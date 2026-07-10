मूलांक 1 राशिफल 11 जुलाई: आज दिखावे में बिल्कुल भी ना करें खर्चा, पढ़ें आज का राशिफल
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जन्मे लोग आज दिखावे के चक्कर में पैसे ना उड़ाएं। ना ही आज किसी अधूरी बात पर अपना रिएक्शन दें।
मन कुछ नया देखने, सुनने और महसूस करने की तरफ खिंच सकता है। 11 जुलाई 2026 का मूलांक 2 आपकी संवेदनशीलता और कल्पना को बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 1 भीतर के सूर्य को आगे आने का संकेत दे रहा है। इसलिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच लाना भी जरूरी रहेगा। संगीत, कला, नाटक या किसी रचनात्मक काम में हिस्सा लेने से मन खुल सकता है। बाजार या दुकान के काम में भी आपकी पसंद और प्रस्तुति असर दिखा सकती है। पहचान पाने की चाह रहेगी, पर ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अपनी चमक दिखाइए, पर दूसरों की जगह भी बचाकर चलिए।
लव राशिफल
रिश्तों में भावनाओं का रंग थोड़ा गहरा रह सकता है। अगर आप अपने मन की बात सीधे कहने के बजाय किसी गीत, छोटे संदेश या हल्की तारीफ के जरिए रखें, तो बात बेहतर बैठ सकती है। मूलांक 2 की कोमलता और सूर्य की साफ ऊर्जा मिलकर आपको दिल की बात कहने का मौका दे सकती है। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति आपकी रचनात्मक सोच से प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में भी किसी पुराने विषय पर नरमी से बात करना ठीक रहेगा। बस यह ध्यान रखें कि अपनी पसंद को ही अंतिम मानकर न चलें।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी लीडरशिप साफ दिख सकती है, खासकर वहां जहां प्रेजेंटेशन, आइडिया, डिजाइन, कंटेंट या लोगों से जुड़ाव जरूरी हो। पढ़ाई करने वालों के लिए भी याद रखने के बजाय समझकर पढ़ना ज्यादा असरदार रहेगा। सूर्य का अंक 1 आपको आगे बढ़ने का साहस देता है, और 11 जुलाई 2026 की ऊर्जा यह कहती है कि रचनात्मक सोच को छिपाइए मत। ऑफिस में मीटिंग के दौरान आपका सुझाव नोटिस हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए दुकान की सजावट, डिस्प्ले, पैकेजिंग या ग्राहक से बात करने का तरीका फर्क ला सकता है। एक बात ध्यान रखें, सिर्फ जोश से नहीं, काम की बारीकी से भी पहचान बनती है।
फाइनेंस राशिफल
पैसे के मामले में मन खुशी पर खर्च करने की तरफ जा सकता है। कला, कपड़े, सजावट या किसी शौक पर रकम निकल सकती है। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बजट का एक साफ हिसाब साथ रखें। भाग्यांक 1 आपको कमाई के नए रास्ते सोचने की प्रेरणा दे सकता है, खासकर अगर आपका काम पब्लिक डीलिंग या क्रिएटिव लाइन से जुड़ा है। किसी दुकान या छोटे कारोबार में दिखावे से ज्यादा उपयोगी चीज पर खर्च बेहतर रहेगा। लेनदेन करते समय रसीद या रकम की दोबारा जांच कर लें।
हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन को खुली हवा और हल्की गतिविधि की जरूरत रह सकती है। अगर बेचैनी लगे तो संगीत सुनते हुए टहलना अच्छा असर दे सकता है। गर्दन, कंधे या पीठ में जकड़न महसूस हो तो लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें। तेज रोशनी, शोर या भीड़ से थोड़ी थकान भी हो सकती है। कुछ समय अपने मनपसंद रचनात्मक काम को दें, इससे भीतर का दबाव हल्का होगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: दिखावे में जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। अपनी बात मनवाने के चक्कर में किसी की भावना हल्की न करें। अधूरा सुनकर प्रतिक्रिया देने से गलतफहमी बढ़ सकती है।
आज की सलाह: अपनी रचनात्मकता को छिपाइए मत, उसे लोगों तक पहुंचाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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