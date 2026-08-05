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मूलांक 2 अंकराशि 5 अगस्त: चंद्रमा दे रहे हैं ये संकेत, मुश्किल में डालेगा नजरअंदाज करना

By Anita Baranwal
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2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। पढ़ें इस मूलांक के जातकों के लिए 5 अगस्त का दिन कैसा जाने वाला है?  

Mulank 2
मूलांक 2

Mulank 2 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 5 August 2026: चंद्र के प्रभाव से आपका मन इस समय थोड़ा भीतर की ओर रह सकता है। बात कहने से पहले आप सामने वाले का रुख परखना चाहेंगे, और यही वजह है कि कई बार जरूरी बात भी रुक सकती है। अगर किसी चर्चा में ठंडापन मिले तो उसे अपनी कमी न मानें। 5 अगस्त 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 दिन की चाल को तेज और बातचीत प्रधान बना रहे हैं, इसलिए उलझन तब बढ़ेगी जब बात अधूरी छोड़ दी जाएगी। किसी जरूरी कागज की जांच, फॉर्म, मेल या दस्तावेज पढ़ते समय एक एक पंक्ति देखना बेहतर रहेगा। चंद्र आपको संवेदनशील बनाता है, इसलिए मन की चोट जल्दी लग सकती है। ठहरकर बोलें और जितना जरूरी हो उतना साफ बोलें।

मूलांक 2 लव राशिफल

दिल की बात रोककर रखने से दूरी का एहसास बढ़ सकता है। चंद्र स्वभाव आपको रिश्तों में अपनापन देता है, पर इस समय आप अपने ही मन में जवाब ढूंढते रह सकते हैं। अगर साथी या परिवार के किसी सदस्य से बात अटक रही हो, तो लंबी बहस के बजाय छोटा और सीधा संवाद रखें। सामने वाला तुरंत न समझे तो भी बात नरमी से दोहराना ठीक रहेगा। किसी पुराने मनमुटाव को ताने में बदलने के बजाय साफ शब्दों में कहना अधिक उपयोगी रहेगा।

मूलांक 2 करियर राशिफल

ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में आपकी तैयारी ठीक हो सकती है, लेकिन अपनी बात रखने में झिझक काम धीमा कर सकती है। चंद्र का असर आपको सूक्ष्म चीजें पकड़ने की क्षमता देता है। इसका सही उपयोग करें। मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या लिखित काम में पहले मुख्य बिंदु नोट कर लें। इससे बोलते समय भटकाव कम होगा। 5 का दोहरा प्रभाव दिन में कई मैसेज, बदलाव और छोटी छोटी चर्चा ला सकता है। ऐसे में किसी जरूरी कागज, कॉन्ट्रैक्ट, आवेदन या रिपोर्ट को जमा करने से पहले नाम, तारीख और नंबर जरूर मिलाएं। पढ़ाई करने वालों को भी उत्तर लिखते समय भाषा साफ रखनी होगी।

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मूलांक 2 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में गलती बड़े खर्च से नहीं, छोटी अनदेखी से हो सकती है। बिल, पेमेंट, बैंक एंट्री या रसीद की जांच एक बार और कर लें। चंद्र के कारण मन भरोसा जल्दी कर लेता है, लेकिन इस दिन लिखित बात देखना ज्यादा सही रहेगा। 5 अगस्त 2026 की बदलती ऊर्जा में मौखिक आश्वासन पर टिके रहने के बजाय रकम, समय और शर्त साफ समझ लेना बेहतर रहेगा। इससे बाद की टेंशन घटेगी।

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मूलांक 2 हेल्थ राशिफल

मन दबा हुआ रहे तो शरीर में भारीपन और सुस्ती महसूस हो सकती है। चंद्र प्रधान लोगों के लिए नींद और मन का संतुलन बहुत अहम रहता है। शाम को दस मिनट शांत बैठकर दिन की उलझी बातें कागज पर लिखें। इससे सिर में घूमती बातें हल्की होंगी। बहुत ठंडे पेय या अनियमित चाय कॉफी से भी असहजता बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन रखें।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी बात से गलतफहमी बढ़ सकती है। जरूरी कागज बिना जांच आगे न बढ़ाएं। मन की खामोशी को सहमति न मानें।

आज की सलाह: बोलने से पहले बिंदु लिख लें, बात ज्यादा साफ रहेगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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