दम पर तय कर सकते हैं, वही पहले निपटाएं। साझा खर्च में साफ बात करना ठीक रहेगा।
मूलांक 2 हेल्थ राशिफल
मूड बदलने से शरीर में भी हल्की बेचैनी उतर सकती है। चंद्र प्रधान लोगों को ऐसे समय छाती में भरा भरा सा भाव, गले में रुकावट या नींद से पहले ज्यादा सोच महसूस हो सकती है। अपने लिए आधा घंटा शांत काम चुनें, जैसे कपड़े तह करना, लिखना या धीरे धीरे कमरे को ठीक करना। इससे मन को दिशा मिलेगी। बहुत ज्यादा बातचीत से थकान बढ़े तो कुछ समय चुप रहना भी ठीक है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर आदेश देने वाला लहजा नुकसान कर सकता है। मन बदलते ही फैसला बदलना ठीक नहीं। हर असहमति को अनदेखी समझने की भूल न करें।
आज की सलाह: पहले अपना मन साफ करें, फिर ही बात आगे बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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