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मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 तारीख): परिवार में किसी के इरादे पर तुरंत शक न करें, अचानक खरीदारी टाल दें

By Anita Baranwal
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Aaj ka ank rashifal mulank 2 predicton: आज आपकी अनुभवी व्यक्ति की राय लेने से उलझन हल्की हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी उत्तर लिखने से पहले सवाल को ठीक से समझना जरूरी है। पढ़ें मूलांक 2 का अंक राशिफल।

Mulank 2 aaj ka ank rashifal 29 July 2026
मूलांक 2 आज का अंक राशिफल 29 जुलाई 2026

आज का मूलांक 2 अंक राशिफल 29 जुलाई 2026: चंद्र का असर आपके मन को गहराई में ले जाता है, और इस दिन वही बात ज्यादा महसूस हो सकती है। थोड़ा अकेले रहकर सोचने की इच्छा होगी। यह बुरा नहीं है, पर हर बात को मन में घुमाते रहना थकाने वाला हो सकता है। कुछ मामलों में आप जरूरत से ज्यादा कमी निकाल सकते हैं, खासकर जब बात अपने ही फैसलों की हो। ऐसी स्थिति में पूरी तस्वीर देखना बेहतर रहेगा। 29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 आपकी संवेदनशीलता बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 1 आपको साफ निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कह रहा है। किसी जरूरी कागज की जांच, पुरानी जानकारी मिलान करना या किसी बात की पुष्टि करना आपके लिए खास रहेगा। अनुभवी व्यक्ति की राय लेने से उलझन हल्की हो सकती है।

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मूलांक 2 का लव राशिफल

मन की चुप्पी रिश्तों में दूरी जैसा असर दे सकती है। आप सामने वाले की बात को अपने हिसाब से समझ लें, इससे गलतफहमी बढ़ सकती है। चंद्र आपको भावुक बनाता है, इसलिए छोटी बात भी भीतर तक लग सकती है। बेहतर यह रहेगा कि जवाब देने से पहले बात को पूरा सुनें। प्रेम संबंध में ताने या छुपी नाराजगी से बचें। परिवार में भी किसी के इरादे पर तुरंत शक न करें। अगर दिल भारी है, तो नरम शब्दों में कह दें कि आपको थोड़ा समय चाहिए। इससे रिश्ता संभला रहेगा और बात उलझेगी नहीं।

मूलांक 2 का करियर राशिफल

कामकाज में आपका ध्यान डिटेल पर रहेगा, जो कई जगह फायदेमंद हो सकता है। फिर भी हर चीज में कमी ढूंढने की आदत टीमवर्क को मुश्किल बना सकती है। ऑफिस में मेल, फाइल, रिपोर्ट या किसी जरूरी कागज की जांच दोबारा करना सही रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी उत्तर लिखने से पहले सवाल को ठीक से समझना जरूरी है। चंद्र की रचनात्मकता आपको अच्छे आइडिया दे सकती है, लेकिन भाग्यांक 1 कहता है कि उन्हें सिर्फ सोचकर न छोड़ें। एक अनुभवी सहकर्मी, टीचर या सीनियर से छोटी सलाह लेना आपके लिए रास्ता साफ कर सकता है। बिजनेस में शर्तें पढ़े बिना आगे न बढ़ें।

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मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। किसी बात से परेशान होकर अचानक खरीदारी करने का मन बन सकता है। इसे टालें। भुगतान, रसीद, बैंक एंट्री या फीस से जुड़ी जानकारी को मिलाकर देखें। छोटी गलती बाद में बड़ी परेशानी दे सकती है। अगर कोई प्रस्ताव बहुत आसान लग रहा हो, तो उसकी शर्तें ध्यान से समझें। मूलांक 2 मन से चलता है, लेकिन इस दिन भाग्यांक 1 आपको साफ और सीधा हिसाब रखने की सीख दे रहा है।

मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल

मूड का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। बेचैनी, भारीपन या नींद में टूटन महसूस हो सकती है। अपने लिए कुछ शांत समय निकालें। हल्का संगीत, खुली हवा में थोड़ी देर बैठना या कागज पर मन की बात लिखना राहत दे सकता है। मीठा या चाय बार बार लेने से मन थोड़ी देर शांत लगेगा, पर बाद में सुस्ती बढ़ सकती है। पानी और दिनचर्या का संतुलन बनाए रखें।

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शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर राय न बनाएं। जरूरी कागज बिना जांच आगे न बढ़ाएं। मन की खीझ को कटु टिप्पणी में न बदलें।

आज की सलाह: पूरी तस्वीर देखकर ही अगला कदम तय करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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