मूलांक 2 राशिफल 21 अक्टूबर: छोटे खर्चे बजट पर बनाएंगे दबाव, जानें कैसे संभालें दिन?
2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। आज यानी 21 अक्टूबर को इस मूलांक के लोगों को अपने छोटे खर्चे पर ध्यान देना होगा। यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।
मन थोड़ा उलझा हुआ रह सकता है। कभी लगेगा कि आप ठीक सोच रहे हैं, और अगले ही पल वही बात भारी लगने लगेगी। चंद्र के असर से आपकी संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी, इसलिए छोटी बात भी मन पर जल्दी चढ़ सकती है। लोगों का रवैया भी आपको उम्मीद से अलग लग सकता है। ऐसे में खुद से नाराज होने के बजाय अपनी चाल धीमी रखें। 21 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 बातचीत, सीख और अभिव्यक्ति को उभारता है, जबकि भाग्यांक 5 माहौल को बदलता हुआ और थोड़ा अस्थिर बना सकता है। इसलिए हर प्रतिक्रिया तुरंत देना जरूरी नहीं है। अपने मन का उतार चढ़ाव पहचानेंगे तो दिन संभल जाएगा।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी उम्मीदें और सामने वाले की शैली एक जैसी न हों, तो खीझ हो सकती है। मन में बात जमा करने से दूरी बढ़ेगी। चंद्र का स्वभाव आपको अपनापन देता है, लेकिन यही भावुकता कभी कभी बचकानी नाराजगी भी बना देती है। बेहतर रहेगा कि इशारों में नहीं, साफ शब्दों में अपनी बात रखें। घर में किसी छोटी बात पर मूड खराब हो सकता है, पर मामला उतना बड़ा नहीं होगा जितना मन बना लेगा। प्रेम संबंध में सामने वाले की नीयत पर शक करने के बजाय उसके व्यवहार का पूरा संदर्भ समझें।
करियर राशिफल
काम या पढ़ाई में लय पकड़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। शुरू कुछ करेंगे और बीच में मन बदल सकता है। इसलिए बड़े टारगेट के बजाय छोटे हिस्सों में काम बांटना ज्यादा ठीक रहेगा। ऑफिस में किसी की बात या टोन आपको चुभ सकती है, पर हर प्रतिक्रिया दिल पर लेने से काम अटक सकता है। मूलांक 3 का असर लिखने, समझाने और आइडिया रखने में मदद करेगा, इसलिए जो कहना हो उसे शांत तरीके से रखें। भाग्यांक 5 की वजह से अचानक बदलाव, नई सूचना या प्लान में फेरबदल संभव है। बिजनेस में कस्टमर या पार्टनर से बात करते समय भावनाओं से ज्यादा स्पष्टता काम देगी।
c
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में मूड आधारित फैसले नुकसान दे सकते हैं। खासकर घर के छोटे खर्च में एक चीज लेने जाएं और दो तीन अतिरिक्त चीजें जोड़ लें, ऐसी स्थिति बन सकती है। बेहतर रहेगा कि पहले सूची तय करें। किसी खर्च को सिर्फ मन बहलाने के लिए सही ठहराने की कोशिश न करें। लेन देन में बात साफ रखें। अगर कोई रकम लौटानी या लेनी है तो तारीख और तरीका स्पष्ट कर लें। छोटे खर्च मिलकर बजट पर दबाव बना सकते हैं।
हेल्थ राशिफल
मन की बेचैनी का असर नींद, भूख और पेट पर दिख सकता है। बहुत मीठा या बहुत ठंडा खाने की इच्छा बढ़े तो संतुलन रखें। कुछ देर अकेले बैठकर अपने विचार लिखना फायदेमंद रहेगा। चंद्र प्रधान लोगों को पानी के पास या खुली हवा में थोड़ी देर शांत चलना राहत दे सकता है। सिर भारी लगे तो काम के बीच दो मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: छोटी बात को दिल पर लेकर व्यवहार न बदलें। घर के मामूली खर्च को भावुक खरीदारी में न बदलें। आधी बात सुनकर रिश्तों पर निष्कर्ष न बनाएं।
आज की सलाह: पहले मन स्थिर करें, फिर ही कोई प्रतिक्रिया दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र