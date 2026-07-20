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मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 तारीख): आज पैसों के मामले में भावुक होकर नहीं लें फैसला

By Anita Baranwal
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Aaj ka ank rashifal mulank 2 predicton: आज जिस काम में समय और दिल दोनों लगे हैं, उसे बीच में छोड़ने का मन बने तो थोड़ा रुककर फिर सोचें। बिजनेस में किसी अनुभवी व्यक्ति की राय से दिशा साफ हो सकती है।

मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 तारीख): आज पैसों के मामले में भावुक होकर नहीं लें फैसला

आज का मूलांक 2 अंक राशिफल 20 जुलाई 2026: अगर सुबह उठते ही मन थोड़ा ढीला लगे या लगे कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, तो खुद को कमजोर न मानें। चंद्र के प्रभाव वाला आपका अंक 2 मन से काम करता है, इसलिए छोटी अड़चन भी भीतर तक असर कर सकती है। सुबह का रूटीन संभालकर चलेंगे तो सोच भी साफ रहेगी। बिखरे ढंग से नहीं, क्रम से काम शुरू करें। 20 जुलाई 2026 में मूलांक 2 की संवेदनशीलता और भाग्यांक 1 की आगे बढ़ने वाली ऊर्जा साथ काम कर रही है। इसका मतलब है कि तरीका बदलने से रुका काम फिर चल सकता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की राय लेना कमजोरी नहीं, समझदारी होगी। जिस काम में समय और दिल दोनों लगे हैं, उसे बीच में छोड़ने का मन बने तो थोड़ा रुककर फिर सोचें।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक अंक राशिफल 20 से 26 जुलाई: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?

प्रेम और रिश्ते

मन की थकान कई बार रिश्तों की बातों में भी दिख जाती है। इसलिए जो बात आपको अंदर से परेशान कर रही है, उसे चुपचाप जमा न होने दें। नरमी से कहेंगे तो घर और साथी दोनों आपकी स्थिति समझ सकते हैं। चंद्र का स्वभाव अपनापन देता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मन में रखना दूरी भी बना सकता है। किसी अपने की सलाह इस समय काम की साबित हो सकती है। रिश्तों में जिद नहीं, तरीका बदलना ज्यादा असर करेगा। अगर सामने वाला तुरंत प्रतिक्रिया न दे तो उसे थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा।

शिक्षा और करियर

काम या पढ़ाई में जहां रुकावट आ रही है, वहां केवल मेहनत बढ़ाने से ही बात बने, यह जरूरी नहीं। तरीका, क्रम और बातचीत तीनों पर ध्यान दें। भाग्यांक 1 इस दिन आपको पहल करने की हिम्मत देता है, जबकि मूलांक 2 आपको लोगों के साथ मिलकर चलने की समझ देता है। ऑफिस में कोई पुराना टास्क अटका हो तो उसे नए ढंग से पेश करें। मीटिंग में कम बोलकर सही बात कहना ज्यादा असरदार रहेगा। पढ़ाई करने वालों को वही अध्याय फिर से अलग नोट्स बनाकर देखना चाहिए जो पहले भारी लग रहा था। बिजनेस में किसी अनुभवी व्यक्ति की राय से दिशा साफ हो सकती है।

धन और वित्त

पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला करना ठीक नहीं होगा। जिस चीज पर पहले ही समय या पैसा लग चुका है, उसे केवल निराशा में बंद करना सही नहीं, पर उसे उसी रूप में ढोते रहना भी ठीक नहीं। थोड़ा हिसाब दोबारा देखें। कहां रुकावट है, यह साफ करना जरूरी है। छोटे सुधार से फायदा बन सकता है। किसी भुगतान, खरीद या साझे खर्च पर अंतिम बात करने से पहले दूसरे पक्ष की शर्तें ठीक से समझ लें।

स्वास्थ्य और कल्याण

मन का बोझ शरीर में सुस्ती की तरह उतर सकता है। इसलिए सुबह उठते ही बिना भागदौड़ के दस मिनट अपने लिए निकालें। चेहरा धोकर, थोड़ा पानी पीकर और शांत बैठकर दिन शुरू करना फायदेमंद रहेगा। चंद्र का असर नींद और मन दोनों से जुड़ा है, इसलिए बेचैनी हो तो दिनभर छोटी छोटी सांसों पर ध्यान देना मदद करेगा। बहुत मीठा या बहुत भारी नाश्ता सुस्ती बढ़ा सकता है।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरे मन से जरूरी काम बीच में न छोड़ें। हर सलाह मानने से पहले अपनी जरूरत समझें। सुबह की उलझन को पूरे दिन का मूड न बनने दें।

आज की सलाह: पुराने काम को नए तरीके से फिर शुरू करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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