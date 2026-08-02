मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 तारीख): आज धन के मामले में बहुत बड़ा रिस्क न लें
Numerology Horoscope Today 1 Number 2 august 2026: रुककर देखें कि दिशा बदलने की जरूरत है या सिर्फ तरीका बदलना है। अपना अहम कम रखेंगे तो सही रास्ता साफ दिखने लगेगा। पढ़ें मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा आज 2 अगस्त का दिन-
mulank 1 today prediction 2 august 2026 aaj ka ank rashifal, मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 तारीख): छोटी सी सावधानी रखिए। किसी अड़चन को अपनी क्षमता पर सवाल न बनने दें। अंक 1 के लोग स्वभाव से आगे बढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य आपको पहचान, जिम्मेदारी और नेतृत्व देता है। लेकिन जब काम रुकता है तो मन जल्दी खिन्न भी हो सकता है। 2 अगस्त 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 दिन की ऊर्जा को थोड़ा भावुक और संवेदनशील बना रहे हैं। ऐसे में बाजार या दुकान के काम में ग्राहक, रेट या स्टाफ से जुड़ी छोटी बात भी मन पर भारी लग सकती है। रुककर देखें कि दिशा बदलने की जरूरत है या सिर्फ तरीका बदलना है। अपना अहम कम रखेंगे तो सही रास्ता साफ दिखने लगेगा।
प्रेम और रिश्ते
मन की थकान रिश्तों में भी उतर सकती है। इसलिए अपने लोगों से थोड़ी नरमी से बात करें। सूर्य आपको मजबूत बनाता है, पर हर बात अपने ढंग से करवाने की आदत दूरी बढ़ा सकती है। यदि पार्टनर या परिवार आपकी चिंता समझ नहीं पा रहे हों, तो सीधी और शांत बात बेहतर रहेगी। दिन का 2 अंक भावनाओं को उभारता है, इसलिए छोटी बात जल्दी चुभ सकती है। किसी अपने से सहयोग मांगना कमजोरी नहीं है। स्नेह मिलेगा, बस बोलने का तरीका मुलायम रखें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में नई रुकावटें सामने आ सकती हैं और इससे करियर की दिशा पर फिर से सोचने की नौबत बन सकती है। यह पल आसान नहीं होगा, पर बेकार भी नहीं जाएगा। सूर्य का प्रभाव आपको नेतृत्व देता है, इसलिए पीछे हटने के बजाय अपनी भूमिका को नए नजरिए से देखना जरूरी है। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़े पर पहचान कम मिले, तो निराशा हो सकती है। बिजनेस या दुकान के काम में पुराना तरीका उतना असरदार न लगे। ऐसे में प्लान, प्रेजेंटेशन, ग्राहक व्यवहार और टीम तालमेल पर दोबारा नजर डालें। 2 का प्रभाव बता रहा है कि अकेले लड़ने से ज्यादा फायदा सहयोग और सही बातचीत से मिलेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में बहुत बड़ा जोखिम लेने का समय नहीं लगता। आमदनी बनी रहे, फिर भी मन में असंतोष रह सकता है क्योंकि मेहनत के हिसाब से नतीजे कम दिखेंगे। दुकान, सप्लाई, कमीशन या छोटे लेनदेन में हिसाब साफ रखें। किसी रेट पर सिर्फ दबाव में आकर हां न करें। दिन की 2 ऊर्जा बताती है कि भावुक होकर पैसा जोड़ने या हटाने से उलझन बढ़ सकती है। बजट को सरल रखें और एक समय में एक ही वित्तीय फैसला लें।
स्वास्थ्य और कल्याण
भावनात्मक दबाव का असर सिर, आंखों और शरीर की गर्मी पर दिख सकता है। तेज रोशनी, लंबी बहस और बिना रुके काम करने से थकान बढ़ेगी। सुबह कुछ देर धूप में शांत बैठना और गहरी सांस लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य से जुड़ी ऊर्जा संतुलित होगी। मीठी चाय या कॉफी के सहारे मूड संभालने की आदत कम रखें। पानी थोड़ा ज्यादा लें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: काम की रुकावट को अपनी हार न मानें। दुकान या बाजार में भावुक बहस से बचें। करियर दिशा बदलने से पहले तथ्य साफ करें।
आज की सलाह: ठहरकर सोचें, तरीका बदलें, हौसला नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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