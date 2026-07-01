Mulank 1 Horoscope 1 July: नई शुरुआत के लिए अच्छा दिन, पूरे होंगे अधूरे काम
Ank Jyotish 1 July 2026: 1 जुलाई का दिन मूलांक 1 वालों के लिए सही जाने वाला है। धीमे पड़े काम अब तेज रफ्तार पकड़ेंगे। देखें मूलांक 1 का राशिफल।
Mulank 1 Aaj Ka Rashifal 1 July 2026: अपने लिए बेहतर रास्ता बनाने का मौका इस समय आपके सामने खुलता दिख रहा है। मूलांक 1 के लोग वैसे भी आगे बढ़कर काम संभालना जानते हैं, और सूर्य का यही स्वभाव आपको पहचान और जिम्मेदारी की तरफ धकेलता है। 1 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 9 इस ऊर्जा में काम पूरा करने का जज्बा जोड़ता है। मन में जो इच्छा लंबे समय से चल रही है, उसे अब सिर्फ सोचने के बजाय आकार देने की जरूरत है। किसी दोस्त से बातचीत में भी ऐसा संकेत मिल सकता है, जो आपकी सोच साफ कर दे। बस एक बात ध्यान रखें, अपनी बात रखते समय अहंकार और हठ बीच में न आने दें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी, लेकिन हर बात में लीड लेने की आदत सामने वाले को भारी भी लग सकती है। सूर्य का असर आपको साफ बोलने वाला बनाता है, इसलिए शब्दों में गर्मी कम और अपनापन ज्यादा रखें। अगर किसी दोस्त से पुरानी बात पर दूरी बनी थी, तो बातचीत शुरू करने का अच्छा समय बन सकता है। पार्टनर या परिवार के साथ अपनी योजनाएं साझा करें, पर उन्हें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए भी जगह दें। दिल की बात खुलकर कहेंगे तो तालमेल बेहतर रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज के मोर्चे पर यह समय लक्ष्य पर टिके रहने का है। करियर, बिजनेस और नई जिम्मेदारी से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत रहेगी। 1 जुलाई 2026 में मूलांक 1 की सीधी ऊर्जा आपको नेतृत्व की तरफ ले जाती है, और भाग्यांक 9 अधूरे काम समेटने का दबाव भी बना सकता है। इसलिए जो प्लान सबसे जरूरी है, उसी पर पहले फोकस करें। ऑफिस में अपनी बात आत्मविश्वास से रखें, पर टीम की भूमिका कम न आंकें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यह दिन दिशा तय करने वाला हो सकता है। मेहनत बिखरी रही तो असर कम होगा, लेकिन एक लक्ष्य पर टिके रहे तो प्रगति के योग बन सकते हैं।
धन और वित्त
कमाई से जुड़े मौके दिख सकते हैं, खासकर वहां जहां आपकी पहल और निर्णय क्षमता काम आती हो। बिजनेस सोच रखने वालों को नए संपर्क या नई रणनीति पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। हालांकि अपनी छवि मजबूत दिखाने के चक्कर में अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। किसी लेनदेन में सिर्फ उत्साह के भरोसे आगे न बढ़ें। कागज, शर्त और समयसीमा साफ रखें। धन के मामले में समझदारी यह रहेगी कि बड़ा सोचें, लेकिन हिसाब पूरी स्पष्टता से रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर लगातार सक्रिय रहने के कारण सिर, आंखों या शरीर में गर्मी जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। सुबह की धूप में थोड़ी देर शांत बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पानी की मात्रा ठीक रखें। अगर मन बहुत दौड़ रहा हो, तो दो काम कम लें और एक काम पूरा करें। इससे शरीर और दिमाग दोनों पर दबाव घटेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: दोस्त की सलाह को हल्के में न लें। सिर्फ अपनी ही बात सही मानना नुकसान दे सकता है। अधूरे प्लान पर बड़ा दावा करने से बचें।
आज की सलाह: अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर टिकाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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