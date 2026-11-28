Mulank 1 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज नए अनुभवों के बीच बजट और सहजता का ध्यान रखना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी सूर्य हैं, जिन्हें आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा का कारक माना जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 रहेगा, जबकि भाग्यांक 4 है। आज आप रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या से कुछ अलग करना चाहेंगे। मन में कोई नया अनुभव लेने या ऐसी गतिविधि आजमाने की इच्छा रहेगी, जिसके बारे में लंबे समय से सोच रहे थे। दोस्तों के साथ बाहर जाने या कोई नई चीज सीखने का मौका मिल सकता है। हालांकि, पहली कोशिश में सब कुछ सही करने का दबाव ना लें। आज दूसरों को प्रभावित करने से ज्यादा जरूरी नए अनुभव का आनंद लेना होगा।

मूलांक 1 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज कुछ नया करने की इच्छा रिश्तों में ताजगी लाएगी। पार्टनर के साथ किसी नई जगह घूमने या कोई ऐसी गतिविधि करने की योजना बना सकते हैं, जिसे आप दोनों ने पहले कभी नहीं आजमाया हो। अपनी पसंद बताने के साथ पार्टनर की इच्छा भी जानें। हो सकता है कि उनकी पसंद आपसे अलग हो, इसलिए अपनी योजना उन पर थोपने से बचें। अकेले रहने वाले जातकों के लिए दोस्तों के साथ समय बिताने और साझा रुचियों से जुड़े लोगों से मिलने का अच्छा मौका है। हर मुलाकात को प्रेम संबंध की उम्मीद से ना जोड़ें। परिवार में बच्चों के साथ पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए कोई नया तरीका आजमा सकते हैं। आज रिश्तों में पहल करने के साथ सभी को अपनी पसंद जाहिर करने की आजादी देना जरूरी रहेगा।

मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जिन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को तारीख के मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपको रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रेम संबंधों, करियर और आर्थिक मामलों में नए अनुभव मिलेंगे, लेकिन फैसले लेते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति, करियर में तरक्की और जीवन में नए अवसरों के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 1 का करियर राशिफल करियर और पढ़ाई के मामले में आज कुछ नया सीखने का उत्साह रहेगा। विद्यार्थियों को किसी कठिन विषय को समझने के लिए पढ़ाई का अलग तरीका अपनाना चाहिए। चित्रों, छोटे नोट्स या अभ्यास के जरिए पढ़ाई को आसान बनाने की कोशिश करें। नौकरीपेशा जातकों के मन में काम करने का नया तरीका या कोई विचार आ सकता है। ऑफिस में इसे सामने रखते समय इसके फायदे भी बताएं। हर व्यक्ति आपके सुझाव से सहमत हो, यह जरूरी नहीं है। बिजनेस करने वाले जातक किसी नई योजना को छोटे स्तर पर आजमाकर उसका परिणाम देख सकते हैं। एक साथ पूरे कामकाज का तरीका बदलने से बचें। सूर्य का आत्मविश्वास आपको पहल करने की ताकत देगा। आज सीखने और प्रयोग करने को भी सफलता का जरूरी हिस्सा समझें।

मूलांक 1 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज नए अनुभवों पर खर्च करने का मन बन सकता है। दोस्तों के साथ घूमने या किसी नई गतिविधि में शामिल होने की योजना बने तो पहले अपना बजट तय कर लें। किसी नई चीज को आजमाने के लिए महंगे सामान की खरीदारी जरूरी नहीं है। पहले यह समझें कि उसकी वास्तव में जरूरत है या नहीं। दोस्तों के साथ बाहर जाने पर साझा खर्च को लेकर पहले ही बात साफ कर लें। निवेश के किसी नए विकल्प में रुचि हो तो उससे जुड़ी शर्तों और जोखिम को अच्छी तरह समझें। केवल उत्साह या दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च ना करें। आज नए अनुभवों का आनंद लेते हुए आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। सोच-समझकर किया गया खर्च आपको बाद में परेशानी से बचाएगा।

मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज कुछ नया करने का उत्साह बना रहेगा। आप अपनी दिनचर्या में कोई नई शारीरिक गतिविधि शामिल कर सकते हैं। हल्का डांस अभ्यास, योग या अपनी क्षमता के अनुसार कोई नया व्यायाम आजमाना अच्छा रहेगा। शुरुआत धीरे-धीरे करें और पहली बार में ही ज्यादा मेहनत करने से बचें। दोस्तों के साथ किसी खेल या आउटडोर गतिविधि में हिस्सा लेने का मौका मिले तो अपनी सुविधा का ध्यान रखें। दूसरों की बराबरी करने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा जोर ना लगाएं। सूर्य का आत्मविश्वास आपको सक्रिय रखेगा, लेकिन खुद को साबित करने की होड़ में आराम को नजरअंदाज ना करें। आज का दिन नई शुरुआत और अच्छे अनुभवों के नाम रखें। छोटी कोशिश भी आपको खुशी देगी।