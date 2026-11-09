मूलांक 1 राशिफल 9 नवंबर 2026: दूसरों से आगे निकलने की होड़ पड़ेगी भारी, काम का दबाव बढ़ेगा
मूलांक 1 राशिफल 9 नवंबर 2026: आज दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ से बचें और काम का दबाव संतुलित रखें। जानिए स्वामी सूर्य के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
खुद पर ज्यादा दबाव डालने और कड़ी होड़ में उतरने से बचें। बहुत ऊर्जा मांगने वाले कामों में अपनी सीमा पहचानना अहम रहेगा। अंक 1 के स्वामी सूर्य आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन हर काम खुद संभालने की जिद थका सकती है। तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3, दोनों आपके मित्र अंक हैं। यह मेल आत्मविश्वास को संतुलित ढंग से इस्तेमाल करने की याद दिलाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की नहीं। सुबह उठते ही लंबी काम सूची बनाने की जगह दो जरूरी काम चुनें। कुछ काम बाकी रहने पर खुद को दोष ना दें। नेतृत्व का मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से जिम्मेदारी बांटना भी है।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनी बात मनवाने की कोशिश बातचीत को खींच सकती है। पार्टनर से किसी मुद्दे पर चर्चा हो तो उसे जीत और हार का सवाल ना बनाएं। सूर्य से जुड़ा आत्मसम्मान अहम है, पर दूसरे की बात के लिए भी जगह रखें। परिवार की हर जिम्मेदारी अपने हिस्से में लेना थकाने वाला रहेगा। जितना सहजता से कर पाएं, उतना साफ बता दें। मन में दबाव हो तो उसे सरल शब्दों में कहें। हर सवाल का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में अपनी रफ्तार संभालकर चलें। कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले कामों में खुद को जरूरत से ज्यादा झोंकने से बचें। छात्रों के लिए दूसरों की तैयारी देखकर अपना लक्ष्य बढ़ाते जाना दबाव बढ़ाएगा। ऑफिस में नेतृत्व दिखाने के लिए हर अतिरिक्त काम स्वीकार ना करें। पहले अपनी मौजूदा जिम्मेदारियां देखें। कारोबार में नई पूंजी लगाने से बचें। किसी अनुबंध, साझेदारी की शर्त या अधिकार को लेकर उलझन हो तो जरूरत के अनुसार कानूनी सलाह लें। केवल आत्मविश्वास के भरोसे दस्तावेज की मुश्किल बातों को हल्का ना मानें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
नए निवेश से दूर रहें। किसी पेशकश में दूसरों से आगे निकलने का आकर्षण हो तो उसे स्वीकार करने का दबाव ना लें। अपनी आय और तय खर्चों का हिसाब देखकर ही रकम की उपलब्धता समझें। खरीदारी में प्रतिष्ठा दिखाने की इच्छा बजट पर बोझ डाल सकती है। लेनदेन की शर्तें पढ़ें और रसीद संभालें। संपत्ति या किसी वित्तीय दस्तावेज की कानूनी बात स्पष्ट ना हो तो योग्य कानूनी सलाह लें।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
शरीर की क्षमता से ज्यादा मेहनत करने से बचें। तेज कसरत या दूसरों की बराबरी करने के लिए अपना अभ्यास बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। अपने सहज स्तर की गतिविधि चुनें और थकान महसूस हो तो रुकें। काम के बीच छोटा विराम रखें। सूर्य से जुड़ा आगे रहने का उत्साह अपनी जगह है, लेकिन आराम को भी दिन की योजना में जगह दें।
9 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 1 के जातक यदि दूसरों से मुकाबला करने के बजाय स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे हर परेशानी से सुगमता से बाहर निकल सकते हैं। अपने स्वामी सूर्य देव की असीम ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें और मित्र अंक 9 एवं भाग्यांक 3 के सहयोग से अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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