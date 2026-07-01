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1-9 मूलांक वाले अपनी जन्म तिथि अनुसार करें ये उपाय, बढ़ेगा धन-सौभाग्य

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mulank 1 to 9 date of birth Numerology Upay : अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अपनी ताकत, पर्सनलिटी, कमजोरी, जीवन की घटनाओं और स्वभाव के बारे में भी जान सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ उपाय, जो समृद्धि व शांति बढ़ा सकते हैं। 

1-9 मूलांक वाले अपनी जन्म तिथि अनुसार करें ये उपाय, बढ़ेगा धन-सौभाग्य

Mulank 1 to 9 date of birth Numerology upay: राशिफल की तरह ही अंक शास्त्र के जरिए भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। अंक शास्त्र में जन्म तिथि के आधार पर लव लाइफ, करियर, सेहत और धन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यही नहीं आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अपनी ताकत, पर्सनलिटी, कमजोरी, जीवन की घटनाओं और स्वभाव के बारे में भी जान सकते हैं। अंकराशि या अंक शास्त्र एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक है। अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की मानें, तो जिस तिथि पर आपका जन्म हुआ, उसका संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार, कुछ उपाय करने से आप अपने जीवन में समृद्धि, शांति और पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ा सकते हैं।

1-9 मूलांक वाले अपनी जन्म तिथि अनुसार करें ये उपाय, बढ़ेगा धन-सौभाग्य

मूलांक 1

महीने की 1, 10, 19, 28 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 1 होता है।

मूलांक 1 के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। मूलांक 1 वालों सो रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आपको रविवार के दिन नारंगी या सुनहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए।

मूलांक 2

महीने की 2, 11, 29 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 2 होता है।

मूलांक 2 के स्वामी ग्रह चंद्र माने जाते हैं। मूलांक 2 वाले जातकों को सफेद चीजों का दान करना चाहिए। किसी भी शुभ काम के लिए आपके लिए सोमवार का दिन उत्तम रहेगा।

मूलांक 3

महीने की 3, 12, 21, 30 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 3 होता है।

मूलांक 3 के स्वामी ग्रह गुरु माने जाते हैं। आपको गरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गरीबों की मदद करनी चाहिए। अपने गुरु और बड़ों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें।

मूलांक 4

महीने की 4, 13, 22, 31 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 4 होता है।

मूलांक 4 के स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। राहु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको घर में साफ-सफाई रखनी चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मूलांक 5

महीने की 5, 14, 23 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 5 होता है।

मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। बुध ग्रह को मजबूतग बनाने के लिए गलत शब्दों के इस्तेमाल से बचें। हरी चीजों का दान करें।

मूलांक 6

महीने की 6, 15, 24 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 6 होता है।

मूलांक 6 के स्वामी ग्रह शुक्र माने जाते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए इत्र का प्रयोग करें। लक्ष्मी माता की पूजा करें।

मूलांक 7

महीने की 7,16, 25 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 7 होता है।

मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु माने जाते हैं। केतु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। कुत्तों को रोटी खिलाएं, उनकी सेवा करें।

मूलांक 8

महीने की 8, 17, 26 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 8 होता है।

मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शनि ग्रह को मजबूत बनाने के लिए काले तिल का दान करें। शनि चालीसा का पाठ करें। कंबल का दान करें।

मूलांक 9

महीने की 9, 18, 23 तारीखों में जन्में लोगों का मूलांक 9 होता है।

मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपके लिए मंगल का दिन शुभ साबित होगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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