मूलांक 2 वाले खीझ मिटाने के लिए ना करें खरीदारी, पढ़ें 29 नवंबर का अंक राशिफल
मूलांक 2 वालों के लिए 29 नवंबर का दिन कैसा जाने वाला है? यहां देखें लव से लेकर करियर, हेल्थ, मनी और लव से जुड़ी डिटेल्स।
छोटी बात भी मन को ज्यादा छुएगी और अपनी पसंद पर अड़ने का बचकाना आवेग बढ़ेगा। कभी खुद के फैसले खटकेंगे, कभी दूसरों का तरीका। दिन की सहज लय पकड़ना कठिन रहेगा और आसपास के माहौल से तालमेल बैठाने में मेहनत लगेगी। 29 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके अंक से मिलता है और भाग्यांक 5 है। इस मेल में आपके स्वामी चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता और बदलते मन का असर खास रहेगा। किसी सामान्य टिप्पणी को अपने खिलाफ मान लेने से उलझन बढ़ सकती है। मन का असहज होना परेशान करेगा, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी भावना को नाम दें। देखें कि आपको दुख हुआ है, उपेक्षा लगी है या केवल बात पसंद नहीं आई।
मूलांक 2 लव राशिफल
अपनों की साधारण बात में भी शिकायत सुनाई दे सकती है। पार्टनर से तुरंत मनचाहा जवाब पाने की चाह रहेगी और जवाब अलग होने पर रूठने का मन होगा। चंद्र से जुड़ा भावनात्मक लगाव इस खिंचाव को गहरा करेगा। कोई बात चुभे तो पूछें कि सामने वाले का आशय क्या था। बच्चों की पढ़ाई के दौरान उनकी एक गलती को लापरवाही मानकर नाराज न हों। पहले उनसे कठिन हिस्सा पूछें। रिश्तों में अपनी बेचैनी पहचानना उपयोगी रहेगा, क्योंकि हर असहज पल की वजह दूसरा व्यक्ति नहीं होगा।
मूलांक 2 करियर राशिफल
काम शुरू करके बीच में तरीका बदलने की इच्छा होगी। पढ़ाई में भी कभी विषय कठिन लगेगा, कभी अपना बनाया क्रम खटकेगा। इससे एक लय में काम करना मुश्किल रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में किसी सुझाव को अपनी काबिलियत पर टिप्पणी मानने से चर्चा उलझ सकती है। चंद्र की कल्पनाशीलता को काम में लगाने के लिए विचार कागज पर लिखें और फिलहाल एक छोटे हिस्से पर काम करें। विद्यार्थियों के लिए पांच सवालों का एक सेट पूरा करके अगला विषय चुनना व्यावहारिक रहेगा। पेशेवर बातचीत में सुनी हुई बात और अपनी धारणा को अलग करके देखें।
मूलांक 2 आर्थिक राशिफल
मन की खीझ दूर करने के लिए कोई चीज खरीदने की इच्छा उभर सकती है। पसंद बदलने के कारण खरीदारी तय करना भी उलझाएगा। वस्तु कार्ट में रखें और बाद में देखें कि उसकी जरूरत अब भी उतनी ही लग रही है या नहीं। आय या लेनदेन से जुड़ी बातचीत का लहजा चुभे तो रकम और तारीख लिखकर पुष्टि करें। निवेश में मन की बेचैनी को आधार न बनाएं। उपलब्ध जानकारी को दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 2 हेल्थ राशिफल
भीतर की खींचतान से रोजमर्रा की गतिविधियां भी बोझिल लगेंगी। अपने मन से लगातार लड़ते रहना थकाने वाला होगा। सहज लय न बने तो पूरा दिन दोबारा व्यवस्थित करने की कोशिश न करें। अगले एक छोटे काम को चुनें। भावनाएं तेज हों तो कागज पर कुछ पंक्तियां लिखें या रंग भरने जैसी शांत गतिविधि अपनाएं। खुद को बचकाना कहकर कोसने से बचें।
अपनी राशि और मूलांक के बारे में जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें और जानें हर एक सवाल का जवाब बिना एक रूपये भी खर्च किए।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: रूठकर बातचीत बंद करने की इच्छा पर रुकें। खीझ मिटाने के लिए खरीदारी न करें। एक टिप्पणी से पूरे रिश्ते का अर्थ न निकालें।
आज की सलाह: कोई बात चुभे तो जवाब देने से पहले उसका मतलब पूछें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र