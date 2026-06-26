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Numerology 27 June: आज बढ़ेगी मूलांक 1 की जिम्मेदारी, पढ़ें खर्चे से जुड़ी खास सलाह

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 1 Today Prediction: मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों और नए अवसरों से भरा रहेगा। जानिए लव, करियर, हेल्थ और फाइनेंस से जुड़ी खास सलाह

Numerology 27 June: आज बढ़ेगी मूलांक 1 की जिम्मेदारी, पढ़ें खर्चे से जुड़ी खास सलाह

सुबह से कामों की लिस्ट लंबी दिखे तो खुद पर पूरा बोझ लेने की जरूरत नहीं है। आपका अंक 1 और सूर्य का स्वभाव आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने वाला बनाता है, लेकिन हर बात अकेले संभालना समझदारी नहीं कहलाती। 27 जून 2026 का मूलांक 9 आपको सक्रिय और परिणाम केंद्रित रखेगा, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की सोच को गहरा करेगा। ऐसे में काम होगा, पर मन में बेवजह टेंशन भी आ सकती है। अपनी पहचान बनाए रखने की चाह ठीक है, बस नकारात्मक सोच को सिर पर मत चढ़ने दें। जो जरूरी है, उसे पहले करें। जो बांटा जा सकता है, उसे बांटें। शांत दिमाग से लिया गया फैसला ज्यादा काम देगा।

मूलांक 1 रिलेशनशिप

रिश्तों में आपका अपनापन दिखेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हर मुद्दे का हल अपने तरीके से ही निकालना जरूरी नहीं होता। सूर्य का असर आपको स्पष्ट और सीधा बनाता है, पर सामने वाले की भावना भी उतनी ही अहम है। अगर मन में कोई बात अटकी है तो उसे आरोप की तरह नहीं, सहज ढंग से कहें। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथी पर जरूरत से ज्यादा अपेक्षा न रखें। परिवार में भी आपकी बात सुनी जाएगी, बशर्ते लहजा नरम रहे। थोड़ी गर्मजोशी और थोड़ी जगह, दोनों साथ चलें तो तालमेल बेहतर रहेगा।

मूलांक 1 करियर

ऑफिस की मीटिंग में आपकी मौजूदगी असर डालेगी, लेकिन हर सवाल का जवाब तुरंत देना ही समझदारी नहीं है। कुछ बातों को सुनकर, समझकर और फिर बोलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मूलांक 9 काम को आगे बढ़ाने की ऊर्जा देता है, जबकि भाग्यांक 7 गहराई से सोचने का संकेत देता है। यही मेल आपके लिए खास है। पढ़ाई करने वालों को भी एक साथ सब कुछ पकड़ने के बजाय चैप्टर या टॉपिक के हिसाब से चलना बेहतर रहेगा। करियर में नेतृत्व का मौका बन सकता है, पर टीम के साथ तालमेल उतना ही जरूरी है। बिजनेस में प्लानिंग मजबूत रखें। केवल जोश नहीं, साफ हिसाब भी साथ रखें।

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मूलांक 1 फाइनेंस

पैसों के मामले में सोच समझकर कदम रखना ठीक रहेगा। कमाई के रास्ते सामान्य रह सकते हैं, लेकिन एक साथ कई जगह ध्यान लगाने से गड़बड़ी हो सकती है। सूर्य आपको आत्मविश्वास देता है, पर वित्त में सिर्फ भरोसा नहीं, साफ गणना भी चाहिए। किसी खर्च को केवल इमेज या दिखावे के कारण बढ़ाना ठीक नहीं होगा। भाग्यांक 7 संकेत देता है कि कागज, बिल, ऑनलाइन पेमेंट और पुराने लेनदेन दोबारा देख लेना फायदेमंद रहेगा। छोटी बचत भी इस समय काम की साबित हो सकती है।

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मूलांक 1 हेल्थ

मन पर बोझ बढ़े तो शरीर भी भारी लग सकता है। सिर, आंखों और कंधों में दबाव जैसा महसूस हो सकता है, खासकर जब आप लगातार जिम्मेदारी ढो रहे हों। बीच बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। पानी थोड़ा बढ़ाएं। काम करते समय बैठने की मुद्रा ठीक रखें। धूप की हल्की रोशनी और कुछ देर खुली हवा में चलना मन को साफ करेगा। नकारात्मक सोच आते ही उसे तथ्य से परखें।

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शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

एलर्ट्स: हर काम अपने ऊपर लेने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। ऑफिस की मीटिंग में केवल प्रभाव जमाने के लिए अतिरिक्त वादा न करें। मन में बनी शंका को सच मानकर प्रतिक्रिया देने से बचें।

आज की सलाह: जिम्मेदारी बांटिए, तभी आपका नेतृत्व सच में चमकेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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