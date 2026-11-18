मूलांक 2 राशिफल 18 नवंबर 2026: चंद्रमा के चलते छोटी बात मन पर डालेगी असर
मूलांक 2 वाले लोग आज के दिन नाराजगी में काम छोड़ने या जिम्मेदारी से पीछे हटने की घोषणा न करें। प्रतिक्रिया ऐसी रखें कि बाद में उसे वापस लेने की नौबत न आए।
मन में दबी बात अचानक बाहर आने की आशंका रहेगी। किसी वजह से खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो भावनाओं का उबाल ज्यादा होगा। अंक 2 के स्वामी चंद्र की संवेदनशीलता के कारण छोटी बात भी मन पर गहरा असर डालेगी। तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3, दोनों से आपके अंक की मित्रता है। यह मेल अपनी भावना को साफ शब्दों में रखने के पक्ष में है, लेकिन आवेश में कदम उठाना ठीक नहीं होगा। अपनी परेशानी कहना आपका हक है। बस प्रतिक्रिया देने से पहले तय करें कि कहना क्या है। ऐसी कोई बात या हरकत न करें, जिसे याद करके बाद में शर्मिंदगी हो।
मूलांक 2 लव राशिफल
रिश्तों में अपनी बात रखने की जगह कम लगने पर झुंझलाहट होगी। पार्टनर या परिवार से बातचीत में दबे हुए भाव एक साथ सामने आएंगे। चंद्र से जुड़ा अपनापन बनाए रखने के लिए अपनी तकलीफ को साफ नाम दें। कहें कि किस बात से दबाव महसूस हो रहा है। पुरानी शिकायतों की पूरी सूची खोलने से बातचीत उलझेगी। भावुक होना गलत नहीं है, लेकिन उसी पल कठोर संदेश भेजना या कोई बड़ा ऐलान करना बाद में शर्मिंदगी की वजह बन सकता है।
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मूलांक 2 करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात पूरी न रख पाने पर भावनाएं तेज होंगी। उस पल बीच में बोल पड़ने या तीखा जवाब देने से बचें। अपनी बात दो पंक्तियों में लिख लें और बोलने की बारी मांगें। चंद्र की रचनात्मकता आपको अपनी परेशानी समझाने के लिए सही शब्द चुनने में मदद देगी। पढ़ाई या बिजनेस के नियम बंधन जैसे लगें तो पहले अपनी अड़चन साफ करें।
मूलांक 2 आर्थिक राशिफल
किसी रोकटोक से उपजी नाराजगी का असर पैसों के फैसले पर न पड़ने दें। अपनी मर्जी जताने के लिए खरीदारी करना या किसी भुगतान का वादा कर देना बाद में खल सकता है। चंद्र से जुड़ी भावुकता में मन की इच्छा और असल जरूरत अलग करना उपयोगी रहेगा। लेन-देन की बातचीत चुभे तो रकम पर चर्चा वहीं रोक दें। मन स्थिर होने पर शर्तें पढ़कर बात आगे बढ़ाएं।
मूलांक 2 स्वास्थ्य राशिफल
भावनाओं का उबाल आए तो खुद को तुरंत सामान्य दिखाने का दबाव न दें। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता को समझते हुए कुछ मिनट अपनी भावना कागज पर लिखें। लिखी बात तुरंत किसी को न भेजें। चाहें तो हल्की धुन सुनें या रंग भरने जैसा सहज काम करें। मकसद मन की बेचैनी को किसी आवेग भरी हरकत में बदलने से रोकना है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: बंधन महसूस होने पर तीखी प्रतिक्रिया का खतरा रहेगा। भावुक होकर संदेश या बड़ा ऐलान न करें। नाराजगी जताने के लिए खरीदारी न करें।
आज की सलाह: जवाब देने से पहले अपनी बात कागज पर लिख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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