मूलांक 2 राशिफल 19 नवंबर 2026: हर आशंका को सच्चाई मानने की जरूरत नहीं
मूलांक 2 वाले बिजनेस में प्रस्ताव की कमियां जांचना उपयोगी है, मगर हर संभावना को पहले ही कमजोर न मानें। फिलहाल नतीजों की भविष्यवाणी से ज्यादा समीक्षा पर ध्यान दें।
दिन कुछ शांत और मन थोड़ा भारी रहेगा। आप अपनी भावनाएं कम जाहिर करेंगे और हालात को व्यावहारिक नजर से देखेंगे। फिर भी किसी बात का नकारात्मक पक्ष सामान्य से ज्यादा बड़ा लगेगा। 19 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक 2 का मित्र है और भाग्यांक 4 है। यह मेल मन की संवेदनशीलता को वास्तविक बातों से जोड़कर देखने का संकेत देता है। आपके स्वामी चंद्र का संबंध भावनाओं से है, इसलिए छोटी बात भी भीतर तक महसूस होगी। उदासी आए तो उसे स्थायी स्थिति न मानें। यह थोड़े समय का दौर है। अपने मन को संभलने की जगह दें। हर आशंका को सच्चाई मानने की जरूरत नहीं है।
लव राशिफल
अपनों के बीच भी कम बोलने का मन रहेगा। आपकी चुप्पी का अर्थ सामने वाला अलग निकाल सकता है, इसलिए इतना कह देना उपयोगी होगा कि मन कुछ भारी है। चंद्र की संवेदनशीलता के चलते साधारण टिप्पणी भी चुभेगी। उसके आधार पर पूरे रिश्ते का मूल्यांकन करने से बचें। पार्टनर या परिवार से किसी सहज विषय पर बात शुरू करें। पुरानी अच्छी याद का जिक्र बातचीत को नरमी देगा। भावनाएं दबाने का दबाव न लें, लेकिन उदासी को रिश्ते का अंतिम सच भी न मानें।
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करियर राशिफल
काम और पढ़ाई को लेकर आपका नजरिया गंभीर रहेगा। अधूरे हिस्से ज्यादा दिखेंगे और किए हुए प्रयास कम लगेंगे। इस मनःस्थिति में अपनी काबिलियत पर कठोर फैसला करना ठीक नहीं होगा। चंद्र से जुड़ी कल्पनाशीलता का उपयोग किसी विषय को दूसरे तरीके से समझने में करें। पढ़ाई में एक छोटा हिस्सा चुनकर उसका अभ्यास करें। ऑफिस में काम की स्थिति लिखकर देखें, ताकि अंदाजे और तथ्य अलग रहें।
आर्थिक राशिफल
पैसे से जुड़ी बातों में चिंता का रंग कुछ गहरा रहेगा। घर का छोटा खर्च भी बजट पर बड़ा बोझ लगेगा। रकम लिखकर कुल हिसाब देखें, तभी उसकी असली जगह समझ आएगी। आय और खर्च का आकलन उपलब्ध जानकारी से करें। उदासी दूर करने के लिए खरीदारी का सहारा न लें। निवेश या लेनदेन की शर्तों पर कोई संशय हो तो उसे लिखकर स्पष्ट कराएं। मन की आशंका को आर्थिक नुकसान का संकेत न मानें।
हेल्थ राशिफल
मन का भारीपन आपकी दिनचर्या को फीका महसूस कराएगा। खुद से हर वक्त प्रसन्न रहने की अपेक्षा न रखें। कागज पर अपनी भावना और उसकी वजह अलग लिखें। चंद्र से जुड़ी रचनात्मकता को जगह देने के लिए कुछ बनाना या गुनगुनाना अच्छा विकल्प है। उदासी अस्थायी है। यदि यह लंबे समय तक बनी रहे और रोजमर्रा के काम प्रभावित हों तो विशेषज्ञ से मदद लें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: चुप्पी को रिश्तों में दूरी का संदेश न बनने दें। छोटे खर्च से पूरे बजट का बुरा निष्कर्ष न निकालें। भारी मन में अपनी क्षमता पर अंतिम राय न बनाएं।
आज की सलाह: मन भारी हो तो अपनी आशंका को तथ्यों से परखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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