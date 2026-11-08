मूलांक 1 राशिफल 8 नवंबर: जरूरी काम का दबाव, भावनात्मक थकान को ना करें अनदेखा
मूलांक 1 वालों को आज के दिन कई बातों का ध्यान रखना है। जानें जरूरी काम के दवाब के बीच किस तरह से चीजों को हैंडल करना है? पढ़ें आज का अंक राशिफल।
आपके प्रोजेक्ट और जरूरी काम अहम मोड़ पर हैं। दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा और दूसरों का सहयोग जुटाने के लिए बातचीत में काफी समझदारी रखनी होगी। ८ नवंबर २०२६ को तारीख के मूलांक ८ से आपका तटस्थ संबंध है, भाग्यांक २ आपका मित्र है और रविवार का स्वामी अंक भी १ है। ऐसे में सूर्य का नेतृत्व और जिम्मेदारी का गुण अपनाएं, लेकिन अपनी बात मनवाने का दबाव न बनाएं। भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश न करें। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में किसी जरूरी मुद्दे पर बात हो तो पहले उनका पक्ष सुनें। सहयोग मांगते समय साफ बताएं कि आपको किस मदद की जरूरत है।
लव राशिफल
जरूरी कामों का दबाव रिश्तों में आपकी बातचीत पर असर डाल सकता है। मन थका हो तो पार्टनर की सामान्य बात भी अतिरिक्त मांग जैसी लग सकती है। अपनी स्थिति प्यार से बताएं और उनकी बात सुनने की जगह भी रखें। सूर्य से जुड़ा आत्मसम्मान उपयोगी है, मगर हर मतभेद को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़ें। परिवार में जिम्मेदारी बांटने पर चर्चा करें तो आदेश देने वाला लहजा न रखें। सहयोग की जरूरत स्वीकार करना आपके लिए भावनात्मक बोझ संभालने का व्यावहारिक तरीका रहेगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस के जरूरी काम इस समय खास ध्यान मांगेंगे। प्रोजेक्ट का अहम पड़ाव सामने हो तो केवल अपनी तैयारी काफी मानकर न चलें। जहां टीम की मदद चाहिए, वहां काम का उद्देश्य और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट करें। ऑफिस की चर्चा में असहमति आए तो सामने वाले की परेशानी समझकर अपना प्रस्ताव रखें। विद्यार्थियों के लिए समूह में पढ़ते समय भी यही तरीका उपयोगी रहेगा। सूर्य का नेतृत्व यहां सबको दिशा देने में लगाएं। अपनी पहचान बचाने की चिंता में उपयोगी सुझाव खारिज करना काम को और कठिन बना सकता है।
फाइनेंस राशिफल
जरूरी काम के दबाव में पैसों से जुड़ी बातचीत भी सावधानी मांगती है। किसी साझा खर्च या लेनदेन पर सहमति चाहिए तो रकम और शर्तें स्पष्ट रखें। सामने वाले की हामी को अंतिम मानने से पहले बात की पुष्टि करें। भावनात्मक थकान में किसी खर्च को मंजूरी देने का दबाव महसूस हो तो सोचने का वक्त मांगें। निवेश का फैसला केवल अपना आत्मविश्वास साबित करने के लिए न लें। बजट में अपनी वास्तविक गुंजाइश देखें।
हेल्थ राशिफल
भावनात्मक थकावट महसूस होने की संभावना है। लगातार लोगों को समझाने और जिम्मेदारी संभालने की कोशिश बोझिल लग सकती है। किसी कठिन बातचीत के बाद थोड़ी देर शांत बैठें और अगला काम शुरू करने से पहले विराम लें। सूर्य से जुड़ी सक्रियता का अर्थ हर समय काम करते रहना न मानें। अपनी उपलब्ध ऊर्जा के अनुसार जरूरी काम चुनें और बाकी के लिए मदद मांगें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: सहयोग पाने के लिए अपनी बात थोपने से बचें। अहम काम में जिम्मेदारियां अस्पष्ट न छोड़ें। भावनात्मक थकान को अनदेखा करके अतिरिक्त बोझ न लें।
आज की सलाह: जरूरी काम में सहयोग मांगें और सामने वाले की बात सुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
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