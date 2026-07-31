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मूलांक 2 अंकराशि 31 जुलाई: आज लव लाइफ में आ सकती है ये दिक्कत, इन बातों का रखें ध्यान

By Anita Baranwal
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2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इन लोगों पर चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा होता है। जानिए मूलांक 2 वालों के लिए 31 जुलाई का दिन कैसा जाने वाला है? 

Mulank 2 aaj ka ank rashifal 31 July 2026
मूलांक 2 आज का अंक राशिफल 31 जुलाई 2026

Mulank 2 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 31 July 2026: चंद्र का असर आपके मन को गहराई देता है, लेकिन इसी वजह से बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी जल्दी पकड़ सकता है। 31 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 4 सख्ती, नियम और अड़ियल रवैये को बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 3 समझदारी से बात रखने का रास्ता दिखा रहा है। इसलिए मन की लहर पर नहीं, ठहरकर कदम रखना बेहतर रहेगा। कुछ लोग आपकी बात तुरंत न मानें तो हैरानी न करें। ऐसे में अपनी तरफ से तकरार बढ़ाने के बजाय बात को सरल रखें। जैसे ऑनलाइन पेमेंट अटक जाए तो बार बार क्लिक करने से बात बिगड़ सकती है, पहले स्टेटस देखना सही रहता है। यही तरीका बाकी मामलों में भी काम देगा।

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मूलांक 2 लव राशिफल

रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता ताकत भी है और कमजोरी भी। चंद्र के कारण आप सामने वाले के स्वर, दूरी और छोटे बदलाव जल्दी पकड़ लेते हैं। इस दिन मूलांक 4 की जिद के कारण घर या प्रेम संबंध में कोई बात अटक सकती है। भाग्यांक 3 बता रहा है कि सीधे आरोप लगाने के बजाय साफ और हल्की भाषा ज्यादा असर करेगी। किसी अपने की चुप्पी को गलत मतलब देने से बचें। परिवार में जिम्मेदारी बांटने की बात हो तो नरमी के साथ अपनी सीमा भी बताएं। इससे मन हल्का रहेगा और तालमेल बना रहेगा।

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मूलांक 2 करियर राशिफल

कामकाज में मन भटकने और फिर अचानक सख्त हो जाने की प्रवृत्ति दिख सकती है। चंद्र आपको रचनात्मक सोच देता है, पर 31 जुलाई 2026 का मूलांक 4 हर काम में सिस्टम और अनुशासन मांग रहा है। भाग्यांक 3 यह संकेत देता है कि सही शब्द, सही नोट्स और सही क्रम आपको आगे ले जा सकते हैं। ऑफिस में किसी जिद्दी सहकर्मी या धीमे जवाब से टेंशन बन सकती है। वहां भावुक प्रतिक्रिया देने के बजाय काम की बात लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए भी एक साथ सब निपटाने के बजाय छोटे हिस्सों में काम बांटना उपयोगी रहेगा। इससे ध्यान टिकेगा और गलती कम होगी।

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मूलांक 2 आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में उलझन छोटी दिखे, फिर भी उसे हल्के में न लें। मूलांक 4 कागजी और प्रोसेस वाली बातों को सामने ला सकता है। भाग्यांक 3 कहता है कि पूछकर और समझकर चलना फायदे का रहेगा। किसी पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, फीस या ट्रांसफर में डबल चेक करना जरूरी है। खासकर ऑनलाइन लेनदेन में अधीरता नुकसान करा सकती है। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन गलत क्लिक या गलत अनुमान से बचना समझदारी होगी।

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मूलांक 2 स्वास्थ्य राशिफल

इस समय शरीर से ज्यादा मन की थकान असर डाल सकती है। बेचैनी बढ़े तो ठंडा पानी पीकर दो मिनट शांत बैठना मदद करेगा। चंद्र से जुड़ा अंक 2 नींद और भावनाओं से गहराई से जुड़ा है, इसलिए रात में मन भरा हुआ लगे तो बातें दबाने के बजाय लिख लेना बेहतर रहेगा। कंधों और पेट के आसपास हल्की असहजता हो तो उसे नजरअंदाज न करें।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: अड़ियल लोगों से तर्क लंबा न खींचें। ऑनलाइन पेमेंट में बार बार कोशिश न करें। मन खराब हो तो जरूरी बात तुरंत न बोलें।

आज की सलाह: ठहरकर बोलेंगे तो उलझी बात भी सुलझ सकती है।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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