मूलांक 2 राशिफल 22 अक्टूबर: ऑफिस मीटिंग में ना करें गलती, चंद्रमा का असर कैसा होगा?
मूलांक 2 वालों को 22 अक्टूबर के दिन प्रोफेशनली थोड़ा संभलकर रहना है। जानें आज ऑफिस मीटिंग में कौन सी गलती करने से बचना है? साथ ही पढ़ें कि आज दिन भर चंंद्रमा का असर कैसा रहने वाला है?
चंद्र का असर आपके मन को इस समय बहुत कोमल और ग्रहणशील बना रहा है। छोटी बात भी भीतर तक जा सकती है, लेकिन यही संवेदनशीलता आपको दूसरों की जरूरत समझने की ताकत भी देगी। मन में कुछ अनोखे खयाल, पुराने दृश्य या अचानक आए आइडिया बार बार उभर सकते हैं। उन्हें हल्के में न लें। 22 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 इन भावनाओं को काम की शक्ल देने की सीख देता है, जबकि भाग्यांक 6 घर, अपनापन और संतुलन की तरफ ध्यान खींचता है। यदि कोई बात मन में घूम रही है, तो उसे लिख लें, बांट लें या छोटे प्लान में बदलें। इससे उलझन कम होगी और दिशा साफ होगी।
लव राशिफल
दिल की नरमी रिश्तों में आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। किसी अपने की बात बिना टोके सुनना इस समय ज्यादा काम का रहेगा। अगर पार्टनर थोड़े चुप हैं, तो तुरंत नतीजा निकालने के बजाय सीधी और शांत बात करें। परिवार में भी किसी सदस्य को भावनात्मक सहारे की जरूरत हो सकती है। चंद्र का स्वभाव जोड़ने वाला है, इसलिए आपके एक नरम वाक्य से दूरी कम हो सकती है। अपनी उम्मीदें साफ रखें, पर सामने वाले की जगह भी समझें। मन की बात घुमा कर कहने से उलझन बढ़ सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में आपके आइडिया अलग नजर आ सकते हैं, खासकर वहां जहां लोगों को नई सोच चाहिए। ऑफिस की मीटिंग में अगर कोई सुझाव मन में आए, तो उसे सिर्फ सोचकर न छोड़ें। दो लाइन में साफ लिखकर रखें और सही समय पर बोलें। मूलांक 4 की ऊर्जा कहती है कि केवल कल्पना नहीं, बल्कि क्रम और तैयारी भी जरूरी है। पढ़ाई करने वालों के लिए नोट्स को व्यवस्थित करना, एक चैप्टर को छोटे हिस्सों में बांटना और रिविजन का टाइम तय करना फायदेमंद रहेगा। भाग्यांक 6 टीमवर्क और तालमेल को मजबूत करता है, इसलिए अकेले सब संभालने के बजाय सहयोग लें।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। किसी चीज की सुंदरता, सुविधा या किसी के कहने भर से खर्च करना बाद में खटक सकता है। दिन की 4 वाली ऊर्जा हिसाब मांगती है, इसलिए छोटे भुगतान, सब्सक्रिप्शन, फीस या घर के काम से जुड़े खर्च नोट करके चलें। भाग्यांक 6 के कारण परिवार या आराम से जुड़ी खरीदारी का मन बन सकता है। जरूरत और इच्छा में फर्क रखेंगे तो स्थिति संतुलित रहेगी। लेन देन में बात साफ रखें।
हेल्थ राशिफल
मन का उतार चढ़ाव शरीर पर भी असर डाल सकता है। बेचैनी हो तो पांच मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें और जो बात परेशान कर रही है उसे कागज पर लिखें। चंद्र के प्रभाव में नींद और पानी दोनों का असर ज्यादा महसूस होता है, इसलिए दिनभर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें। तेज शोर और भीड़ से थोड़ी दूरी मिलने पर मन जल्दी संभल सकता है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: मन में उठी हर आशंका को सच न मानें। ऑफिस की मीटिंग में चुप रहकर बाद में पछताना ठीक नहीं। घर की जरूरत और भावुक खरीद में फर्क रखें।
आज की सलाह: जो सोच रहे हैं उसे लिखकर एक कदम आगे बढ़ाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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