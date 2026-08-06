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मूलांक 2 अंकराशि 6 अगस्त: परिवार की बहस में आज ना करें ये गलती, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
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2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे हुए लोगों का मूलांक 2 होता है। चंद्रमा से संबंधित इस मूलांक के जातकों के लिए 6 अगस्त का दिन मिला-जुला रहने वाला है। जानें आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

Mulank 2 aaj ka ank rashifal 2 August 2026
मूलांक 2 आज का अंक राशिफल 6 अगस्त 2026

Mulank 2 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 6 August 2026: सुबह की शुरुआत थोड़ी नरमी लेकर आ सकती है, लेकिन दिन बढ़ने पर मन जल्दी भर भी सकता है। आपका स्वामी चंद्र मन, भावना और घर के माहौल से जुड़ा है, इसलिए छोटी बात भी भीतर ज्यादा असर कर सकती है। 6 अगस्त 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 रिश्तों और घर की जिम्मेदारियों को सामने ला रहे हैं। ऐसे में किसी बात को बहुत बड़ा बना देना या अपनी बात मनवाने की जिद रखना उल्टा पड़ सकता है। खासकर परिवार की बातचीत में शब्द चुनकर बोलें। अगर कोई बात खटके, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकना बेहतर रहेगा। शांत रहेंगे तो उलझन सुलझाने की समझ भी बनी रहेगी।

मूलांक 2 लव राशिफल

दिल के मामले में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। सामने वाले की बात अधूरी सुनकर निष्कर्ष बना लेने से गलतफहमी बढ़ सकती है। चंद्र का असर आपको अपनापन देता है, पर यही असर कभी कभी मन को जरूरत से ज्यादा नाजुक भी बना देता है। जीवनसाथी, पार्टनर या घर के किसी करीबी से बात करते समय पुराने मुद्दे बीच में न लाएं। परिवार की बातचीत में अगर माहौल गरम लगे, तो पहले सुनना बेहतर रहेगा। अपनी बात रखनी है तो सीधे और सरल शब्दों में रखें। नरमी यहां कमजोरी नहीं, समझदारी साबित हो सकती है।

मूलांक 2 करियर राशिफल

कामकाज में आपका मूड प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। ऑफिस में किसी की बात आदेश जैसी लगे तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहेगा, लेकिन यह तरीका आपके पक्ष में नहीं जाएगा। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 सहयोग, टीमवर्क और तालमेल की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। इसलिए मीटिंग, ग्रुप टास्क या क्लाइंट से बात में लहजा संतुलित रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही बात लागू होती है। किसी विषय में अटकें तो खुद पर दबाव डालने के बजाय मदद मांगना बेहतर रहेगा। बिजनेस में ग्राहक या पार्टनर से बात करते समय भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय साफ जानकारी देना ज्यादा असरदार रहेगा।

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मूलांक 2 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में मन का असर जेब पर दिख सकता है। घर, आराम या किसी अपने को खुश करने के नाम पर अचानक खर्च बढ़ाने का मन बन सकता है। ऐसा खर्च बाद में भारी लगे, इसकी संभावना है। लेन देन में भावुक वादा करने से बचें। अगर परिवार में किसी खर्च को लेकर राय अलग हो, तो पहले पूरा हिसाब साफ करें। छोटी खरीदारी भी जरूरत देखकर करें। चंद्र का स्वभाव बदलता रहता है, इसलिए मूड के हिसाब से पैसा चलाना ठीक नहीं रहेगा।

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मूलांक 2 हेल्थ राशिफल

मन की हलचल शरीर में बेचैनी, सीने पर भारीपन या नींद की कमी जैसी महसूस हो सकती है। दिन में कुछ मिनट अकेले बैठकर सांसों पर ध्यान देना राहत देगा। बहुत शोर वाले माहौल से थोड़ी दूरी फायदेमंद रहेगी। अगर घर की किसी बात से मन भरा हो, तो उसी समय जवाब देने के बजाय पानी पीकर थोड़ी देर रुकें। आपका संतुलन ही असली ताकत रहेगा।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: परिवार की बहस में आवाज ऊंची न करें। अपनी मंशा दूसरों पर थोपने से दूरी बढ़ सकती है। भावुक होकर खर्च या वादा न करें।

आज की सलाह: पहले समझें, फिर बोलें, तभी बात आपके पक्ष में जाएगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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